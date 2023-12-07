አውሎ ንፋስ ማይክሮፕላስቲክ ወደ ከባቢ አየር ተጠርጎ በአየር ሊሰራጭ እንደሚችል ያረጋግጣል

በቅርቡ በካናዳ ሃሊፋክስ የሚገኘው የዳልሆውዚ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት የማይክሮ ፕላስቲኮች በአውሎ ንፋስ ወደ ከባቢ አየር ተገርፈው ረጅም ርቀቶችን በአየር ማጓጓዝ እንደሚቻል አስገራሚ ግኝት አረጋግጧል። በአና ራያን የሚመራው የጥናት ቡድኑ በ2021 በኒውፋውንድላንድ የገጠር ማህበረሰብ ሴንት ሚካኤል አቅራቢያ ትልቅ የመስታወት ሲሊንደር አቋቁሟል።በሀሪኬን ላሪ በ100,000 የአየር ናሙናዎችን በማሰባሰብ ከአውሎ ነፋሱ በፊት ፣በጊዜው እና በኋለኛው ጊዜ የማይክሮ ፕላስቲኮችን ትኩረት አግኝቷል። በአውሎ ነፋሱ ወቅት ከፍተኛ ነበር፣ በቀን ከXNUMX በላይ ቅንጣቶች በካሬ ኪሎ ሜትር።
ይህ ግኝት ውቅያኖስ ለማይክሮፕላስቲክ የመጨረሻው የውሃ ማጠቢያ ነው የሚለውን የተለመደ እምነት ይፈታተናል። በአለም አቀፍ ደረጃ የማይክሮፕላስቲክ ብክለት በሰውና በእንስሳት ጤና እንዲሁም በአጠቃላይ የስነ-ምህዳር ጤና ላይ አደጋን የሚፈጥር በተለያዩ አካባቢዎች ታይቷል። በጥናቱ ወቅት የሚሰበሰቡት ቅንጣቶች በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ በአይናቸው የማይታዩ በመሆናቸው በቀላሉ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ወይም እንዲተነፍሱ ያደርጋቸዋል።
አውሎ ነፋሱ በውቅያኖስ ላይ ያለውን የውቅያኖስ አቅጣጫ ተከትሎ ከፍተኛ መጠን ያለው ፕላስቲኮች በገጸ ምድር ውሃ ውስጥ በተዘጉ አካባቢዎች በማለፍ ተመራማሪዎቹ የማይክሮ ፕላስቲኮችን የከባቢ አየር ትራንስፖርት እንዲያጠኑ ልዩ እድል ፈጠረላቸው። በተለይም አውሎ ነፋሱ በአየር ወለድ የማይክሮ ፕላስቲኮች ጉልህ ምንጮች በሚባሉት ዋና ዋና የከተማ አካባቢዎችን አላለፈም።
ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት በአለም አቀፍ ደረጃ ካሉት ጥቂቶቹ አንዱ ነው። በአንፃራዊነት፣ ቀደም ባሉት ጊዜያት በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ማይክሮፕላስቲኮች በአውሎ ንፋስ እና በዝናብ ዝናብ ወቅት የተደረጉ ጥናቶች በሃሪኬን ላሪ ወቅት ከታዩት በጣም ያነሰ ደረጃ አግኝተዋል። ጥናቱ በምድር ላይ በሁሉም የአካባቢ ክፍሎች ውስጥ ማይክሮፕላስቲኮች መኖራቸውን ያጎላል እና ስርጭታቸውን እና ተጽኖዎቻቸውን የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል.
ሌላው በዳልሆውዚ ፒኤችዲ ተማሪ ጀስቲን አሜንዶሊያ እየተካሄደ ያለው ጥናት በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ማይክሮፕላስቲኮች በድህረ-ትሮፒካል አውሎ ንፋስ ፊዮና በከተማ ሁኔታ እንዴት እንደተጎዱ እየመረመረ ነው። የአምመንዶሊያ የመጀመሪያ ግኝቶች አስደሳች እና አስጨናቂ ናቸው፣ የ14 የተለያዩ የማይክሮፕላስቲክ ዓይነቶችን ዱካዎች ይፋ አድርጓል። ሁለቱም ራያን እና አምመንዶሊያ የአካባቢ ተጽኖአቸውን ለመቀነስ ነጠላ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፕላስቲኮችን የመቀነስ አጣዳፊነት ላይ ያተኩራሉ።
የፖሊሲ ለውጦችን እና የፕላስቲክ ብክለትን ለመዋጋት ጥረቶችን ሊያሳውቅ የሚችል ወሳኝ መረጃ ስለሚያቀርብ እንደዚህ አይነት ምርምር በጣም አስፈላጊ ነው። በትናንሽ ደረጃ የችግሩን ስፋት መረዳቱ ውጤታማ ስልቶችን በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ ወሳኝ ነው።