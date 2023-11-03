አዲስ ምርምር የከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቅ ሙቀት መጨመርን አስደንጋጭ ፍጥነት ያሳያል

ኔቸር ዉሃ በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆች ላይ ያለውን አዝማሚያ አጋልጧል። ከዓለም አጠቃላይ ግማሹን የሚሸፍኑት እነዚህ ሀይቆች ፈጣን የሙቀት መጨመር እያጋጠማቸው ነው፣ ይህም ከፍተኛ የአካባቢ ተግዳሮቶችን እየፈጠረ ነው።
በባንጎር ዩኒቨርሲቲ በዶክተር ኢስቲን ዉልዌይ እና በአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን የተመራው ጥናቱ ከዚህ ቀደም ስለአለም አቀፍ ሀይቅ የገጽታ ሙቀት ለውጥ የተደረጉ ግኝቶችን አስፋፍቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሀይቆች በመመርመር እና የሳተላይት መረጃን እና የቁጥር ሞዴሊንግ በማካተት፣ ጥናቱ ከ60 ዲግሪ በስተሰሜን በላይ በሚገኙ ከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆች ላይ ያለውን የሙቀት መጠን ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
በ92,245 ሐይቆች ላይ የተደረገው የሙቀት መጠን መረጃ ትንተና ባለፉት ዓመታት የሐይቁ ወለል የውሃ ሙቀት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። እ.ኤ.አ. ከ1981 እስከ 2020 እነዚህ ሀይቆች በ0.24 ዲግሪ ሴልሺየስ በአስር አመት ይሞቃሉ። ነገር ግን፣ ይህ መጠን አሁንም ቢሆን የገጽታ የአየር ሙቀት መጨመር ጋር ሲነጻጸር ቀርፋፋ ነው፣ ይህም በአስር አመት ውስጥ በ0.29 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨምሯል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሃይቅ ሙቀት ፍጥነት መቀነስ አንዱ ምክንያት ከትነት ጋር የተያያዘ ነው። የአየር ሙቀት መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወደ ትነት መጨመር ያመራል, ከዚያም የሐይቁን ወለል ያቀዘቅዘዋል. የሆነ ሆኖ በከፍተኛ ኬክሮስ ውስጥ ያሉ ሀይቆች ለአየር ንብረት ለውጥ ባላቸው ከፍተኛ ተጋላጭነት የተነሳ በጣም የተፋጠነ ሙቀት አሳይተዋል።
የሐይቅ ሙቀት መጨመር የሚያስከትለው መዘዝ በጣም ሰፊ እና ተፅዕኖ ያለው ነው። ሐይቆች እንደ ሥነ-ምህዳር ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, እንደ የመጠጥ ውሃ, የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች እና ለተለያዩ የውሃ ውስጥ ህይወት ያሉ ሀብቶችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ. እንደ አለመታደል ሆኖ፣ እየጨመረ ያለው የሙቀት መጠን ለእነዚህ ደካማ ሥነ-ምህዳሮች በርካታ አደጋዎችን ይፈጥራል፣ ከእነዚህም መካከል የውሃ ጥራት ለውጥ፣ ጎጂ የሆኑ የአልጋ አበባዎች መስፋፋት እና የዓሣ ሞትን ጨምሮ።
በተጨማሪም፣ ተፅዕኖው ከተናጥል ሀይቆች አልፏል። ሐይቆች በአለምአቀፍ የጂኦፊዚካል ሂደቶች እንደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ, የሃይድሮሎጂ ዑደት እና የንጹህ ውሃ ሀብቶች ስርጭት ውስጥ ሚና ይጫወታሉ. ስለዚህ የሐይቅ ሙቀት መጨመርን ተጽኖዎች መረዳት እና መቀነስ የአካባቢን አካባቢ ብቻ ሳይሆን የአለምን የስነምህዳር ሚዛን ለመጠበቅ ወሳኝ ናቸው።
ይህ ጥናት የሀይቅ ሙቀት መጨመር ሊያስከትል የሚችለውን ከፍተኛ ጉዳት ለመቀነስ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል። ግኝቶቹ እነዚህን ክስተቶች የበለጠ ለማጥናት እና ውጤታማ የማላመድ ስልቶችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ይህንን ችግር በመቅረፍ ሐይቆች ለሰው ልጆችም ሆነ ለተፈጥሮ የሚሰጡትን አስፈላጊ ሥነ-ምህዳሮች እና ሀብቶች መጠበቅ እንችላለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ለምንድነው ከፍተኛ ኬክሮስ ሀይቆች በፍጥነት የሚሞቁት?
መ: ከፍተኛ-ኬክሮስ ሐይቆች ለአየር ንብረት ለውጥ የበለጠ ስሜታዊ ናቸው፣ ይህም ከሌሎች ክልሎች ሐይቆች ጋር ሲወዳደር የተፋጠነ ሙቀት እንዲኖር ያደርጋል።
ጥ፡ የሐይቅ ሙቀት መዘዝ ምንድ ነው?
መ፡ የሀይቅ ሙቀት መጨመር በውሃ ጥራት ላይ ለውጥ፣ የአልጋ አበባዎች መጨመር፣ አሳ መግደል፣ እና እንደ የአየር ሁኔታ እና የንፁህ ውሃ ስርጭት ባሉ ሰፊ የአለም ጂኦፊዚካል ሂደቶች ላይ መስተጓጎል ሊያስከትል ይችላል።
ጥ፡ የሀይቅ ሙቀት መጨመርን ተፅእኖ እንዴት መፍታት እንችላለን?
መ፡ የሀይቅ ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ አስፈላጊ ነው። ጥናቱ እነዚህን ተፅእኖዎች ለማጥናት እና የመላመድ ስልቶችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ይህ ጥናት በከፍተኛ ኬክሮስ ላይ ያሉ ሀይቆች እየሞቁ ስለሚገኙበት አስደንጋጭ ፍጥነት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል፣ይህም እነዚህን ደካማ ስነ-ምህዳሮች እና ጠቃሚ ሀብቶቻቸውን ለመጠበቅ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ያሳያል።