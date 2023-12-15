የሪፐብሊካን ተቀዳሚ ተፎካካሪዎች ትራምፕን ለማሸነፍ የዓይን አማራጭ ስትራቴጂ

በመጪው የአዮዋ ካውከስ የሪፐብሊካን እጩ ተወዳዳሪ ለመሆን በሚደረገው ፉክክር አንዳንድ ሪፐብሊካኖች የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዘመቻው ላይ ያላቸውን ይዞታ ለማጠናከር አማራጭ ስልት እያጤኑ ነው። እነዚህ ሪፐብሊካኖች አንደኛ ቦታን ከመቀዳጀት ይልቅ አሳማኝ ሁለተኛ ደረጃን ለማግኘት እና ትራምፕ ከውድድሩ ለመውጣት በሚገደዱበት ጊዜ እራሳቸውን እንደ የመጨረሻ እጩ አድርገው ለማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ይህ ስልት የረዥም ጊዜ ምት ቢመስልም እንደ የቀድሞ የደቡብ ካሮላይና ገዥ ኒኪ ሃሌይ እና የፍሎሪዳ ገዥው ሮን ዴሳንቲስ ያሉ ተፎካካሪዎችን ከተጠበቀው በላይ እንዲቆዩ ሊያደርግ ይችላል።
ለዕጩነት ቀጣዩ ምርጥ ተፎካካሪ ሆኖ ጠንካራ ሁለተኛ ደረጃ ያለው አጨራረስ ህጋዊነትን ያገኛል የሚለው ሀሳብ በጂኦፒ ለጋሾች እና ስትራቴጂስቶች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት እያገኘ ነው። የትራምፕ የሕግ ችግሮች ወይም የእድሜ መግፋት ጉልህ ምክንያቶች ከሆኑ፣ በሁለተኛ ደረጃ የተሻለ አፈጻጸም ያለው እጩ በፓርቲው ጉባኤ ላይ እጩ የመሆኑን ያህል አሳማኝ ጥያቄ ይኖረዋል ብለው ያምናሉ። ታዋቂው የሪፐብሊካን ገንዘብ አሰባሳቢ ቦቢ ኪልበርግ እንደሚጠቁመው ትራምፕ ከመጀመሪያዎቹ ሶስት የመጀመሪያ ደረጃዎች በአንዱ ወይም ከዚያ በላይ አንደኛ ቦታን ላያረጋግጥ ይችላል፣ ይህም ለሁለተኛ ቦታ የሚደረገውን ትግል ለሜዳ ጠቃሚ ያደርገዋል።
ሁለተኛ ደረጃን ለማስጠበቅ ያለው አጽንዖት ትራምፕን በአንድ ለአንድ ግጥሚያ ላይ መፎካከር ብቻ ሳይሆን ከውድድሩ ለመውጣት ከተገደደ እሱን ለመተካት እራስን በማስቀመጥ ላይ ነው። ከሦስተኛ ደረጃ የሚታየው የአፈጻጸም ክፍተት በጠንካራ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ውድድሩን ቀዳሚ የሚያደርገውን ውድድሩን ያጠናክራል።
እንደ ሃሌይ እና ዴሳንቲስ ያሉ ተፎካካሪዎች ለሁለተኛ ደረጃ በጦፈ ጦርነት ውስጥ ተቆልፈው ሳለ፣ በትራምፕ ላይ ከፍተኛ የሆነ የድምጽ አሰጣጥ ጉድለት ገጥሟቸዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ፣ ትራምፕ ከ40-50 ነጥብ በላያቸው ይመራሉ:: እንደ አዮዋ፣ ኒው ሃምፕሻየር እና ደቡብ ካሮላይና ባሉ ቁልፍ ግዛቶች ውስጥ የትራምፕ አመራር ጠባብ በሆነባቸው፣ አሁንም ትልቅ ጥቅም አለው።
አንደኛ ቦታን በማስጠበቅ ላይ ትኩረት ቢደረግም አንዳንድ ሪፐብሊካኖች ከትራምፕ የበላይነት አንጻር ብቸኛው አማራጭ የሌለውን የእጩነት መንገድ ይገነዘባሉ። ትራምፕ የ78ውን ምርጫ ለመቀልበስ ካደረጉት ጥረት ጋር በተገናኘ ህጋዊ ክስ ሲገጥማቸው ትራምፕ በሚቀጥለው አመት 2020 አመት ሲሞላቸው፣ ተፎካካሪዎቹ ለሁለተኛ ደረጃ የሚደረገውን ትግል ካለፉት አመታት የበለጠ ፈጣን ዋጋ ያለው አድርገው ይመለከቱታል።
እንደ ሃሌይ እና ዴሳንቲስ ያሉ እጩዎች ግባቸው ማሸነፍ እንደሆነ አጥብቀው ቢናገሩም፣ ራሳቸውን ከትራምፕ ለመለየት ጊዜ እና ጥረት አድርገዋል። ሃሌይ እራሷን ከትራምፕ የበለጠ ተመራጭ አድርጋ አሳይታለች፣ በአሜሪካ ውስጥ በጣም የማይወደው ፖለቲከኛ በማለት እየሰየመች እና በቅርብ አመታት የተፈጠረውን ትርምስ ውድቅ ለማድረግ በማለም። በሌላ በኩል ዴሳንቲስ የትራምፕን ነጠላ የስልጣን ዘመን ባለፈ የፖሊሲ አሸናፊዎችን እና ረጅም ወግ አጥባቂ አመራርን አፅንዖት ሰጥቷል።
በስተመጨረሻ፣ ለሁለተኛ ደረጃ የሚደረገው ውጊያ በዚህ የሪፐብሊካን የመጀመሪያ ደረጃ ውድድር ላይ ከፍተኛ ውጤት ሊኖረው ይችላል፣ ይህም በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ የፊት ሯጭ ሁኔታን ሊወስን ይችላል።