ሪፐብሊካኖች የአሜሪካን ድጋፍ ለዩክሬን ማራዘምን ይቃወማሉ፣የተለያዩ መንገዶችን ይደውሉ

የዩኤስ ሴናተር ጄዲ ቫንስን ጨምሮ የሪፐብሊካን ህግ አውጪዎች ቡድን ዩኤስ ለዩክሬን የምታደርገውን ድጋፍ እየተቃወሙ እና የሩሲያን ወረራ ለማስቆም አማራጭ መፍትሄዎችን እየጠቆሙ ነው። ቫንስ ጦርነቱን ለመዝጋት ዩክሬን የተወሰነ ግዛት ለሩሲያ አሳልፋ ልትሰጥ እንደምትችል ገልፀው በነዚህ ሪፐብሊካኖች መካከል ያለውን እምነት በማጉላት ዩክሬን ሩሲያን ወደ 1991 ድንበሯ የመግፋት አላማ ከእውነታው የራቀ ነው። ይህ የሕግ አውጭ ቡድን በቅርቡ ለዩክሬን እና ለእስራኤል ዕርዳታን ያካተተ የገንዘብ ድጋፍ ረቂቅ አዋጅን ለማገድ ድምጽ ሰጥቷል፣ ይህም በድንበር ደህንነት ላይ ጠንካራ ስምምነትን ይፈልጋል።
ከቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ተፎካካሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚነገርላቸው ቫንስ ዋይት ሀውስ በዩክሬን ያለውን የመጨረሻ ግብ እንዲገልጽ ጥሪ አቅርበው ተጨማሪ 61 ቢሊዮን ዶላር ርዳታ መመደቡን ውጤታማነት ላይ ጥያቄ አቅርበው ይህ መጠን ካለፈው ጊዜ ምን ያስገኛል ሲሉ ጠይቀዋል። 100 ቢሊዮን ዶላር የለም። በሌላ በኩል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ኮንግረስ ዕርዳታውን በፍጥነት እንዲያስተላልፍ አሳስበዋል ይህንን አለማድረግ የአሜሪካን ጠላቶች እንደሚጠቅም እና የሩስያን ጥቃት በዩክሬን ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኔቶ ሀገራትም ሊያበረታታ ይችላል ሲሉ ተከራክረዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን አጋሮች አሜሪካ ለዩክሬን የሚሰጠውን ወታደራዊ ድጋፍ ለማቆም በዋሽንግተን ከሪፐብሊካኖች ጋር ለመገናኘት ማቀዳቸው ተገለጸ። በወግ አጥባቂው Heritage Foundation ቲንክ ታንክ የተስተናገደው ይህ ዝግ ስብሰባ የአሜሪካ ፖሊሲ በዩክሬን ላይ ተጽእኖ ለመፍጠር ያለመ ነው።
ከዩክሬን ጉዳይ በተጨማሪ ቫንስ ስለ ፅንስ ማስወረድ የሪፐብሊካን አቋምን በተመለከተ ጥያቄ ቀርቦ ነበር። ሪፐብሊካኖች የወሊድ መከላከያን ለመገደብ እንደማይፈልጉ ነገር ግን አስተናጋጁ አቋረጡት በማለት ገልጿል። የቫንስ መግለጫ ከሪፐብሊካን አቋም ጋር የሚጣጣም ቢሆንም፣ በፅንስ መጨንገፍ መብቶች ዙሪያ ያለው ህጋዊ ውጊያ ወደ የወሊድ መከላከያ መብቶችም ሊጨምር ስለሚችል በወግ አጥባቂ የህግ ንቅናቄ ውስጥ የወደፊት የእርግዝና መከላከያ መብቶችን በተመለከተ ስጋቶች አሉ።
በሪፐብሊካን ፓርቲ ውስጥ የአሜሪካን ድጋፍ ለዩክሬን ለማራዘም ያለው ተቃውሞ ወደ ዓለም አቀፍ ግጭቶች እና የእርዳታ ድልድል አቀራረብ ልዩነት ያሳያል. አንዳንድ ሪፐብሊካኖች የተለያዩ መፍትሄዎችን እንደሚያምኑ እና እንደ የድንበር ደህንነትን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ቅድሚያ ሲሰጡ, ሌሎች ደግሞ የሩስያ ጥቃትን ለመከላከል እና የአሜሪካን ዓለም አቀፍ ጥምረት ለመጠበቅ ለዩክሬን እርዳታ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ.