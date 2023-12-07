49ers የመስመር ተከላካዩ ድሬ ግሪንላው እና የንስሮች ዋና የደህንነት ሀላፊ ከአስገራሚ ፍጥጫ በኋላ ተባረሩ

ማጠቃለያ፡ በእሁዱ የNFL ጨዋታ በሳን ፍራንሲስኮ 49ers እና በፊላደልፊያ ንስሮች መካከል በሚያስደንቅ ሁኔታ በ49ers የመስመር ተከላካዩ ድሬ ግሪንላው እና የንስሮች ዋና የደህንነት ሀላፊ ዶም ዲሳንድሮ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ሁለቱም ግለሰቦች ከጨዋታው እንዲወጡ አድርጓል። ምንም እንኳን ክስተቱ የእግር ኳስ አለምን ትኩረት የሳበ ቢሆንም ዲሳንድሮ ለ 49ers ዋና ስራ አስኪያጅ ጆን ሊንች የድህረ ጨዋታ ሁኔታውን ለማስረዳት ተነሳሽነቱን ወስዷል። በ 49ers ድርጅት ውስጥ የመጀመሪያ ብስጭት ቢኖርም በዲሳንድሮ እና በሊንች መካከል የነበረው ውይይት በአዎንታዊ መልኩ ተጠናቋል።
ከጨዋታው በኋላ የ 49ers አሰልጣኝ ካይል ሻናሃን በዲሳንድሮ ተሳትፎ የተሰማውን ቅሬታ ገልፀው በጨዋታው ውስጥ በቀጥታ ያልተሳተፈ ሰው ተጫዋቾቹን ያፌዝበታል እና የግል ቦታቸውን ይወርራል ብሎ ማመን እንደማይችል ገልጿል። የሻናሃን ብስጭት የግጭቱን ጥንካሬ እና በቡድኑ ላይ ያለውን ተፅእኖ አጉልቶ ያሳያል።
የNFL ሊግ ጽህፈት ቤት ክስተቱን አስተውሏል እና ግምገማ ያካሂዳል። በመጪው ሳምንት በሊጉ እና በንስሮቹ መካከል ተጨማሪ ግንኙነት ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል።
የክርክሩ ትክክለኛ ዝርዝር ግልፅ ባይሆንም፣ ክስተቱ የፕሮፌሽናል እግር ኳስን ስሜታዊ እና ከፍተኛ ደረጃ ለማስታወስ ያገለግላል። ሁለቱም 49ers እና ንስሮች ወደፊት ተመሳሳይ ግጭቶችን ለማስወገድ እርምጃዎችን ይወስዳሉ.
ታሪኩ መስፋፋቱን ሲቀጥል አድናቂዎች እና ተንታኞች ሊገኙ ስለሚችሉ የዲሲፕሊን እርምጃዎች ወይም ከሊጉ ተጨማሪ ምርመራዎችን በተመለከተ ማናቸውንም ማሻሻያ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ክስተቱ በጣም አስገራሚ በሆነው የNFL ወቅት ላይ አስደናቂ ሽፋንን ይጨምራል፣ ይህም በቅርብ ጊዜ ትውስታ ውስጥ በጣም ከተነገሩ ክስተቶች ውስጥ አንዱ ያደርገዋል።