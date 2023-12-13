ለዶጀር ስታዲየም አዲስ ጎንዶላ ፕሮፖዛል ተቃውሞ እና የአካባቢ ጉዳዮችን ገጥሞታል።

በጨዋታ ቀናት ደጋፊዎችን ወደ ዶጀር ስታዲየም ለማጓጓዝ የታቀደው የጎንዶላ ስርዓት ተቃውሞ እና የአካባቢ ችግሮች እያጋጠመው መሆኑን አዲስ ዘገባ አመልክቷል። ደጋፊዎች የሎስ አንጀለስ የአየር ላይ ፈጣን ትራንዚት (LA ART) የጎንዶላ ስርዓት የትራፊክ መጨናነቅን እንደሚያቃልል እና ልቀትን እንደሚቀንስ ቢናገሩም ተቺዎች ፕሮጀክቱ በአካባቢው ላይ በርካታ አሉታዊ ተጽእኖዎችን እንደሚያመጣ ይከራከራሉ።
የጎንዶላ ስርዓት መገንባት በሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው በሚበርሩ ወፎች፣ በሥዕላዊ እይታዎች፣ በባህላዊ እና ታሪካዊ ሀብቶች እና በሰው አካል ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል። ይሁን እንጂ የፕሮጀክቱ ደጋፊዎች እነዚህ ተፅዕኖዎች ጊዜያዊ ብቻ እንደሆኑ እና ግንባታው ሲጠናቀቅ እንደሚጠፉ ያስረዳሉ።
ጎንዶላዎች፣ ከተፈቀደላቸው፣ የዶጀር ትኬት ላላቸው ግለሰቦች የነጻ ጉዞዎችን ያቀርባል፣ በግምት 5,000 የሚገመቱ ሰዎችን ከአካባቢው መንገዶች በማስወገድ እና በስታዲየም የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ውስጥ ያሉትን ተሽከርካሪዎች በጨዋታ በ3,000 ገደማ ይቀንሳል። የታቀደው መንገድ የጎንዶላ መኪናዎችን በቻይናታውን እና በ 110 አውራ ጎዳና ላይ ይወስዳል ፣ በመጨረሻም በዶጀር ስታዲየም የመኪና ማቆሚያ ቦታ ያበቃል። ወደ 200 ጫማ የሚጠጋ ቁመት ያላቸው ሁለት ረጃጅም ማማዎች የጎንዶላዎች መታየትን ያመለክታሉ።
ተቺዎች ያነሱት አንድ አሳሳቢ ጉዳይ ጎንዶላዎች ከሱ በላይ ስለሚያልፍ በLA ስቴት ታሪካዊ ፓርክ ላይ ያለው ተጽእኖ ነው። ተቺዎች ይህ የፓርኩን ዋጋ ይቀንሳል ብለው ይከራከራሉ, ምክንያቱም ትናንሽ አውቶብስ መጠን ያላቸው የጎንዶላ መኪኖች በየ 26 ሰከንድ በየ 23 ሰከንድ ከመሬት በላይ ያለማቋረጥ 100 ጫማ ብቻ ይጓዛሉ። ኘሮጀክቱ ቢያንስ አንድ ህንፃ ፈርሶ ከ80 በላይ ዛፎችን ከXNUMX በላይ ዛፎችን ማስወገድ ይጠይቃል።
የጎንዶላ ተቃዋሚዎች የዶጀር ኤክስፕረስ አውቶብስ አገልግሎትን ማስፋፋት እና አውቶቡሶችን በኤሌክትሪክ ማሰራት ቀላል እና ቀልጣፋ አማራጭ እንደሆነ ይጠቁማሉ፣ ከጎንዶላ ሲስተም ጋር ሲነፃፀር በአንድ መንገደኛ 20 ጊዜ የበለጠ ቅልጥፍና ይኖረዋል ሲሉ ረዳት ጆን ክሪስቴንሰን ይናገራሉ። ከ UCLA የአካባቢ እና ዘላቂነት ተቋም ጋር ፕሮፌሰር።
በጎንዶላ ስርዓት ላይ የሚኖረው ውሳኔ በጥር ወር በሜትሮ ቦርድ ድምጽ ይሰጣል ፣የተለያዩ የከተማ እና የክልል ኤጀንሲዎችም ድምፃቸውን ለመስጠት እየጠበቁ ናቸው። ከተፈቀደ፣ ጎንዶላዎቹ በደጋፊዎች እንደተጠበቀው ለ2028 ኦሊምፒክ በጊዜው ሊሰሩ ይችላሉ።