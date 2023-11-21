ያልተገለፀ ክስተት የስትራስቡርግ የመኪና ባለቤትን አደነቀ

በስትራስቦርግ የተከሰተ አስደንጋጭ ክስተት የመኪና ባለቤት ግራ እንዲገባ አድርጓል። አንድ ተጠርጣሪ ሜትሮይት በቆመ መኪና ጣሪያ ላይ በመጋጨቱ 20 ኢንች ቀዳዳ ቀርቷል። ክስተቱ የተፈፀመው እ.ኤ.አ. ህዳር 20 ቀን 2023 ሲሆን ያልተለመደ ባህሪ ስላለው ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቷል።
መኪናው ጸጥ ባለ መንገድ ላይ የቆመው ማንነቱ ያልታወቀ ነገር ከሰማይ ወድቆ የተሽከርካሪውን ጣሪያ እንደጋለ ቢላዋ በቅቤ ወጋ። እንደ እድል ሆኖ፣ ተጽዕኖው በተከሰተበት ጊዜ ማንም ሰው በመኪናው ውስጥ አልነበረም፣ ይህም ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ይከላከላል።
ሚስጥራዊውን ክስተት ለማጣራት ባለሙያዎች በፍጥነት ተጠርተዋል. ምንም እንኳን የመነሻ ግምገማዎች ወደ ሚቲዮራይት እንደ መንስኤው ቢያመለክቱም ፣ ይህንን መላምት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ትንታኔ ያስፈልጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመኪናው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስላደረሰው የሰማይ ነገር አመጣጥ በመገመት የአካባቢው ነዋሪዎች በድርጊቱ ተማርከው ቆይተዋል።
የሜትሮይት መውደቅ ሙሉ በሙሉ ያልተለመደ ባይሆንም፣ እንደዚህ ያሉ ክስተቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ ብርቅ ናቸው እና ብዙውን ጊዜ ፍርሃትን እና የማወቅ ጉጉትን ይፈጥራሉ። ወደ ፕላኔታችን የሚጎዱ የሰማይ አካላት መተንበይ አለመቻል የአጽናፈ ሰማይን ስፋት እና ምስጢር ለማስታወስ ያገለግላል።
የስትራስቡርግ ነዋሪዎች ስለ ዝግጅቱ ያላቸውን ልምድ እና ንድፈ ሃሳቦች በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ሲያካፍሉ ቆይተዋል ይህም በማይታወቁ ነገሮች ላይ የህዝቡን መማረክ አጉልቶ ያሳያል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመኪናው ባለቤት የኢንሹራንስ ሂደቱን ሲያካሂዱ እና የተጎዳውን ተሽከርካሪ ሲጠግኑ ከችግሩ በኋላ እንዲከራከሩ ይተዋቸዋል.
ምርመራዎች በሚቀጥሉበት ጊዜ ሳይንቲስቶች ስለ ክስተቱ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ እና የተጠረጠረውን የሜትሮይት አመጣጥ ላይ ብርሃን ያበራሉ። እስከዚያ ድረስ፣ ይህ ያልተለመደ ክስተት ለማወቅ ጉጉት እንድንኖር እና ከፕላኔታችን በላይ ላሉት ድንቆች ክፍት እንድንሆን ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ
ሜትሮይት ምንድን ነው?
ሜትሮይት ከጠፈር የሚመነጨ እና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ አልፎ ወደ ፕላኔቷ ገጽ ለመድረስ የሚያስችል ጠንካራ ቁራጭ ነው።
የሜትሮይት መውደቅ የተለመደ ነው?
የሜትሮይት መውደቅ ሙሉ በሙሉ ያልተለመደ ባይሆንም ልዩ በሆኑ እና ብዙ ጊዜ በሚያስደነግጥ ተፈጥሮ ምክንያት የህዝብን ትኩረት የሚስቡ ብርቅዬ ክስተቶች ናቸው።
በሜትሮይት ተጽዕኖ ወቅት ምን ይሆናል?
አንድ ሜትሮይት በምድር ላይ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ጊዜ ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ይለቀቃል፣ ይህም በህንፃዎች ወይም በአካባቢው ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል።