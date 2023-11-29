አዲስ ጥናት የርቀት ስራ ሳይንሳዊ ግኝቶችን እንዴት እንደሚጎዳ ያሳያል

በቅርቡ በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት በሳይንስ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የርቀት ስራ እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ ግኝቶችን ለማግኘት የበለጠ ፈታኝ እያደረገው መሆኑን አረጋግጧል። ከ 20 ሚሊዮን በላይ ሳይንሳዊ ጥናቶችን የመረመረው ትንታኔ፣ በተመሳሳይ አካላዊ ቦታ ላይ ከሚሰሩት ጋር ሲነፃፀሩ ጉልህ የሆነ ግኝቶችን የማመንጨት እድላቸው 4% "የርቀት የስራ ቅጣት" እንዳለ አረጋግጧል።
ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት ውስጥ በሳይንቲስቶች መካከል ዓለም አቀፍ ትብብር እየጨመረ መጥቷል. ይህ በሳይንስ ማህበረሰቡ ውስጥ ያለው ግንኙነት እንዲጨምር ቢያደርግም, ጉልህ በሆኑ ጥናቶች ወጪ ነው የመጣው. ጥናቱ ዘላቂ ተጽእኖ ያላቸውን እውነተኛ የለውጥ ወረቀቶች ማሽቆልቆሉን የበለጠ አሳይቷል።
በተለምዶ፣ በሳይንስ የተገኙ ግኝቶች የዳበሩት በአካል በሚደረጉ ግንኙነቶች እና ድንገተኛ የሃሳብ ልውውጥ ነው። ይሁን እንጂ ከ1960 ጀምሮ በአጋር ደራሲዎች መካከል ያለው አማካኝ ርቀት ከ2,500 እጥፍ በላይ ጨምሯል የሚለው ትንታኔ ከሰባት ሳይንሳዊ ወረቀቶች መካከል በአንዱ በXNUMX ኪ.ሜ ርቀት ላይ በሚገኙ ተመራማሪዎች መካከል ትብብርን ያካትታል።
ጥናቱ የርቀት ስራ በሳይንሳዊ ወረቀቶች ጥቅሶች እና መቀበል ላይ ያለውን ተጽእኖ መርምሯል. በየሜዳቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በጣም የሚረብሹ ወረቀቶች ከርቀት ትብብር የመነጩ እድላቸው አነስተኛ ነበር። በቅርብ አካላዊ ቅርበት ውስጥ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ለመሠረታዊ ግኝቶች በጣም የተጋለጡ ሆነው ተገኝተዋል.
የርቀት ስራ እንደ የመረጃ ተደራሽነት መጨመር ያሉ ጥቅሞችን ሲሰጥ፣ ውስብስብ እና ረቂቅ ሃሳቦችን በማዋሃድ ረገድ ግን ውጤታማነቱ አናሳ ነው። የርቀት ትብብር ፈታኝ የሚሆነው እውቀት ገና ሙሉ በሙሉ ካልተስተካከለ እና ለመናገር አስቸጋሪ ከሆነ ነው። በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ካርል ቤኔዲክት ፍሬይ የርቀት ስራ ተስማሚ መተኪያ እንደሌለው በመግለጽ ቀጣዩን ግኝት ለመፍጠር የጂኦግራፊያዊ ቅርበት ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የጥናቱ አዘጋጆች የርቀት ስራ በተለይም ለተለያዩ ተሰጥኦዎች ተደራሽነት ጠቀሜታ እንዳለው አምነዋል። ሆኖም “ቦታ” አሁንም አስፈላጊ መሆኑን አጽንዖት ይሰጣሉ። ፈጠራን ለማጎልበት የፊት ለፊት መስተጋብር እና ጠፍጣፋ የቡድን አወቃቀሮች ልዩ እሴት በመስመር ላይ ስብሰባዎች ሙሉ በሙሉ ሊደገም አይችልም።
ዓለም ከድህረ ወረርሽኙ ወደ ርቀት ሥራ ሲቀየር፣ ጥናቱ የሚረብሹ ግኝቶችን በማጥፋት ተጨማሪ እድገቶች እንደሚፈጠሩ ይተነብያል። ደራሲዎቹ በአሰቃቂ ፈጠራ ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ለጣቢያው ቡድኖች በጣም ተስማሚ እንደሆኑ ይጠቁማሉ፣ የተከፋፈሉ አቻዎች ግን ለተጨማሪ ማሻሻያዎች የተሻሉ ናቸው።
በየጥ:
- የርቀት ሥራ በሳይንሳዊ ግኝቶች ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያሳድራል?
በጥናቱ መሰረት, የርቀት ስራ በተመሳሳይ አካላዊ ቦታ ላይ ከመሥራት ጋር ሲነፃፀር ጉልህ የሆኑ ግኝቶችን የማመንጨት ዕድሉ በ 4% ያነሰ ያደርገዋል.
- በጥናት ተባባሪ ደራሲዎች መካከል ያለው አማካይ ርቀት ካለፈው ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ነው?
ከ1960 ጀምሮ በጥናት ተባባሪዎች መካከል ያለው አማካይ ርቀት ከአስር እጥፍ በላይ ጨምሯል።
- ሳይንቲስቶች በቅርበት አካላዊ ቅርበት ውስጥ ሲሰሩ ብዙ አዳዲስ ግኝቶች የሚከሰቱት ለምንድን ነው?
በሰው ውስጥ የሚደረግ መስተጋብር እና የሃሳብ ልውውጥ ድንገተኛ ግኝቶችን በማጎልበት አካላዊ ቅርበት ወሳኝ በማድረግ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
- በሳይንስ ውስጥ የርቀት ሥራ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
የርቀት ስራ ለተለያዩ ተሰጥኦዎች እና መረጃዎች ሰፋ ያለ ተደራሽነት ይሰጣል፣ ግን ውስብስብ እና ረቂቅ ሀሳቦችን በማዋሃድ ረገድ ተመሳሳይ ውጤታማነት ይጎድለዋል።