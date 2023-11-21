የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ Ocarina of Time - የጉዞ ታች የማህደረ ትውስታ መስመር

ለማመን ይከብዳል፣ ግን የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ ኦካሪና ኦቭ ታይም ዛሬ 25ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው። ይህ እውነታ እርጅና እንዲሰማህ የሚያደርግ ከሆነ ብቻህን አይደለህም. በ3 የኒንቴንዶ የመጀመሪያ 1998D ዜልዳ ጀብዱ ሲለቀቅ የነበረውን ደስታ እና ጉጉት አሁንም አስታውሳለሁ።የቀድሞው ክፍል ደጋፊ እንደመሆኔ፣የቀድሞው ጊዜ አገናኝ፣እጄን ኦካርና ኦቭ ታይም ላይ ለማግኘት መጠበቅ አልቻልኩም።
ጨዋታው በይፋ ከመለቀቁ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ለመጫወት እና ለመገምገም እድሉን በማግኘቴ እድለኛ ነኝ። በጨዋታው ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ሰአታት ማሳለፍን፣አስደናቂውን የሃይሩልን አለም ስዞር እና ታሪኩን ያሳለፍኩትን በግልፅ አስታውሳለሁ። ወደ 3-ል ግራፊክስ የተደረገው ሽግግር እንከን የለሽ ነበር፣ እና የጨዋታ አጨዋወቱ መካኒኮች ለግዜው በጣም ጥሩ ነበሩ።
ወደ ማህደረ ትውስታ መስመር ለመጓዝ እና የእነዚያን ቀደምት ቀናት ትዝታዎቼን አንድ ላይ ለማድረግ፣ ከIGN64 የቀድሞ ባልደረቦቼ ጋር ደረስኩ። በጨዋታው መለቀቅ ዙሪያ ያለውን ደስታ እና በመጫወት ያሳለፍነውን ረጅም ሰአታት አንድ ላይ አስታወስን። በሲያትል ውስጥ የዜልዳ ሰሚት በተባለው የዜልዳ ዝግጅት ላይ የቅድመ እይታ ግንባታን የመጫወት እድል አግኝተናል።
በውይይታችን ወቅት የወጣው አንድ አስገራሚ ዝርዝር በጨዋታው የመጀመሪያ ስሪት ላይ ደም መኖሩ ነው። ጋኖን ሲዋጋ፣ ሲመታ ቀይ ደም ይተፋል። ይሁን እንጂ ይህ በኋላ በጨዋታው ውስጥ ወደ አረንጓዴ "ላብ" ተለውጧል. ምናልባት ኔንቲዶ ስለጨዋታው ደረጃ አሳስቦ ሊሆን ይችላል ወይም በቀላሉ ከእይታቸው ጋር እንደማይሄድ ተሰምቶት ሊሆን ይችላል።
ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት፣ Ocarina of Time በጨዋታ ታሪክ ውስጥ ልዩ ቦታ አላት። የዜልዳ ፍራንቻይስ አፈ ታሪክን እንደ ቤተሰብ ስም ማጠናከር ብቻ ሳይሆን በጨዋታዎች ውስጥ የሚቻለውን ድንበሮችም ገፋ። መሳጭው አለም፣ የማይረሱ ገፀ ባህሪያቱ እና ማራኪ የታሪክ መስመር በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአለም ተጫዋቾችን ቀልቧል።
የዚህን ተወዳጅ ጨዋታ 25ኛ አመት ስናከብር በኢንዱስትሪው ላይ ያሳደረውን ተፅእኖ እና ለቁጥር የሚያታክቱ ተጫዋቾች የፈጠረውን ትዝታ ለመገንዘብ ትንሽ እንሞክር። መልካም ልደት ፣ Ocarina of Time!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Ocarina of Time ምርጡ የዜልዳ ጨዋታ ነው?
አስተያየቶች ሊለያዩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ብዙዎች ኦካሪና ኦቭ ታይም ከተደረጉት ምርጥ የዜልዳ ጨዋታዎች አንዱ እንደሆነ አድርገው ይቆጥሩታል። የእሱ የፈጠራ አጨዋወት፣ ጥልቅ የታሪክ መስመር እና አስደናቂ እይታዎች ለተከታታዩ አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል።
2. Ocarina of Time በዘመናዊ ኮንሶሎች ላይ መጫወት እችላለሁን?
አዎ፣ Ocarina of Time በ Nintendo 64 ላይ ከመጀመሪያው ከጀመረ በኋላ ብዙ ጊዜ እንደገና ተለቋል። አሁን በ Nintendo 3DS ላይ ይገኛል እና በኔንቲዶ ቀይር ኦንላይን አገልግሎት በኩል በኔንቲዶ ቀይር ላይ መጫወት ይችላል።
3. ኦካሪና ኦቭ ታይም በወደፊት የዜልዳ ጨዋታዎች ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
ኦካሪና ኦቭ ታይም የተለያዩ የጨዋታ ሜካኒኮችን እና የተከታታዩ ዋና ዋና ነገሮች የሆኑትን ባህሪያት በማስተዋወቅ ለወደፊቱ የዜልዳ ጨዋታዎች መሰረት ጥሏል። በአሰሳ፣ እንቆቅልሽ መፍታት እና መሳጭ ታሪክ ላይ ያለው አጽንዖት በቀጣይ የዜልዳ ርዕሶች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።
4. ኦካሪና ኦቭ ታይም ለምን እንደ የጨዋታ ድንቅ ስራ ተቆጠረ?
ኦካሪና ኦቭ ታይም በፈጠራ አጨዋወት፣ በሚያምር የድምፅ ትራክ እና በማይረሳ ገፀ ባህሪው ብዙ ጊዜ ይወደሳል። መሳጭ እና የማይረሳ የጨዋታ ልምድን በመፍጠር የተወደደውን የዜልዳ ቀመር በተሳካ ሁኔታ ወደ 3D ግዛት ተርጉሟል።
5. ለ Ocarina of Time ተከታታይ እቅዶች አሉ?
የኦካሪና ኦፍ ታይም ቀጥተኛ ተከታይ ባይኖርም ጨዋታው በዘልዳ አፈ ታሪክ፡ ማጆራ ማስክ መልክ መንፈሳዊ ተተኪን አግኝቷል። የማሎራ ማስክ ልዩ እና ጥቁር የታሪክ መስመር እያቀረበ በኦካሪና ኦፍ ታይም ውስጥ የገቡትን አብዛኛዎቹን የጨዋታ አጨዋወቶች እና መካኒኮችን ይይዛል።
እባክዎ በዚህ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ውስጥ የቀረበው መረጃ አሁን ባለው እውቀት ላይ የተመሰረተ እና ሊለወጥ የሚችል መሆኑን ልብ ይበሉ።
ምንጮች፡ https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-wen-when-zelda-ocarina-of-time-launched