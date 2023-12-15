አወዛጋቢው ፍጻሜው የማርስ ላከርስ ድል እና ስለ ሹመት ጥያቄዎችን አስነስቷል።

ሞቅ ባለ የሩብ ፍፃሜ ግጥሚያ የሎስ አንጀለስ ላከርስ በፊኒክስ ሰንስ 106-103 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ነገር ግን ጨዋታው በአጨቃጫቂ ፍጻሜው ተውጦ በዋና ዳኝነት ላይ ውይይቶችን ፈጥሮ ነበር።
ባለሁለት ነጥብ መሪነት እና 11 ሰከንድ ብቻ ሲቀረው ሌከሮች የተቆጣጠሩት ይመስላል። የሚያስፈልጋቸው ነገር ቢኖር ኳሱን ወደ ውስጥ አስገብተው ጥፋት መውጣታቸው እና ሁለት የፍፁም ቅጣት ምቶችን ማድረግ ነበር ድሉን ለማረጋገጥ። ነገር ግን ኦስቲን ሬቭስ ይዞታ ሲያጣ ግርግር ተፈጠረ፣ እና ፀሀዮቹ ተቆጣጥረው ጨዋታውን የማቻቻል ወይም የማሸነፍ እድል ፈጠሩ።
እንደ እድል ሆኖ ለላከሮች፣ ሌብሮን ጀምስ በጊዜው የእረፍት ጊዜ ጠርቶ ለቡድኑ ኳሱን በማዳን። ነገርግን ጠለቅ ብለው ሲመረመሩ ጄምስ ጥሪውን ሲያደርግ ሬቭስ የኳስ ቁጥጥር ሙሉ በሙሉ እንዳልነበረው ይመስላል። የቪዲዮ ማስረጃዎች እንደሚያሳዩት ኳሱ የላላ ነበር፣ ይህም ጊዜ ማብቂያው መሰጠት ነበረበት ወይ የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል።
ከጨዋታው በኋላ በተደረገው ቃለ ምልልስ የሰራተኞች አለቃ ጆሽ ቲቨን ሬቭስ በግራ እጁ እግሩ ላይ በተሰካ ኳሱን መቆጣጠሩን በመግለጽ ጥሪውን ተከላክለዋል። ቢሆንም፣ አከራካሪው ውሳኔ ላከሮች ይዞታ እንዲይዙ እና ድሉን እንዲያረጋግጡ አስችሏቸዋል።
የላከሮች ድል አሁን ወደ ላስ ቬጋስ የውስጠ-ወቅት ውድድር የግማሽ ፍፃሜ አደርጋቸዋለሁ። ከኒው ኦርሊየንስ ፔሊካንስ ጋር የሚደረግ ግጥሚያ ይጠብቃቸዋል፣ እና ማሸነፍ ማለት ከኢንዲያና ፓከርስ ወይም ከሚልዋውኪ ቡክስ ጋር ለሻምፒዮናው የመወዳደር እድል ይኖረዋል፣ በአሸናፊው ቡድን ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ተጫዋች ተጨማሪ $500,000 ያገኛል።
ላከሮች ታላቁን ሽልማት ለማግኘት ፍላጎታቸውን ቢገልጹም፣ በጊዜ ማብቂያ ጥሪ ላይ ያለው ውዝግብ መራራ ጣዕምን ጥሏል። ተጫዋቾቹ ዝቅተኛ ደሞዝ የሚያገኙ እና ከፍተኛ የገንዘብ ሽልማት የሚሸልሙበት እድል የገጠማቸው ፀሀይዎች በተለይ ቅር ተሰኝተዋል። እንደ ፀሐይ ያሉ ሀብታም ቡድኖች እንኳን በፍትሃዊነት ያምናሉ እናም ስለ ጥሪው ስጋታቸውን ገለጹ።
ሊጉ አላማው በውስጥ ውድድር ውድድር ደስታን ለመፍጠር ነው፣ነገር ግን አወዛጋቢ የሆነ ፍፃሜ የውድድር መንፈስን ያዳክማል። ፀሀዮቹ አሁን እንደገና መሰባሰብ እና በአርብ ግጥሚያ ከሳክራሜንቶ ነገሥት ጋር መጋጠም አለባቸው፣ የአመራር ውሳኔን በተመለከተ ጥያቄዎች መሰራጨታቸውን ቀጥለዋል።