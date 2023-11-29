አዲስ ፖኮ ኤክስ6 ፕሮ፡ በመሥራት ላይ ያለ ዓለም አቀፍ የኃይል ማመንጫ

ለቻይና ገበያ የ Xiaomi ንዑስ-ብራንድ ሬድሚ በቅርቡ ከፍተኛ ደረጃቸውን የጠበቁ መሣሪያዎችን በተመለከተ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። አሁን ለአለምአቀፍ የስማርትፎን አድናቂዎች አስደሳች ዜና አለን። Redmi K70E እንደ Poco X6 Pro አለም አቀፍ የመጀመሪያ ስራውን ለመስራት ተዘጋጅቷል።
ማረጋገጫው የመጣው በቅርብ ጊዜ በታይላንድ ውስጥ ካለው የNBTC የምስክር ወረቀት ነው፣ እሱም የሞዴሉን ቁጥር 2311DRK48G ከፖኮ X6 ፕሮ ስም ጋር ያገናኘዋል። በተጨማሪም የህንድ የመሳሪያው ስሪት፣ የሞዴል ቁጥር 2311DRK48I እንዲሁም በአገር ውስጥ ለሽያጭ በBIS የተረጋገጠ ነው። ይህ ራዕይ በክፍለ አህጉሩ ውስጥ በቅርቡ እንደሚጀመር ፍንጭ ይሰጣል።
ሬድሚ K70E፣ የሞዴል ቁጥር 2311DRK48C፣ “C” የሚል ቅጥያ አለው፣ እሱም በቻይና ሊለቀቅ የታቀደ ነው። Xiaomi እና ንዑስ ብራንዶቹ የ"G" ቅጥያ በአለምአቀፍ ደረጃ ለተለቀቁ መሳሪያዎች እና "I" የሚለውን ቅጥያ በህንድ ገበያ ላይ ለታለሙ መሳሪያዎች ተጠቅመዋል።
ስለዚህ ከPoco X6 Pro ምን እንጠብቅ? ስማርት ስልኮቹ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ 6.67 ኢንች OLED ማሳያ እና አስደናቂ የ‹‹1.5K›› ጥራት እና ለስላሳ 120 Hz የማደሻ ፍጥነት እንደሚታይ ተነግሯል። መሳሪያውን ማብቃት Dimensity 8300-Ultra SoC ይሆናል፣ ይህም የመብረቅ ፈጣን አፈጻጸምን ያረጋግጣል። Poco X6 Pro የኃይል ተጠቃሚዎችን ፍላጎት በማስተናገድ እስከ 16GB RAM እና ሰፊ የሆነ 1TB ማከማቻ ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል።
Poco X6 Proን በእውነት የሚለየው በ5,500 ዋ የኃይል መሙያ ድጋፍ የታጀበው አስፈሪው 90 ሚአሰ ባትሪ ነው። ይህ ጥምረት ብዙ ጊዜ መሙላት ሳያስቸግረው ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ እንደሚውል ቃል ገብቷል። ይህን የመሰለ ኃይለኛ መሳሪያ ወደ X ተከታታይ ሰልፍ መግባቱ በዓለም ዙሪያ ባሉ የስማርትፎን አድናቂዎች መካከል የማወቅ ጉጉት እንደሚፈጥር እርግጠኛ ነው።
የዋጋ አወጣጥን በተመለከተ፣ ዝርዝሮች እምብዛም አይደሉም። ሆኖም፣ የፖኮ X6 Pro አስደናቂ ዝርዝር መግለጫዎች፣ Xiaomi በገበያው ላይ እንዴት እንደሚያስቀምጥ ለማየት ትኩረት የሚስብ ይሆናል። በጉጉት በሚጠበቀው የዚህ ስማርት ስልክ አለምአቀፍ ተገኝነት እና ዋጋ ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።
በየጥ
ጥ፡ Poco X6 Pro ምንድን ነው?
መ: Poco X6 Pro በ Xiaomi ንዑስ ብራንድ ሬድሚ የተሰራው የሬድሚ K70E አለም አቀፍ ስሪት ነው።
ጥ፡- መቼ ነው Poco X6 Pro በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገኝ?
መ: ትክክለኛው የሚለቀቅበት ቀን ገና ይፋ ባይሆንም፣ የቅርብ ጊዜ ማረጋገጫው በቅርቡ ዓለም አቀፍ ጅምር እንደሚመጣ ይጠቁማል።
ጥ፡ የPoco X6 Pro ቁልፍ ባህሪያት ምንድናቸው?
መ: Poco X6 Pro በDimensity 6.67-Ultra SoC የተጎላበተውን ባለ 1.5 ኢንች OLED ማሳያ በ"120K" ጥራት እና 8300 Hz የማደስ ፍጥነት እንደሚያቀርብ ተነግሯል። እስከ 16 ጊባ ራም፣ እስከ 1 ቴባ ማከማቻ እና 5,500 mAh ባትሪ ከ90 ዋ ኃይል መሙያ ጋር እንደሚኖረው ይጠበቃል።
ጥ፡ የPoco X6 Pro ምን ያህል ያስከፍላል?
መ: የPoco X6 Pro የዋጋ ዝርዝሮች እስካሁን አይገኙም። ነገር ግን፣ ከፍተኛ ደረጃውን የጠበቀ ዝርዝር ሁኔታ ከተሰጠው፣ እንደ ፕሪሚየም ስማርትፎን መቀመጡ አይቀርም።