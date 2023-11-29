አዲስ ባንዲራ ስማርትፎኖች Redmi K70 እና Redmi K70 Pro ይፋ ሆኑ

ታዋቂው የስማርትፎን ብራንድ ሬድሚ የቅርብ ጊዜ ዋና መሳሪያዎቻቸውን - Redmi K70 እና Redmi K70 Proን ለማስተዋወቅ ዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቅ የነበረውን ዝግጅት አስተናግዷል። የእነዚህ ስማርት ፎኖች ትኩረት የሚስበው አዲስ 50 ሜፒ ዋና ካሜራ፣ ፈጣን የኃይል መሙያ አቅም እና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ቺፕስፖችን ማካተት ነው።
Redmi K70 - የመቁረጥ ጠርዝ ማሳያ እና ኃይለኛ አፈፃፀም
ለ8 ከፍተኛ መድረክነታቸው በሚታወቀው በQualcomm's Snapdragon 2 Gen 2022 የተጎላበተ፣ Redmi K70 ልዩ አፈጻጸምን ይሰጣል። ባለ 6.67 ኢንች OLED ማሳያ ባለከፍተኛ ጥራት 1440p እና አስደናቂ የ120 Hz የማደስ ፍጥነት አለው። ኩባንያው ባለ 12 ቢት ፓነሉ ብዙ አይነት ቀለሞችን እንደሚያሳይ እና አስደናቂ 68.7 ቢሊዮን ቀለሞች እንደሚያሳይ ተናግሯል። በተጨማሪም፣ የነቃ እና መሳጭ የእይታ ተሞክሮን በማረጋገጥ የ4,000 ኒት ብሩህነት ወደ ኢንዱስትሪ መሪነት ሊደርስ ይችላል። Xiaomi በዚህ መሳሪያ ላይ የቪዲዮ ጨዋታዎችን እና መተግበሪያዎችን የሚያሻሽል AI አልጎሪዝምን ተግባራዊ አድርጓል።
ሬድሚ K70 ከ12 ጂቢ ጀምሮ እና እስከ 16 ጊባ LPDDR5X RAM የሚሄድ ከፍተኛ መጠን ያለው ራም የተገጠመለት ነው። ከበቂው RAM ጎን፣ የማከማቻ አማራጮች ከ256 ጊባ እስከ 1 ቴባ UFS 4.0 ማከማቻ ይደርሳሉ። ተጠቃሚዎች ብዙ መጠን ያለው ውሂብን ለማከማቸት እና ብዙ መተግበሪያዎችን በተመሳሳይ ጊዜ ለማሄድ ነፃነት ይኖራቸዋል።
ወደር የለሽ የካሜራ ስርዓት እና መብረቅ-ፈጣን ባትሪ መሙላት
በሬድሚ K70 ጀርባ ያለው ዋናው የካሜራ ሞጁል አስደናቂ የሆነ 50 ሜፒ ዳሳሽ 1/1.55 ኢንች እና f/1.6 aperture አለው፣ ከጨረር ምስል ማረጋጊያ (OIS) ጋር። ይህ ለየት ያለ ዝቅተኛ ብርሃን ፎቶግራፍ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ ይፈቅዳል. በተጨማሪም፣ የተለያዩ አመለካከቶችን ለመያዝ ሁለገብነትን ለማቅረብ 8 ሜፒ እጅግ በጣም ሰፊ አንግል ተኳሽ እና 2 ሜፒ ጥልቀት ዳሳሽ አለ።
አስደናቂ የራስ ፎቶዎችን ማንሳት ዋጋ ለሚሰጡ ሰዎች፣ ፊት ለፊት ያለው ካሜራ 16 ሜፒ ዳሳሽ አለው። ምንም እንኳን የተወሰኑ ዝርዝሮች ባይሰጡም ከRedmi K1 ተከታታይ ጋር ተመሳሳይ የሆነ 3.06/2.5 ኢንች ሴንሰር እና f/60 ሌንስ እንደሚይዝ ተገምቷል።
የሬድሚ K70 ጎልቶ ከሚታይባቸው ባህሪያት አንዱ ግዙፍ 5,000 mAh ባትሪ ነው፣ ይህም የመብረቅ ፍጥነት ያለው 120 ዋ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል። ይህ ቆራጭ ቴክኖሎጂ መሳሪያው በ18 ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ቻርጅ እንዲያደርግ ያስችለዋል፣ ይህም በስማርትፎን ኢንደስትሪ ፈጣን ቻርጅ ለማድረግ አዲስ መስፈርት አስቀምጧል። Redmi K70 ራሱን የቻለ P2 ቻርጅ መሙያ እና G1 የባትሪ አስተዳደር ቺፕን ያካትታል፣ ይህም ለተሻሻለ የባትሪ ህይወት እና አጠቃላይ የሃይል አስተዳደር አስተዋፅኦ ያደርጋል።
HyperOS እና ተገኝነት
እንደ የXiaomi universe አካል፣ Redmi K70 በአዲሱ አንድሮይድ 14 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ በመመስረት በHyperOS ላይ ይሰራል። ዘመናዊ የግንኙነት አማራጮችን በመጠበቅ እንደ NFC እና ብሉቱዝ 5.3 ያሉ አስፈላጊ ባህሪያትን ያካትታል። ሆኖም ማይክሮ ኤስዲ ማስገቢያ ወይም 3.5 ሚሜ የድምጽ መሰኪያ የለውም።
Redmi K70 በቻይና ከዲሴምበር 1 ጀምሮ በ10 AM ላይ ለግዢ ይገኛል። ለመምረጥ አራት የቀለም አማራጮች አሉ ነጭ፣ ጥቁር፣ የጨረቃ ድንጋይ ሰማያዊ እና ቫዮሌት። ዋጋዎቹ በCNY2,499 ($350/€320) የሚጀምሩት ለ12/256 ጊባ ልዩነት እና እስከ CNY3,399(480/€435) ለከፍተኛ-መስመር 16 ጊባ/1 ቲቢ ስሪት።
Redmi K70 Pro - የስማርትፎን ልምድን ከፍ ማድረግ
ከሬድሚ K70 ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ Redmi K70 Pro ከTCL ጋር በመተባበር ከ6.67 ኢንች OLED ማሳያ 1440p ጥራት ጋር አብሮ ይመጣል። ነገር ግን፣ ከSnapdragon 8 Gen 3 chipset ጋር ራሱን ይለያል፣ ይህም ከመደበኛው የK70 ሞዴል ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ኃይል እና አፈጻጸምን ይሰጣል።
የካሜራ ማዋቀሩ ከኦአይኤስ ጋር ተመሳሳይ 50 ሜፒ ዋና ዳሳሽ፣ ባለ 50 ሜፒ የቴሌፎቶ ካሜራ 2x የጨረር ማጉላት እና 12 ሜፒ ሙሉ በሙሉ ተኳሽ ነው። ይህ ጥምረት የላቀ የማጉላት ችሎታዎችን እና ሰፋ ያለ የእይታ መስክን በማቅረብ አስደናቂ የፎቶግራፍ ችሎታዎችን ያረጋግጣል። የፊት ካሜራ 16 ሜፒ ዳሳሽ ይይዛል።
Redmi K70 Pro ልዩ የሆነውን 5,000 mAh ባትሪ እና 120 ዋ የኃይል መሙያ ቴክኖሎጂን ይዞ በ18 ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ኃይል እንደሚሞላ ቃል ገብቷል። በሶስት ቀለማት ጥቁር፣ ነጭ እና ሰማያዊ ይገኛል፣ ዋጋው ከCNY3,299 ($465/€420) ጀምሮ ለ12/256 ጊባ ልዩነት እና እስከ CNY4,399 ($620/€565) ለ ከፍተኛ-ደረጃ 24 ጂቢ RAM እና 1 ቴባ ማከማቻ አማራጭ።
በየጥ
ጥ: የ Redmi K70 እና K70 Pro ልዩ ባህሪ ምንድነው?
መ፡ ሁለቱም ስማርት ፎኖች አዲስ ባለ 50 ሜፒ ዋና ካሜራ፣ ፈጣን የመሙላት አቅም እና ዋና ቺፕሴትስ አላቸው።
ጥ: Redmi K70 እና K70 Proን ሙሉ በሙሉ ለመሙላት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
መ፡ መሳሪያዎቹ 120 ዋ ኃይል መሙላትን ይደግፋሉ፣ ይህም በ18 ደቂቃ ውስጥ ሙሉ ኃይል እንዲሞሉ ያስችላቸዋል።
ጥ: ለ Redmi K70 እና K70 Pro ምን አይነት ቀለሞች ይገኛሉ?
መ: Redmi K70 ነጭ፣ ጥቁር፣ የጨረቃ ድንጋይ ሰማያዊ እና ቫዮሌት ቀለም አማራጮችን ይሰጣል፣ K70 Pro ደግሞ በጥቁር፣ ነጭ እና ሰማያዊ ይገኛል።