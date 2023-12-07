ሬድሚ ሁለገብ የዴስክቶፕ ስፒከር በአስደሳች የድምጽ ተሞክሮ አስተዋውቋል

የ Xiaomi ንዑስ ብራንድ የሆነው ሬድሚ ለዴስክቶፕ መሳርያዎች የተዘጋጀውን የመጀመሪያውን የኦዲዮ ፔሪፈራል መጀመሩን አስታውቋል። አሁን በቻይና ውስጥ ለቅድመ-ትዕዛዝ የሚገኘው የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር፣ የሚያምር እና የሚያምር ንድፍ ከአስደናቂ ባህሪያት ጋር ያቀርባል።
የሬድሚ ኮምፒዩተር ስፒከር በማንኛውም የዴስክቶፕ ማዋቀር ላይ ፋሽንን የሚጨምር ሲሊንደሪክ ባለ አንድ-ቁራጭ ንድፍ፣ በተጣራ ጨርቅ እና በተንሰራፋ የ RGB መብራት ያጌጠ ነው። በድምፅ ጥራት፣ ድምጽ ማጉያዎቹ በከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ድግግሞሾች ላይ ጥሩ ሚዛናዊ አፈጻጸም ያቀርባሉ። በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ የ53° ዘንበል አንግል፣ ለዴስክቶፕ ትዕይንቶች ጥሩ የድምፅ ትንበያን ያረጋግጣሉ። በተለይም የሬድሚ ኮምፒውተር ስፒከሮች በወርቃማው ጆሮ ላብራቶሪ በተካሄደው ባለ ሁለት ዓይነ ስውር ሙከራ ከፍተኛ ውጤት ካገኙ በኋላ በታዋቂው "CGEC Golden Ear Preferred Product" የክብር ሰርተፍኬት አግኝተዋል።
የእነዚህ ድምጽ ማጉያዎች አንዱ ልዩ ባህሪ አብሮገነብ የተደበቁ ማይክሮፎኖች ነው፣ ይህም ለድምጽ ጥሪዎች፣ የመስመር ላይ ክፍሎች፣ የርቀት ስብሰባዎች እና የመስመር ላይ ጨዋታዎችን ሁለገብ ያደርጋቸዋል። ይህ ተግባር የተጠቃሚዎችን ልዩ ልዩ ፍላጎቶች ያሟላል፣ ይህም ልዩ የድምጽ ጥራትን ያቀርባል።
ግንኙነት የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር ቁልፍ ገጽታም ነው። ሁለቱንም USB-A እና Type-C በይነገጾችን ወደ አንድ በማጣመር የዩኤስቢ ባለአንድ መስመር ግንኙነትን ይደግፋል። በተጨማሪም ብሉቱዝ 5.0 በዝቅተኛ መዘግየት ድጋፍ እና 3.5ሚሜ የድምጽ ውፅዓት በይነገጽ አለው ይህም ከብዙ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነትን ያረጋግጣል።
የሬድሚ ኮምፒዩተር ድምጽ ማጉያዎች አምስት የተለያዩ የመብራት ተፅእኖዎችን በማቅረብ የእይታ ልምዳቸውን በብርሃን ገመዳቸው ያቀርባሉ። በፒክአፕ ሪትም ሁነታ፣ ዲኤስፒ በጥበብ የሙዚቃ ስፔክትረምን ይመረምራል እና የብርሃን ዥረቱን ከሙዚቃው ጋር በማመሳሰል ተለዋዋጭ እና መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይፈጥራል።
በአጠቃላይ፣ የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር ውበትን እና ተግባራዊነትን ያመጣል፣ ለዴስክቶፕ ተጠቃሚዎች መሳጭ የኦዲዮቪዥዋል ተሞክሮን ይሰጣል። በሚያምር ዲዛይኑ፣ አስደናቂ የድምፅ ጥራት፣ ሁለገብ ተግባር እና የላቀ የግንኙነት አማራጮች፣ የዴስክቶፕ ኦዲዮ ልምዳቸውን ለማሳደግ በሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ዘንድ ተወዳጅ ምርጫ እንዲሆን ተዘጋጅቷል።