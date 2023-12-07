ሬድሚ ቄንጠኛ እና ሁለገብ የዴስክቶፕ ድምጽ ማጉያን ያሳያል

የXiaomi ንዑስ ብራንድ የሆነው ሬድሚ የቅርብ ጊዜውን የኦዲዮ ተጓዳኝ የሆነውን የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር አስተዋውቋል። በቻይና ውስጥ ለቅድመ-ትዕዛዝ የሚገኝ፣ ይህ ለስላሳ ሲሊንደሪክ ድምጽ ማጉያ የዴስክቶፕ ተጠቃሚዎችን ፍላጎት የሚያሟሉ በርካታ ባህሪያትን ይሰጣል።
የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር ባለ አንድ ክፍል ዲዛይን በሚያምር ጥልፍልፍ ጨርቅ እና በደመቀ የRGB ብርሃን ስትሪፕ ይመካል። በማንኛውም የዴስክቶፕ ማዋቀር ላይ የረቀቁን ንክኪ ብቻ ሳይሆን ተለዋዋጭ የእይታ ተሞክሮ ለመፍጠር አምስት የተለያዩ የብርሃን ተፅእኖዎችን ይሰጣል።
የድምፅ ጥራትን በተመለከተ እነዚህ ተናጋሪዎች አያሳዝኑም። መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮን በማረጋገጥ በከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ድግግሞሾች ላይ ሚዛናዊ አፈጻጸም ያቀርባሉ። ተናጋሪዎቹም በወርቃማው ጆሮ ላብራቶሪ በተካሄደ ባለ ሁለት ዓይነ ስውር ሙከራ የ "CGEC Golden Ear Preferred Product" የምስክር ወረቀት በማግኘታቸው በልዩ ጥራታቸው እውቅና አግኝተዋል።
ከድምጽ ችሎታቸው በተጨማሪ የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር አብሮ የተሰሩ የተደበቁ ማይክሮፎኖች አሉት። ይህ ሁለገብነት ተጠቃሚዎች በተመቻቸ ሁኔታ የድምጽ ጥሪዎችን እንዲያደርጉ፣ በመስመር ላይ ትምህርቶች እንዲሳተፉ፣ የርቀት ስብሰባዎችን እንዲያካሂዱ እና እንዲያውም የመስመር ላይ ጨዋታዎችን እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል።
ግንኙነት በበርካታ አማራጮች ቀላል ነው. ድምጽ ማጉያው የዩኤስቢ አንድ መስመር ግንኙነትን ይደግፋል፣ ያለችግር ዩኤስቢ-A እና ዓይነት-C በይነገጾችን ያጣምራል። እንዲሁም ዝቅተኛ መዘግየት ያለው የብሉቱዝ 5.0 ቴክኖሎጂ ለሽቦ አልባ ግንኙነት እና 3.5 ሚሜ የድምጽ ውፅዓት በይነገጽ ለተጨማሪ ተለዋዋጭነት ያካትታል።
ከውበት ውበት እና ተግባራዊነት ጋር በማጣመር የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር ለዴስክቶፕ ተጠቃሚዎች ጥሩ የኦዲዮቪዥዋል ተሞክሮ ይሰጣል። ለስራ አስተማማኝ የኦዲዮ ፔሪፈራል የሚፈልጉት ባለሙያም ይሁኑ መሳጭ የድምጽ ተሞክሮ የሚፈልግ ተጫዋች፣ የሬድሚ ዴስክቶፕ ስፒከር በሁሉም ግንባሮች ላይ ያቀርባል።
የዴስክቶፕ ኦዲዮን በ Redmi ዴስክቶፕ ስፒከር የወደፊቱን ይለማመዱ።