Redmi A3፡ በቅርቡ በህንድ ውስጥ የበጀት ስማርትፎን ይጀምራል

በጣም በጉጉት የሚጠበቀው ሬድሚ ኤ 3 የበጀት ስማርት ስልክ በሬድሚ በቅርቡ በህንድ ገበያ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ይህ መላምት መሳሪያው NBTC፣ IMDA፣ EEC እና በጣም በቅርብ ጊዜ የ BIS ማረጋገጫ መድረክን ጨምሮ በተለያዩ የእውቅና ማረጋገጫ መድረኮች ላይ ከታየ በኋላ ነው።
የBIS ዝርዝር እንደሚያሳየው ሬድሚ A3 የሞዴል ቁጥር "23129RN51H" እንደሚኖረው ያሳያል፣ይህም በተለይ ለህንድ ገበያ የተዘጋጀ ተለዋጭ ሊሆን ይችላል። የሚገርመው ነገር ዝርዝሩ "Poco" የሚለውን የምርት ስም መጥቀሱ ነው, ይህም የ Redmi A3 ዳግም ስም ሊጠራ ይችላል. ይህ ነባር የሬድሚ ሞዴሎችን ስም የማውጣት ከፖኮ ስትራቴጂ ጋር ይስማማል።
ሆኖም የBIS ዝርዝር ስለ Redmi A3 ዝርዝር መግለጫ አይሰጥም። እንደ የመግቢያ ደረጃ መሳሪያ ለዕለታዊ አጠቃቀም ተስማሚ የሆኑ መሰረታዊ ተግባራትን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።
ምን እንደሚጠብቀው ሀሳብ ለማግኘት፣ የቀደመው የሬድሚ A2 ዝርዝር መግለጫዎችን እንመልከት። ሬድሚ A2 ባለ 6.52 ኢንች አይፒኤስ LCD ፓነል በHD+ ጥራት እና የ60Hz የማደስ ፍጥነት አሳይቷል። በውስጥ በኩል በ octa-core MediaTek Helio G36 SoC የተጎላበተ ሲሆን እስከ 3GB RAM እና 32GB ውስጣዊ ማከማቻ ታጅቦ ነበር። የማጠራቀሚያው አቅም እስከ 1 ቴባ በማይክሮ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ በኩል ሊሰፋ ይችላል።
መሣሪያው 5000mAh ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን መደበኛ 10W ባትሪ መሙላትን ይደግፋል። ከካሜራ አቅም አንፃር ከኋላ ባለ 8 ሜጋፒክስል ባለሁለት ካሜራ እና ከፊት ባለ 5 ሜጋፒክስል የራስ ፎቶ ተኳሽ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አድርጓል።
በ Redmi A3 ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮችን እየጠበቅን ሳለ፣ የህንድ ስማርትፎን አድናቂዎች ከሬድሚ ሌላ ተስፋ ሰጪ የበጀት አማራጭን የሚጠባበቁ ይመስላል። በሚቀጥሉት ሳምንታት ስለ Redmi A3 ይፋዊ ጅምር እና ዝርዝር መግለጫዎች ለበለጠ ዝመናዎች ይከታተሉ።