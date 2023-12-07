ቀይ ትኩስ ቺሊ በርበሬ በኤሌክትሪፊሻል ጉብኝት ወደ ሰሜን ምስራቅ ኦሃዮ ሮክ ተዘጋጅቷል።

ታዋቂው የሮክ ባንድ፣ ቀይ ሆት ቺሊ ፔፐር፣ በሰሜን ምስራቅ ኦሃዮ ተመልካቾችን ለመማረክ የተዘጋጀውን በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን ያልተገደበ የፍቅር ጉብኝት በቅርቡ አሳውቀዋል። በ LiveNation እንደተረጋገጠው ታዋቂ ሙዚቀኞች ሰኞ ጁላይ 22 በ Blossom Music Center በክልሉ ላሉ የሮክ ሙዚቃ አፍቃሪዎች የክብር ምሽት ምልክት ያደርጋሉ።
የዝግጅቱ የቅድመ ሽያጭ ትኬቶች ማክሰኞ፣ ዲሴምበር 5፣ በLiveNation ድህረ ገጽ በኩል ለሽያጭ ቀርቧል። በቅድመ ሽያጭ ወቅት ትኬቶችን ማግኘት ለማይችሉ፣ አጠቃላይ የቲኬት ሽያጮች አርብ ዲሴምበር 8 ከቀኑ 10 ሰአት ላይ ይጀመራል፣ ይህም ህብረተሰቡ አስደሳች አፈፃፀሙን እንዲለማመድ እድል ይሰጣል።
አስደሳች አሰላለፍ ሲከፍት ቀይ ትኩስ ቺሊ በርበሬ እጅግ በጣም ጥሩ ችሎታ ካለው ስዩን ኩቲ እና IRONTOM ጋር እንደ ልዩ እንግዶች ይቀላቀላሉ። ይህ ሁለገብ ጥምረት በተለዋዋጭ የሙዚቃ ትርኢቶች የተሞላ አስደሳች እና የማይረሳ ምሽት አድናቂዎችን በአድናቆት እንደሚተው ቃል ገብቷል።
በዚህ ልዩ የሙዚቃ ዝግጅት ላይ ቦታዎን ለመጠበቅ፣ ቲኬቶችን ለመግዛት የተመደበውን የቲኬት ሽያጭ መድረክ ይጎብኙ። የቀይ ትኩስ ቺሊ በርበሬን በተግባር የማየት እድል እንዳያመልጥዎ ፣ በማይነፃፀር ጉልበታቸው ፣ በኤሌክትሪክ ዜማዎቻቸው እና በሚታወቁ ቀልዶች መድረኩን ሲያቀጣጥሉ ።
ቀይ ሆት ቺሊ ፔፐር ወደ ሰሜን ምስራቅ ኦሃዮ ያልተገደበ የፍቅር ጉብኝታቸውን ሲያመጡ በማይረሳው የሮክ ሙዚቃ ምሽት ለመደሰት ይዘጋጁ። ቲኬቶችዎን ዛሬ ያስይዙ እና አስማቱን በእራስዎ ለመለማመድ ይዘጋጁ።