የቀይ እሳት ጉንዳን በአውሮፓ ውስጥ አዲስ ወራሪ ዝርያዎች

በሳይንስ ሶሌኖፕሲስ ኢንቪክታ በመባል የሚታወቀው ቀይ የእሳት አደጋ ጉንዳን ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፓ መገኘቱን በቅርቡ የተደረገ ጥናት አረጋግጧል። የደቡብ አሜሪካ ተወላጅ የሆነው ይህ ወራሪ ዝርያ ባለፈው ክፍለ ዘመን በዩናይትድ ስቴትስ፣ በሜክሲኮ፣ በካሪቢያን ፣ በቻይና እና በአውስትራሊያ በፍጥነት ተስፋፍቷል። አሁን ወደ ሲሲሊ፣ ጣሊያን አምርቷል።
ቀይ የእሳት ጉንዳኖች ኃይለኛ በመሆናቸው ይታወቃሉ እና ንክሻቸው ህመም እና የአለርጂ ምላሾችን ሊያስከትል ይችላል. እንዲሁም በሰብል እና በአካባቢው ስነ-ምህዳሮች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ. ተመራማሪዎች 88 ሄክታር መሬት የሚሸፍኑ 5 የቀይ እሳት ጉንዳን ጎጆዎች በሲሲሊ ሲራኩስ ከተማ አቅራቢያ ለይተዋል። የጥናት መሪ የሆኑት ማቲያ ሜንቼቲ እንዳሉት ይህን ዝርያ በጣሊያን ማግኘቱ አስገራሚ ቢሆንም ያልተጠበቀ ነው።
ቀይ የእሳት ጉንዳኖች ቀደም ሲል በስፔን, ፊንላንድ እና ኔዘርላንድስ በሚገቡ ምርቶች ውስጥ ተገኝተዋል, ይህ በአውሮፓ ውስጥ የመጀመሪያው የተረጋገጠ ቅኝ ግዛት ነው. ቅኝ ግዛቶቹ የተገኙት በሰራኩስ ከተማ ዳርቻ ነው፣ ግን እንዴት እና መቼ እንደደረሱ ግልፅ አይደለም። የሳይንስ ሊቃውንት ጉንዳኖቹ እንደ የከተማዋ ወደብ ያሉ ጉልህ የሰው ልጅ እንቅስቃሴዎች ባሉበት የመተላለፊያ ቦታ ላይ ደርሰዋል ብለው ያምናሉ። ከ2019 ጀምሮ የጉንዳን ንክሻ መጨመሩን የአካባቢው ሪፖርቶች ያመለክታሉ።
የጄኔቲክ ትንታኔ እንደሚያሳየው ጉንዳኖቹ ከዩናይትድ ስቴትስ ወይም ከቻይና ሊሰራጭ ይችላል, Solenopsis invicta እንዲሁ ወራሪ ዝርያ ነው. ተመራማሪዎቹ ጉንዳኖቹ በቅርቡ በመላው አውሮፓ ሊሰራጭ እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ, ምክንያቱም ከአህጉሪቱ 7%, ዋና ዋና ከተሞችን ጨምሮ, ለዝርያዎቹ ተስማሚ የአየር ንብረት አላቸው.
እንደ ቀይ የእሳት ጉንዳን ያሉ ወራሪ ዝርያዎች ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ እና ሥነ-ምህዳራዊ ተፅእኖ አላቸው. በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተደገፈ ዘገባ እንደሚያመለክተው በዓመት ቢያንስ 423 ቢሊየን ዶላር ለአለም ያስከፍላሉ፣ የእፅዋትና የእንስሳት መጥፋት፣ የምግብ ዋስትናን አደጋ ላይ የሚጥሉ እና የአካባቢ አደጋዎችን ያባብሳሉ።
ምንጭ: CNN