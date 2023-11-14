አዲስ ሞድ በፒሲ ላይ የቀይ ሙታን የመቤዠት ልምድን ያሻሽላል

በፒሲ ላይ ለ Ryujinx emulator በቅርቡ የተለቀቀው የቀይ ሙታን መቤዠት ደጋፊዎች እንዲደሰቱበት ምክንያት ሰጥቷቸዋል። Mouse Aim Control Injector በመባል የሚታወቀው ሞድ ለአይጥ ማነጣጠር እና ለካሜራ እንቅስቃሴ ቤተኛ ድጋፍን ይጨምራል፣ ይህም በፒሲ ላይ ያለውን የጨዋታ አጨዋወት ያሳድጋል።
ብዙ ተጫዋቾች እንደሚያውቁት, Red Dead Redemption በፒሲ ላይ ገና በይፋ አልተለቀቀም, ይህም ደጋፊዎች ይህን ተወዳጅ ርዕስ ለመጫወት ይፈልጋሉ. እንደ Xenia Xbox 360 እና Yuzu እና Ryujinx Switch emulators ያሉ አስማሚዎች ቢኖሩም የቅርብ ጊዜ ንፅፅር እንደሚያሳየው Ryujinx ለጨዋታው ቀይር ስሪት ምርጡን ምሳሌ ይሰጣል።
የMouse Aim Control Injector ሞድ ፒሲ ተጫዋቾች በፒሲ ላይ ካለው Red Dead Redemption 2 ጋር በሚመሳሰል መልኩ የጨዋታውን ካሜራ እንዲቆጣጠሩ በመፍቀድ ይህንን ልምድ ያሟላል። ምንም እንኳን ሞዱ በአሁኑ ጊዜ ከ Ryujinx ጋር ብቻ ተኳሃኝ ቢሆንም ፈጣሪው የዩዙ ስሪት እንዲሁ በስራ ላይ እንዳለ ጠቅሷል። በተጨማሪም፣ ለዘሌዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግሥቱ እንባዎች በተመሳሳይ ሞድ ላይ እየሰሩ ነው።
የመጀመሪያውን የቀይ ሙት መቤዠትን በፒሲ ላይ የማግኘት እድልን በጉጉት ለሚጠባበቁ የፒሲ ተጫዋቾች ይህ ሞድ ማራኪ እድል ይሰጣል። ሞጁሉን በጨዋታ ልምድዎ ውስጥ ለማካተት እና የመዳፊት አላማን እና የካሜራ እንቅስቃሴን ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም የቀረቡትን የመጫኛ መመሪያዎችን ብቻ ይከተሉ።
Red Dead Redemption በአለም አቀፍ ደረጃ ለኔንቲዶ ስዊች እና ፕሌይስቴሽን የሚገኝ ቢሆንም ዋናው እትም በ PlayStation 3 እና Xbox 360 ላይ ሊዝናና ይችላል።የጨዋታው ዳግም መለቀቅ በዚህ አመት ነሐሴ ወር ላይ በሮክስታር በይፋ ታውቋል፣ ይህም አድናቂዎችን ዳግም የመኖር እድልን አስደምሟል። ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ የቀድሞ ህገወጥ የጆን ማርስተን ታሪክ በከፍተኛ ሁኔታ አድናቆት የተቸረውን ቀይ ሙት ቤዛ 2 ተከትሎ በተከሰቱት ክንውኖች ውስጥ። በድጋሚ የተለቀቀው የታሪክ ማስፋፊያ፣ ያልሞተ ቅዠት፣ እንደ ማርስተን በምዕራቡ ዘውግ ላይ አስደናቂ ለውጥን ያቀርባል። የማያቋርጥ የዞምቢዎች ቡድን ጋር ይዋጋል እና ከተፈጥሮ በላይ በሆነ ሁኔታ ፈውስ ይፈልጋል።
የ Red Dead Redemption ተሞክሮዎን በፒሲ ላይ በMouse Aim Control Injector mod ለማሳደግ ይህን አስደናቂ እድል እንዳያመልጥዎት። ራስዎን በሚማርከው የጆን ማርስተን ዓለም ውስጥ አስገቡ እና እንደሌላው አስደናቂ ጀብዱ ያዙ።
በየጥ:
ጥ: Red Dead Redemption በፒሲ ላይ በይፋ ይገኛል?
መ: አይ፣ ቀይ ሙት መቤዠት ለፒሲ በይፋ አልተለቀቀም። ሆኖም፣ እንደ Ryujinx ያሉ ኢምፔሮች ለፒሲ ተጫዋቾች ጨዋታውን እንዲለማመዱ መንገድ ይሰጣሉ።
ጥ፡ የMouse Aim Control Injector mod ከሌሎች emulators ጋር ይሰራል?
መ: በአሁኑ ጊዜ ሞዱ ከ Ryujinx ጋር ብቻ ተኳሃኝ ነው፣ ነገር ግን ፈጣሪው ለዩዙ ስሪትም እየሰራ ነው።
ጥ፡ ለRed Dead Redemption ሌሎች ሞጁሎች አሉ?
መ: ሞደደሩ እንዲሁ ለዘላዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ ተመሳሳይ ሞድ እየሰራ ነው። ተጫዋቾች ለጨዋታ ልምዳቸው ተጨማሪ ማሻሻያዎችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።