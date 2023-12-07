Realme GT5 Pro: አስደናቂ ባህሪያት ያለው ባንዲራ ተወዳዳሪ

Realme GT5 Pro በቻይና ውስጥ በጣም ሲጠበቅ የነበረው የመጀመሪያ ዝግጅቱን አድርጓል። በሚያስደንቅ ዲዛይን በመኩራራት ይህ ስማርት ፎን ከ OnePlus 12 ጋር በርካታ አካላትን ይጋራል።ነገር ግን በሚያስደንቅ ባህሪያት እና ችሎታዎች በራሱ ይቆማል።
በመከለያ ስር፣ Realme GT5 Pro ለየት ያለ አፈፃፀም የቅርብ ጊዜውን Snapdragon 8 Gen 3 ቺፕን ይይዛል። ከ12GB ወይም 16GB LPDDR5X RAM ጋር የተጣመረ ሲሆን 256GB፣ 512GB ወይም ግዙፍ 1TB UFS 4.0 ማከማቻ አማራጮችን ይሰጣል። ቀልጣፋ ቅዝቃዜን ለማረጋገጥ መሳሪያው 12,000mm2 የእንፋሎት ክፍልን በማካተት ጥሩ የሙቀት አስተዳደርን ይሰጣል።
ሪልሜ GT5 ፕሮ በቀይ ሮክ እና በብሩህ ጨረቃ ቀለሞች የሚገኝ ለስላሳ የቪጋን ቆዳ ከሸካራማ ብርጭቆ የተጠናቀቀ የስታርሪ ምሽት አማራጭ ጋር ያሳያል። ከፊት ለፊት፣ ባለ 6.78 ኢንች AMOLED ማሳያ 2780x1264 ፒክስል ጥራት ያለው ማሳያ ታገኛለህ። ይህ ማሳያ ከፍተኛው የ144Hz የማደስ ፍጥነት፣የንክኪ ናሙና ፍጥነት 2,160Hz እና የሚገርም ከፍተኛ የ4,500 ኒት ብሩህነት ያቀርባል። በእጅ መቆጣጠሪያ ፓኔሉ እስከ 1,000 ኒት ሊደርስ ይችላል, እና በራስ-ብሩህነት, እስከ 1,600 ኒት ይደርሳል. በተጨማሪም፣ የጣት አሻራ ስካነር ያለምንም እንከን በፓነል ውስጥ ገብቷል።
ከOnePlus 12 ጋር በሚመሳሰል መልኩ፣ Realme GT5 Pro አስደናቂ የ5,400 ሚአሰ ባትሪ አለው። ፈጣን እና ምቹ የኃይል መሙላትን በማረጋገጥ 100W ባለገመድ ባትሪ መሙላት እና 50 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
በ Realme GT5 Pro ላይ ያለው የካሜራ ማዋቀር ከ50 ሜፒ LYT-808 1/1.4 ኢንች ዋና ዳሳሽ እና 23 ሚሜ f/1.69 ሌንስ ጋር ትኩረት የሚስብ ነው። በተጨማሪም ትልቅ 50 MP IMX890 1/1.56 ኢንች ሴንሰር እና 65ሚሜ f/2.6 ሌንስ የተገጠመለት የፔሪስኮፕ ማጉላት ካሜራ አለው። በመጨረሻም፣ 8/2.2 ኢንች ዳሳሽ ያለው ባለ 1 ሜፒ ረ/4.0 ቋሚ ትኩረት እጅግ ሰፊ የሆነ ካሜራ አለ፣ ይህም የተለያዩ አመለካከቶችን በመቅረጽ ረገድ ሁለገብነት ነው።
ከተጨማሪ ባህሪያት አንፃር፣ Realme GT5 Pro ተጠቃሚዎች የእጅ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም ከመሣሪያቸው ጋር እንዲገናኙ የሚያስችል የአየር ምልክቶችን ያካትታል። የዘንባባ መክፈቻ የእጅ ምልክትን ያካትታል፣ይህም ሪልሜ እንደ ፊት መክፈቻ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። መሳሪያው ለተሻሻለ የሃፕቲክ ግብረመልስ በ Dolby Atmos የተስተካከሉ ስቴሪዮ ድምጽ ማጉያዎችን እና የተራቀቀ የመስመር ንዝረት ሞተርን ያቀርባል። በተጨማሪም የአይፒ64 ደረጃ ተሰጥቶታል፣ ይህም ሙሉ የአቧራ መከላከያ እና የውሃ መፋቂያዎችን የመቋቋም ችሎታ ይሰጣል።
Realme GT5 Pro ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል እና በዲሴምበር 14 መላክ ይጀምራል። እንደ ጉርሻ ደንበኞች ጥንድ Realme Buds Classic Edition 2 እና የ CNY 100 ($ 15፣ €13፣ INR 1,200) ለሌላው ክሬዲት ይቀበላሉ። በቻይና ውስጥ ካለው የሪልሜ የመስመር ላይ መደብር ግዢዎች። በተተገበረው የዋጋ ቅናሽ ለተለያዩ ሞዴሎች ዋጋው እንደሚከተለው ነው-CNY 3,298 (€430, INR 38,680) ለ 12/256GB ሞዴል, CNY 3,598 (€ 470, INR 42,260) ለ 16/256GB ሞዴል, CNY 3,898 (€ 510) 45,700፣ INR 16) ለ 512/4,198GB ሞዴል፣ እና CNY 550 (€49,245፣ INR 16) ለላይ መደርደሪያ 1GB/XNUMXTB ሞዴል።