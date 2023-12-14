ሪልሜ አስደሳች አዲስ C67 5G ስማርትፎን ከላቁ ባህሪዎች ጋር ያሳያል

ታዋቂው የስማርትፎን አምራች የሆነው ሪልሜ በጉጉት የሚጠበቀውን የሪልሜ C67 5ጂ ስማርት ስልክ በቅርቡ ለገበያ አቅርቧል። ይህ የኩባንያው የቅርብ ጊዜ አቅርቦት አስደናቂ ባህሪያት ያለው እና የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን ትኩረት ለመሳብ የተቀየሰ ነው።
Realme C67 5G ተጠቃሚዎች ለግል ምርጫዎቻቸው የሚስማማ መሳሪያን መምረጥ እንዲችሉ በሚያምር የጨለማ ሐምራዊ እና ፀሃይ ኦሳይስ ቀለም አማራጮች ይመጣል። በ Rs የዋጋ መለያ 13,999 ለ 4GB + 128GB ልዩነት እና Rs. 14,999 ለ 6GB + 128GB አማራጭ ይህ ስማርትፎን ለገንዘብ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል።
ከ Realme C67 5G ልዩ ባህሪያት አንዱ ለስላሳ እና መሳጭ የእይታ ተሞክሮ የሚሰጥ አስደናቂ ባለ 6.72 ኢንች ሙሉ-HD+ ማሳያ ነው። እስከ 120Hz ባለው የማደስ ፍጥነት እና ከፍተኛ የብሩህነት ደረጃ 680 ኒት፣ ተጠቃሚዎች በስክሪናቸው ላይ ንቁ እና ግልጽ ይዘትን መደሰት ይችላሉ። የመሳሪያው Sunny Oasis ንድፍ በመልክ ላይ ተጨማሪ ውበትን ይጨምራል።
በ6nm MediaTek Dimensity ቺፕሴት የተጎላበተ፣ Realme C67 5G ልዩ አፈጻጸም እና ባለብዙ ተግባር ችሎታዎችን ያቀርባል። እስከ 6GB RAM እና 128GB ውስጠ ግንቡ ማከማቻ የተገጠመለት ሲሆን ተጠቃሚዎች ቦታ ስለሌለበት ሳይጨነቁ ፋይሎቻቸውን፣አፕሊኬሽኑን እና ሚዲያቸውን እንዲያከማቹ ያስችላቸዋል። ስልኩ በማይክሮ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ በኩል እስከ 2 ቴባ ማስፋፊያን ይደግፋል።
የፎቶግራፍ አድናቂዎች 67ሜፒ ዋና ዳሳሽ እና 5MP የቁም ተኳሽ የሚያካትተውን በሪልሜ C50 2G ላይ ያለውን ባለሁለት የኋላ ካሜራ ዝግጅት ያደንቃሉ። በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የተደገፉ እነዚህ ኃይለኛ ካሜራዎች ተጠቃሚዎች አስደናቂ ፎቶዎችን በታላቅ ዝርዝር እና ግልጽነት እንዲያነሱ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም፣ Realme C67 5G ባለ 5,000W ባለገመድ ፈጣን ባትሪ መሙላትን የሚደግፍ ጠንካራ 33mAh ባትሪ አለው። በዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ስልኩን በ50 ደቂቃ ውስጥ ከዜሮ እስከ 29 በመቶ ቻርጅ ማድረግ የሚችሉ ሲሆን ይህም በቀን ውስጥ የባትሪ ሃይል እንዳያልቅባቸው እንዳይጨነቁ ያደርጋል።
በተጨማሪም ይህ ስማርትፎን ለተሻሻለ ደህንነት እና ምቹ መክፈቻ በጎን የተገጠመ የጣት አሻራ ዳሳሽ የተገጠመለት ነው። እንዲሁም ለአቧራ እና ለመርጨት የመቋቋም IP54 ደረጃን ይሰጣል ፣ ይህም ለተለያዩ የቤት ውጭ እንቅስቃሴዎች ተስማሚ ያደርገዋል።
በአጠቃላይ፣ Realme C67 5G የላቁ ባህሪያትን፣ አፈጻጸምን እና አቅምን ያገናዘበ መሳሪያን ለሚፈልጉ የስማርትፎን ተጠቃሚዎች አሳማኝ ምርጫ ነው። በአስደናቂው ዝርዝር መግለጫዎች እና በተንቆጠቆጡ ንድፍ, በገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እርግጠኛ ነው.