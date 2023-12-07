በቴሌቪዥን ላይ "የሶፕራኖስ" ዘላቂ ተጽእኖ

በ 25 ዓመታት ውስጥ "ሶፕራኖስ" በሁሉም ጊዜያት በጣም ተደማጭነት ካላቸው የቴሌቭዥን ተከታታዮች አንዱ በመሆን ደረጃውን አጠናክሯል. እ.ኤ.አ. በጃንዋሪ 1999 ከታየበት ጊዜ አንስቶ፣ ትዕይንቱ ስለ ሰሜን ጀርሲ የሞብ ቤተሰብ እና ስለ ውስብስብ ገፀ ባህሪያቱ በሚያሳየው ጨዋነት ተመልካቾችን ቀልቧል። እና ምንም እንኳን የይዘት ዥረት የመሬት አቀማመጥ ቢቀየርም፣ “ዘ ሶፕራኖስ” አዳዲስ የአድናቂዎችን ትውልዶች መሳብ ቀጥሏል።
የኒው ጀርሲ ሞሽን ፎቶግራፍ እና የቴሌቭዥን ኮሚሽን ዳይሬክተር ስቲቨን ጎሬሊክ እንደተናገሩት ትርኢቱ አዶ እና ጨዋታ ቀያሪ ነበር። “ሶፕራኖስ” ቴሌቪዥንን አብዮት አድርጎ ለክርክር ቦታ አልሰጠም። ጎሬሊክ የፈጣሪ ዴቪድ ቼዝ የኒው ጀርሲ ገፀ-ባህሪን አድርጎ መግለጹ ልዩ እና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የትዕይንቱ ገጽታ እንደነበር አበክሮ ተናግሯል። ከ25 ዓመታት በኋላም በኒው ጀርሲ በ"The Sopranos" ውስጥ የቀረቡ እና ዛሬ በአድናቂዎች ሊጎበኟቸው የሚችሉ ብዙ ቦታዎች አሉ።
ጎሬሊክ ኒው ጀርሲን በትክክል ስለመጥቀስ የ Chaseን ትኩረት ለዝርዝር ነገር አወድሷል። ቼስ የግዛቱ ተወላጅ እንደመሆኑ መጠን የሚያውቀውን እና ያደገበትን ሁኔታ በማቅረቡ ኩራት ይሰማው ነበር። ይህ ትክክለኛነት ተመልካቾችን ያስተጋባ እና ለትርኢቱ ዘላቂ ተወዳጅነት አስተዋጽኦ አድርጓል።
ይሁን እንጂ "ሶፕራኖስ" ከወንጀል ድራማ በላይ ነበር. እሱ ወደ ታማኝነት፣ ታማኝነት፣ የቤተሰብ ግንኙነቶች እና የአዕምሮ ጤና ጭብጦች ዘልቋል። ጎሬሊክ ብዙ የአሁን የቲቪ ትዕይንቶች እና የዥረት አገልግሎቶች ከባህላዊ የቲቪ ትዕይንት ቅርጸቶች በመላቀቅ የፊልም መሰል አቀራረብን በያዘው "ዘ ሶፕራኖስ" በተሰኘው የመሠረታዊ ዘዴ ዘዴዎች ተጽዕኖ እንዳደረባቸው ገልጿል።
የ "ሶፕራኖስ" ተጽእኖ ከትዕይንቱ በላይ ይዘልቃል. ጎሬሊክ በኒው ጀርሲ ውስጥ ለተቀረጹት ትርኢቶች እና ፊልሞች እያደገ ላለው የወደፊት ንግድ ጥላ እንደሆነ ያምናል። ጥሩ ችሎታ ያላቸው ግለሰቦች እና የተለያዩ የቀረጻ ቦታዎችን ጨምሮ የመንግስት ንብረቶች ለፊልም ሰሪዎች ማራኪ መዳረሻ አድርገውታል። ከዚህም በላይ፣ የኒው ጀርሲ የግብር ክሬዲት ፕሮግራም እንደ ተኩስ ቦታ ያለውን ይግባኝ የበለጠ አሻሽሏል።
ያለፉትን 25 ዓመታት መለስ ብለን ስንመለከት፣ “ዘ ሶፕራኖስ” ጉልህ እና ተወዳጅ የቴሌቭዥን ታሪክ አካል ሆኖ እንደቀጠለ ግልጽ ነው። በመካከለኛው እና በባህላዊ ተጽኖው ላይ ያለው ተጽእኖ የማይካድ ነው, ለታሪክ አዲስ መስፈርት ያስቀመጠ እና የቴሌቪዥን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ለዘላለም ይለውጣል.