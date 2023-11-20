የአይጦች ባህሪያት እና የአንጎል እንቅስቃሴ፡ ግንኙነቱን መለየት

አይጦች በጣም ንቁ የሆኑ ፍጥረታት ናቸው, ብዙውን ጊዜ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እና ባህሪያት ላይ የተሰማሩ ናቸው. ማሳመርም ሆነ ማሽተት ወይም ጢማቸውን ማወዛወዝ እነዚህ ድርጊቶች በተለያዩ የአዕምሮ ክልሎች ውስጥ የሚዘዋወሩ የነርቭ ምልክቶችን ያመነጫሉ። እነዚህ ምልክቶች የመዳፊትን ቅጽበት-ወደ-አፍታ እንቅስቃሴዎችን ፍንጭ ቢሰጡም ትክክለኛው ጠቀሜታቸው አሁንም ግልጽ ነው።
እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት የኤችኤችኤምአይ ጄኔሊያ ሪሰርች ካምፓስ ተመራማሪዎች ፋሲማፕ የተባለ መሳሪያ በመስራት ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮችን በመጠቀም በመዳፊት የፊት እንቅስቃሴ (አይን፣ ጢስካር፣ አፍንጫ እና አፍ) እና በአንጎል ውስጥ ያሉ የነርቭ እንቅስቃሴዎች መካከል ግንኙነት ለመፍጠር የሚያስችል መሳሪያ ፈጥረዋል። ሳይንቲስቶች እነዚህ ድንገተኛ ባህሪያት ከአንጎል-ሰፊ ምልክቶች ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ በመረዳት የነርቭ ውክልና ሚስጥሮችን ለመፍታት ተስፋ ያደርጋሉ።
በ Stringer Lab የድህረ ምረቃ ተማሪ እና የጥናቱ መሪ አቲካ ሲዳ ግቡን ያብራራል-በተወሰኑ የአንጎል ክልሎች ውስጥ የተወከሉትን ባህሪያት መለየት እና የመከታተያ ዘዴዎችን ማሻሻል። ከዚህ ቀደም ከጄኔሊያ ቡድን መሪዎች ካርሰን ስትሪንገር እና ማሪየስ ፓቺታሪዩ የተገኙት ስራዎች በዘፈቀደ የሚመስሉ የአንጎል እንቅስቃሴ በእውነቱ በእነዚህ ድንገተኛ እንቅስቃሴዎች እንደሚመራ አሳይተዋል። ሆኖም ግን, መሰረታዊ ዘዴዎች በደንብ አልተረዱም.
የFacemap እድገት አንጎል-ሰፊ ምልክቶችን በመለየት ረገድ ከፍተኛ እድገትን ይወክላል። የፊት ላይ እንቅስቃሴዎችን በመከታተል እና በመተንተን ተመራማሪዎች የነርቭ ሴሎች የሚወክሉትን ልዩ ባህሪያት እና እንቅስቃሴዎች ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ። ይህ መሳሪያ በመዳፊት ባህሪያት እና በአንጎል እንቅስቃሴ መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ለመለየት አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ጥናቱ እየገፋ ሲሄድ ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ ግንኙነቶች የበለጠ ግልጽ የሆነ ግንዛቤ አንጎል እንዴት እንደሚሠራ እና የፊት እንቅስቃሴዎችን መረጃ እንደሚጠቀም ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ ያደርጋሉ። የባህሪዎችን የነርቭ ውክልና በመለየት ይህ ምርምር ስለ አንጎል ተግባር ያለንን እውቀት በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ እና ለወደፊት ጥናቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አለው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ Facemap ምንድን ነው?
Facemap በHHMI የጄኔሊያ የምርምር ካምፓስ በተመራማሪዎች የተገነባ መሳሪያ ነው። በመዳፊት የፊት እንቅስቃሴዎች እና በአንጎል ውስጥ የነርቭ እንቅስቃሴ መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮችን ይጠቀማል።
ጥ: የመዳፊት ባህሪያትን እና የአዕምሮ እንቅስቃሴን ማጥናት አስፈላጊነት ምንድነው?
የመዳፊት ባህሪያትን እና የአንጎል እንቅስቃሴን ማጥናት አንጎል እንዴት መረጃን እንደሚያስኬድ እና እንደሚወክል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የተወሰኑ ባህሪዎችን የነርቭ ውክልና በመረዳት ተመራማሪዎች ስለ አንጎል ተግባር ጥልቅ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
ጥ፡ Facemap እንዴት ነው የሚሰራው?
Facemap አይጥ ውስጥ ያሉ እንደ ዓይን፣ ጢስከር፣ አፍንጫ እና አፍ እንቅስቃሴዎች ያሉ የፊት እንቅስቃሴዎችን ይከታተላል እና ይመረምራል። ከዚያም ይህንን መረጃ በአንጎል ውስጥ ካለው ተዛማጅ የነርቭ እንቅስቃሴ ጋር ያዛምዳል, ይህም በተወሰኑ የአንጎል ክልሎች የተወከሉትን ባህሪያት ግንዛቤን ይሰጣል.
ጥ፡ የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
ይህ ጥናት ስለ አንጎል ተግባር ያለንን ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ያለው ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች ማለትም ኒውሮሳይንስ፣ ሳይኮሎጂ እና ህክምናን ጨምሮ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። የአንጎል በሽታዎችን በመረዳት እና የታለሙ ህክምናዎችን ለማዳበር እድገት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።