የአዲስ ድርድር ማንቂያ፡ Razer Kraken Kitty V2 Pro የጆሮ ማዳመጫ በማይመች ዋጋ

ማጠቃለያ፡ አማዞን የ Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB Quartz Pink Headset ዋጋን ወደ $149.99 ዝቅ አድርጎታል፣ ይህም ከመጀመሪያው የ200 ዶላር ዋጋ ከፍተኛ ቅናሽ ነው። ይህ ስምምነት 25% ማሽቆልቆሉን ያሳያል፣ ይህም እስከ ዛሬ ከተመዘገበው ዝቅተኛው ዋጋ ያደርገዋል። የጆሮ ማዳመጫው መሳጭ የጨዋታ ልምዶችን በ7.1-ቻናል የዙሪያ ድምጽ እና 50ሚሜ የአሽከርካሪ ዲዛይን ብቻ ሳይሆን በተለዋዋጭ ጆሮዎች እና በዥረት ምላሽ በሚሰጥ RGB መብራት ለግል ማበጀት ያስችላል።
በህይወትዎ ውስጥ ለራስዎ ወይም ለተጫዋች ፍጹም ስጦታን ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ ተመልከት! በ Razer Kraken Kitty V2 Pro የጆሮ ማዳመጫ ላይ ያለው የአማዞን ስምምነት ተወዳዳሪ የሌለው ዋጋ ይሰጣል። ይህ የጆሮ ማዳመጫ በመጀመሪያ ዋጋው በ200 ዶላር ሲሆን አሁን በ$149.99 ብቻ ይገኛል። ይህ ስምምነት ከፍተኛ የ25% ቅናሽን ይወክላል፣ ይህም እስካሁን ካየነው የተሻለውን ዋጋ ያደርገዋል።
Razer Kraken Kitty V2 Pro የጆሮ ማዳመጫ የእርስዎን የጨዋታ ልምድ ወደ ሌላ ደረጃ ለማድረስ የተነደፈ ነው። የፈጠራ ባለቤትነት ባለ 3-ክፍል 50ሚሜ የአሽከርካሪ ዲዛይን እና 7.1-ቻናል የዙሪያ ድምጽ ታጥቆ ልዩ የድምጽ ጥራት ይሰጣል። የጆሮ ማዳመጫው እንዲሁ ተለዋጭ ጆሮዎችን ያቀርባል፣ ይህም መልክዎን እንደ ኪቲ፣ ድብ እና ጥንቸል ባሉ በሚያማምሩ ንድፎች እንዲያበጁ ያስችልዎታል። በተጨማሪም፣ በዥረት ምላሽ የሚሰጥ የRGB መብራት በጆሮ እና በራዘር አርማ ላይ ማራኪ እይታን ይፈጥራል፣ ስሜት ገላጭ አዶዎችን እና ማንቂያዎችን በ Razer Streamer Companion መተግበሪያ በኩል ምላሽ ይሰጣል።
ማጽናኛ ከV2 Pro የጆሮ ማዳመጫ ጋር ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የተዳቀለው ጨርቅ እና ሌዘር ትራስ ረጅም የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ቀኑን ሙሉ ምቾትን ያረጋግጣሉ። በተጨማሪም ሊነቀል የሚችል HyperClear cardioid ማይክ ከቡድን አጋሮችዎ ጋር ግልጽ የሆነ ግንኙነትን ያረጋግጣል።
ይህን ድንቅ ስምምነት እንዳያመልጥዎ! አሁን ወደ አማዞን ይሂዱ እና Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB Quartz Pink Headset በ$149.99 ብቻ ይያዙ። የጨዋታ ቅንብርዎን ያሻሽሉ እና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይደሰቱ።