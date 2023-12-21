አዲሱን Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB የጆሮ ማዳመጫን ያግኙ

የጨዋታ ልምድዎን ከፍ ለማድረግ ይፈልጋሉ? ከ Razer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB የጆሮ ማዳመጫ የበለጠ አይመልከቱ። ይህ አስደናቂ የጨዋታ መለዋወጫ አሁን በ$149.99 ብቻ የሚገኝ ሲሆን ይህም ከመጀመሪያው የ200 ዶላር ዋጋ ቅናሽ ነው። ከተለመደው ዋጋ 25% ቅናሽ በማቅረብ፣ ይህ ስምምነት ለዚህ ሞዴል እስካሁን ካየነው ዝቅተኛው ዋጋ ነው።
የራዘር ክራከን ኪቲ ቪ2 ፕሮ የጆሮ ማዳመጫ የባለቤትነት መብት ያለው ባለ 3-ክፍል 50ሚሜ አሽከርካሪ ዲዛይን እና 7.1-ቻናል የዙሪያ ድምጽን ያቀርባል፣ ይህም በእውነት መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጥዎታል። ልዩ የቦታ ኦዲዮው ወደሚወዷቸው ጨዋታዎች ዘልቀው እንዲገቡ እና እያንዳንዱን ዝርዝር ነገር በግልፅ እንዲሰሙ ያስችልዎታል።
የዚህ የጆሮ ማዳመጫ ልዩ ባህሪያት አንዱ ሊበጅ የሚችል RGB መብራት ነው። ተለዋጭ ጆሮዎች፣ በሚያምር ኪቲ፣ ድብ እና ጥንቸል ዲዛይኖች ይገኛሉ፣ ከእርስዎ ቅጥ ጋር በሚስማማ መልኩ በቀላሉ ሊለዋወጡ ይችላሉ። በጆሮዎች እና በጆሮ ማዳመጫዎች ላይ ያለው መብራት ለዥረት ምላሽ የሚሰጥ ነው፣ ይህ ማለት በራዘር ዥረት ተጓዳኝ መተግበሪያ በኩል ከተመልካቾችዎ ስሜት ገላጭ አዶዎች እና ማንቂያዎች ጋር መስተጋብር መፍጠር ይችላል። ከ16.8 ሚሊዮን በላይ ቀለሞች እና ስፍር ቁጥር በሌላቸው ውጤቶች አማካኝነት የጨዋታ ውቅረትዎን በእውነት ማበጀት ይችላሉ።
መፅናኛ እንዲሁ በራዘር ክራከን ኪቲ ቪ2 ፕሮ የጆሮ ማዳመጫ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። የተዳቀለው ጨርቅ እና ሌዘር ትራስ ቀኑን ሙሉ ማጽናኛን ይሰጣሉ፣ ይህም ረዘም ላለ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ፍጹም ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ ሊነቀል የሚችል የHyperClear cardioid ማይክ ድምፅዎ እንደ የእርስዎ ዘይቤ ግልጽ መሆኑን ያረጋግጣል፣ ይህም ከሌሎች አቅጣጫዎች ያነሰ ጫጫታ ይወስዳል።
ተጨማሪ የኳርትዝ ፒንክ ራዘር ቅናሾችን የሚፈልጉ ከሆነ ለፒሲ ማሻሻያዎች የስጦታ መመሪያችንን መመልከትዎን ያረጋግጡ። የማንኛውንም ተጫዋች የጦር ሜዳ ሊያሻሽሉ የሚችሉ ተመጣጣኝ ተጨማሪዎች ዝርዝር አዘጋጅተናል። እና የቅርብ ጊዜ ቅናሾችን በተመለከተ ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት የእኛን ፒሲ ጨዋታ ማዕከል መጎብኘትዎን አይርሱ።
በRazer Kraken Kitty V2 Pro Wired RGB የጆሮ ማዳመጫ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጨዋታን ይለማመዱ። የእርስዎን አሁን ያግኙ እና በልዩ ኦዲዮ እና ሊበጅ በሚችል ዘይቤ እራስዎን በጨዋታ አለም ውስጥ ያስገቡ።