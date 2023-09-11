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በአእምሮ የሚቆጣጠረው ስክሪን ቀሚስ፡ ፋሽን እና ቴክኖሎጂን ከ Raspberry Pi ጋር መቀላቀል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
በአእምሮ የሚቆጣጠረው ስክሪን ቀሚስ፡ ፋሽን እና ቴክኖሎጂን ከ Raspberry Pi ጋር መቀላቀል

ታዋቂው ዲዛይነር አኑክ ዊፕሬክት Raspberry Piን በመጠቀም ቴክኖሎጂን እና ፋሽንን የሚያዋህድ 3D የታተመ ስክሪንድሬስ የተባለ አዲስ ፕሮጄክት አስተዋውቋል። አለባበሱ በአንጎል ሞገዶች ላይ ተመስርተው በእውነተኛ ጊዜ የሚለዋወጡ በርካታ ስክሪኖች አሉት፣ ይህም ለባሹ በአለባበስ ላይ በቀጥታ ተጽእኖ እንዲያሳድር ያስችለዋል። ይህ ፍጥረት፣ ScreenDress በመባል የሚታወቀው፣ በ AI ላይ ያተኮሩ ክፍሎችን ያሳያል።

የልብሱ ባለቤት ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራም በመባል የሚታወቀው የ EEG ዳሳሽ ይጠቀማል. ሴንሰሩ የተለበሱትን የአንጎል ሞገዶች በተቀሰቀሱ ወይም በተተኮረባቸው ላይ ለመለየት ማሰልጠን አለበት። የለበሱ የአንጎል ሞገዶች የተወሰነ ጥንካሬ ላይ ሲደርሱ፣ የቀሚሱ ስድስት ዙር LCDs የአይን ኳሶችን በማስፋት ተማሪዎችን በማሳየት ምላሽ ይሰጣሉ።

እያንዳንዱ የዓይን ኳስ በ Raspberry Pi Zero ይደገፋል፣ እሱም ከ LCD ስክሪን ጋር ይገናኛል እና በዚሁ መሰረት ያዘምነዋል። ባለ 4-ቻናል BCI የጆሮ ማዳመጫ፣ Unicorn Headband ተብሎ የሚጠራው፣ እንደ EEG ዳሳሽ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ለዚህ ፕሮጀክት በተለይ በ3D ታትሟል፣ የ HP Jet Fusion 5420W አታሚን ተጠቅሟል። ሁሉም በ3-ል የታተሙ አካላት የተነደፉት በWipprecht በአሳሽ ላይ የተመሰረተ ኦንሻፕ የተባለውን CAD መተግበሪያን በመጠቀም ነው።

ዊፕፕሬችት ለሁለት ደቂቃዎች ያህል ብቻ ስለሚወስድ ለእያንዳንዱ ባለ ልብስ የማሽን መማሪያ ስርዓትን የማሰልጠን ቀላልነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል። የScreenDress ፕሮጀክት በሊንዝ፣ ኦስትሪያ በሚገኘው የARS ኤሌክትሮኒክስ ፌስቲቫል ላይ ታይቷል እና ወደፊት በሌሎች ዝግጅቶች ላይ ይቀርባል።

የእርስዎን ፋሽን ወደፊት ለማነሳሳት Raspberry Pi ፕሮጀክት እየፈለጉ ከሆነ፣ በአእምሮ የሚቆጣጠረው ScreenDress በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው።

ምንጮች: Voxel Matters

ትርጓሜዎች

  • Raspberry Pi፡ በተመጣጣኝ ዋጋ እና በጣም ሁለገብ የሆነ፣ በተለምዶ በተለያዩ የቴክኖሎጂ ፕሮጀክቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ባለአንድ ሰሌዳ ኮምፒውተር።
  • EEG ዳሳሽ፡ በአንጎል ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ የሚለካ እና የሚመዘግብ ኤሌክትሮኤንሰፍሎግራም ዳሳሽ።
  • LCD፡ ፈሳሽ ክሪስታል ማሳያ፣ ለዕይታ ውፅዓት የሚያገለግል ጠፍጣፋ የፓነል ማሳያ።
  • BCI የጆሮ ማዳመጫ፡- ውጫዊ መሳሪያዎችን ወይም አፕሊኬሽኖችን ለመቆጣጠር የአዕምሮ ኮምፒውተር በይነገጽ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም በጭንቅላት ላይ የተገጠመ መሳሪያ።
  • CAD አፕሊኬሽን፡ በኮምፒውተር የታገዘ የንድፍ ሶፍትዌር ለ3-ል ህትመት ዲጂታል ንድፎችን ለመፍጠር እና ለማሻሻል ጥቅም ላይ ይውላል።

By ቪኪ Stavropoulou

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