አዲሱ የኢንደስትሪ ኮምፒውቲንግ ዘመን፡ የEDEC's Raspberry Pi 5 Panel PC በማስተዋወቅ ላይ

እጅግ አስደናቂ በሆነ እንቅስቃሴ፣ EDATEC Raspberry Pi 5 ላይ የተመሰረተ የመጀመሪያውን የኢንዱስትሪ ምርቱን ጀምሯል። በ 7 ዶላር ዋጋ ያለው, Raspberry Pi 10 ከ 258 ጊባ ራም ጋር ያካተተ አስደናቂ ፓኬጅ ያቀርባል, ይህም ለኢንዱስትሪ ኮምፒዩቲንግ ፍላጎቶች ኃይለኛ እና ሁለገብ መፍትሄ ያደርገዋል.
የፓነል ፒሲ ከፍተኛ ጥራት ያለው TFT LCD ከ LED የጀርባ ብርሃን ጋር ያቀርባል, ጥርት ምስሎችን እና ደማቅ ቀለሞችን ያቀርባል. ባለ 7 ኢንች ሞዴል 1024 × 600 ጥራት አለው ፣ ትልቁ ባለ 10 ኢንች ልዩነት ደግሞ የበለጠ አስደናቂ የ 1280 × 800 ጥራት ይሰጣል። ሁለቱም ማያ ገጾች ባለ 10-ነጥብ ባለብዙ ንክኪ ተግባርን ይደግፋሉ፣ ይህም የሚታወቅ እና ትክክለኛ መስተጋብር እንዲኖር ያስችላል።
የEDEC ፓነል ፒሲ በጣም ከሚያስደስት ባህሪያቶች አንዱ የሶስት-ሞኒተር ማዋቀር አቅም ነው። ሁለቱንም የማይክሮ ኤችዲኤምአይ ወደቦች በማጋለጥ ተጠቃሚዎች የስራ ቦታቸውን ማስፋት እና ምርታማነትን ሊያሳድጉ ይችላሉ። ይህ ተለዋዋጭነት በኢንዱስትሪ አከባቢዎች ውስጥ ለብዙ ተግባራት እና ለብዙ ስራዎች አዲስ እድሎችን ይከፍታል.
የውሂብ ሉህ የአማራጭ ካሜራ መኖሩን የሚጠቁም ቢሆንም፣ የተኳኋኝነት ዝርዝሮች አይታወቁም። ቢሆንም፣ ይህ ተጨማሪ የዩኤስቢ ካሜራም ይሁን ከኦፊሴላዊ Raspberry Pi ካሜራዎች ጋር ተኳሃኝ የሆነውን የፓነል ፒሲውን ተግባር በእጅጉ ሊያሳድግ ይችላል።
በጥንካሬ ታሳቢ ተደርጎ የተነደፈ፣ EDATEC ፓነል ፒሲ የተገነባው ከጠንካራ አልሙኒየም ነው፣ ይህም በአስቸጋሪ የኢንዱስትሪ መቼቶች ውስጥ የመቋቋም አቅሙን ያረጋግጣል። የስክሪኑ 6H ጠንካራነት ደረጃ ከጭረቶች እና ተጽኖዎች ተጨማሪ ጥበቃን ይሰጣል፣የህይወቱን ቆይታ እና አስተማማኝነትን ይጨምራል።
Raspberry Pi 5፣ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ከማያ ገጹ የኋላ ክፍል ጋር ተያይዟል፣ ለሁሉም ወደቦች ምቹ መዳረሻን ይሰጣል። ሆኖም፣ ምንም የጂፒአይኦ ብልሽት አለመኖሩን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ እና የአሉሚኒየም መያዣው የማሞቅ ችግሮችን ለመቅረፍ Raspberry Pi ን በስሜታዊነት የሚያቀዘቅዝ ይመስላል።
የተለያዩ መስፈርቶችን ለማሟላት, EDATEC በ Aliexpress ላይ የፓነል ፒሲ ሁለት ስሪቶችን ያቀርባል. የ258 ዶላር ሞዴል ባለ 10 ኢንች ስክሪን፣ Raspberry Pi 5 8GB RAM እና 32GB microSD ካርድን ያካትታል። የ Aliexpress ዝርዝርን መፍታት፣ በዚህ ልዩ ልዩነት ውስጥ ምንም ካሜራ ያልተካተተ ይመስላል።
በ DATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC፣የኢንዱስትሪ ደንበኞች አሁን በዚህ እጅግ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ ጥቅሞችን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ኃይለኛ እና በባህሪያት የበለጸገ መፍትሄ በኢንዱስትሪ ኮምፒዩተር ላይ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል፣ ይህም የንግድ ድርጅቶች በተለያዩ ዘርፎች የሚሰሩበትን መንገድ አብዮት።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC ከሌሎች የኢንዱስትሪ ኮምፒውተሮች እንዴት ይለያል?
የ EDEC ፓነል ፒሲ Raspberry Pi 5 ን በመጠቀም ራሱን ይለያል፣ ኃይለኛ የማስላት ችሎታዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባል። የታመቀ ቅርፅ ያለው ፣ ሁለገብነት እና ቀላል ውህደት ከነባር ስርዓቶች ጋር ለኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች በጣም ጥሩ ምርጫ ያደርገዋል።
2. ብዙ ማሳያዎችን ከ EDEC panel PC ጋር ማገናኘት እችላለሁ?
አዎ፣ የፓነል ፒሲ ሁለት የማይክሮ ኤችዲኤምአይ ወደቦችን ያጋልጣል፣ ይህም ለሶስት ጊዜ ማሳያ ማዋቀር ያስችላል። ይህ ባህሪ ምርታማነትን ያሳድጋል፣ ተጠቃሚዎች በአንድ ጊዜ በበርካታ ስክሪኖች ላይ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል።
3. የ EDATEC ፓነል ፒሲ ከ Raspberry Pi ካሜራዎች ጋር ተኳሃኝ ነው?
የፓነል ፒሲ አማራጭ ካሜራን ሲጠቅስ፣ የተኳኋኝነት ዝርዝሮቹ እርግጠኛ አይደሉም። ከኦፊሴላዊው Raspberry Pi ካሜራዎች ጋር ተኳሃኝ ይሁን ወይም የዩኤስቢ ካሜራዎችን የሚደግፍ ስለመሆኑ ገና ግልጽ አልሆነም።
4. Raspberry Pi በ EDEC ፓነል ፒሲ ውስጥ እንዴት ይቀዘቅዛል?
የ EDEC ፓነል ፒሲ የተነደፈው ተገብሮ ማቀዝቀዣን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። የአሉሚኒየም መያዣ ከ Raspberry Pi 5 ሙቀትን በተሳካ ሁኔታ ያስወግዳል, በኢንዱስትሪ አካባቢዎች ውስጥ ጥሩ አፈጻጸምን ያረጋግጣል.
5. የ EDEC ፓነል ፒሲ ምን አይነት ልዩነቶች አሉ?
EDATEC በ Aliexpress ላይ ሁለት የፓነል ፒሲ ዓይነቶችን ያቀርባል፡ ባለ 7 ኢንች ሞዴል እና ባለ 10 ኢንች ሞዴል። እያንዳንዱ ተለዋጭ የተለያዩ የኢንደስትሪ ማስላት ፍላጎቶችን በማስተናገድ የተለያዩ የስክሪን መጠኖችን እና ጥራቶችን ያቀርባል።