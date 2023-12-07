አሜሪ-ሜርክ፡ በአሜሪካ ውስጥ በጣም ትክክለኛው የጀርመን ማረፊያ በቱቺ ሆት ሮድስ

በሴንትራል ኒው ዮርክ ውስጥ በምትገኝ ትንሽ ከተማ ውስጥ፣ ቱቺ ሆት ሮድስ የሬስቶሞድ ጽንሰ-ሀሳብን ወደ አዲስ ከፍታ ወስደዋል። ፕሪስቶች የሚታወቀውን መርሴዲስ 190ኢን ከቁጥሮች ጋር በሚዛመደው የኮስዎርዝ ሞተር መቀየር ቅዱስ ነገር ነው ብለው ሊከራከሩ ቢችሉም፣ ቱቺ ሆት ሮድስ ግን ይለያያሉ። ከባህላዊ ህጎች ጋር ከመስማማት ይልቅ፣ ይህንን የጀርመን ስፖርት ሴዳን እውነተኛ አሜሪካዊ አቅጣጫ ለመስጠት ወሰኑ።
የኮስዎርዝ ሞተር ጠፍቷል፣ በሁለተኛው ትውልድ ፎርድ ኤፍ-150 ራፕቶር ፒክ አፕ - ኢኮቦስት V6 ምት ተተካ። በዶም ቱቺ ጎበዝ እጆች ስር ብጁ መጫኛዎች EcoBoost V6 ን ከ190E ሞተር ወሽመጥ ጋር ያዋህዱትታል። ነገር ግን ይህ ሞተር ተራ EcoBoost አይደለም - ወደ ፍፁም የኃይል ማመንጫነት ተቀይሯል።
በሚያስደንቅ 6758psi ማበልጸጊያ ማስተናገድ በሚችሉ ሁለት BorgWarner EFT30 ተርቦቻርጀሮች የታጠቁ ይህ ሬስቶሞድ ወደ 700 የፈረስ ጉልበት ወደ ጎማዎች ያመነጫል። ከBowler-Tremec TKX Carbon Edition ባለ አምስት-ፍጥነት ማንዋል ማርሽ ቦክስ እና ከላቁ ክላች ቴክኖሎጂ መንትያ-ፕሌት ክላች ኪት ጋር ተጣምሮ ከማንኛዉም በተለየ መልኩ አስደሳች የመንዳት ልምድን ይሰጣል።
Tucci Hot Rods እዚያ አላቆመም። አሜሪ-ሜርክ ያን ሁሉ ሃይል ማስተናገድ መቻሉን ለማረጋገጥ ለ SN95 Mustangs ተብሎ ከታሰበው ኪት የፊት እገዳውን ከዊልዉድ ሱፐርላይት ባለአራት ፒስተን ካሊፐርስ እና 13 ኢንች ሮተሮች ጋር አስተካክለዋል። ይህ አውሬ በፈረስ ጉልበት ብዛት ማዕዘኖቹን ሊቀርጽ የሚችለው በዕድሜ ትልቅ በሆነ ተሽከርካሪ ቅልጥፍና አልፎ ተርፎም በጥሩ ሁኔታ ሊንሳፈፍ ይችላል።
በቅርብ ዓመታት ውስጥ በአሜሪካ ውስጥ ከታዩት በጣም አስደናቂ የጀርመን ሬስቶሞዶች ውስጥ አንዱን በመፍጠር ለቱቺ ሆት ሮድስ እንኳን ደስ አለዎት። ይህ ልዩ የሆነው የጀርመን ምህንድስና እና የአሜሪካ ጡንቻ ውህደት አውቶሞቲቭ ማበጀት ወሰን የለሽ እድሎችን ያሳያል። አስተያየቶችን ሊከፋፍል ቢችልም፣ የዚህን አሜሪ-ሜርክ አስደናቂ ጥበብ እና አፈጻጸም መካድ አይቻልም።