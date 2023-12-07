ብጁ መርሴዲስ 190E፡ A Beastly German Restomod

በአውሮፓ ክላሲኮች አለም ከኮስዎርዝ ሞተር ጋር የሚዛመድ ቁጥር ያለው ማርሴዲስ 190E የፍጽምና ተምሳሌት ተደርጎ ይወሰዳል። ነገር ግን፣ purists በተሻሻለው ስሪት፣ በተለይም በሴንትራል ኒው ዮርክ የሚገኘውን ቅንድባቸውን ሊያነሱ ይችላሉ። ይህ ልዩ የመርሴዲስ 190E መንጋጋ-የሚወርድ ለውጥ አድርጓል፣የመጀመሪያው የኃይል ማመንጫው በሁለተኛው ትውልድ ፎርድ ኤፍ-150 ራፕተር ምት ልብ ተተካ - EcoBoost V6።
ይህ አስደናቂ የማገገሚያ ፍጥረት በማርሲ፣ ኒው ዮርክ የቱቺ ሆት ሮድስ ባለቤት የሆነው የዶም ቱቺ ልጅ ነው። ፎርድስን በማበጀት ባላቸው እውቀት የታወቁት ቱቺ እና ቡድኑ Mustangsን፣ Broncosን እና ከመንገድ ውጪ የ EcoSport econo-boxን ጨምሮ ፕሮጀክቶችን በተሳካ ሁኔታ ተቋቁመዋል። ነገር ግን፣ በመርሴዲስ 190E፣ ከምቾት ቀጠና ለመውጣት እና አዳዲስ አማራጮችን ለመቃኘት አስበው ነበር።
በፋብሪካ የተገጠመ M102 ቀጥ-አራት ወይም M103 ቀጥ-ስድስት ሞተሮች ጠፍተዋል። በእነሱ ቦታ የተሻሻለው EcoBoost V6 ተቀምጧል፣ በሁለት BorgWarner EFT6758 ቱርቦቻርጀሮች ከ30psi በላይ የማሳደጊያ ግፊትን ማስተናገድ ይችላሉ። ይህ አስፈሪ ሞተር በግምት 700 የፈረስ ጉልበት ወደ ጎማዎች የማድረስ አቅም ያለው ሲሆን ይህም የመጀመሪያው 190 ኮስዎርዝ በንፅፅር ቀርፋፋ ይመስላል።
ይህን ግዙፍ ሃይል ለማስተናገድ ቱቺ ሆት ሮድስ መኪናውን ቦውለር-ትሬሜክ ቲኬኤክስ ካርቦን እትም ባለ አምስት ፍጥነት ማኑዋል ማርሽ ቦክስ፣ በላቀ ክላች ቴክኖሎጂ በተሰራ መንትያ-ፕሌት ክላች ኪት ተሞልቷል። የኋለኛው ጫፍ የሱባሩ STI ልዩነት በብጁ በተሠሩ መጥረቢያዎች ያሳያል ፣ ይህም በመንገድ ላይ ጥሩ አፈፃፀምን ያረጋግጣል።
የፊት እገዳ ከ SN95 Mustangs በተስተካከለ፣ በዊልዉድ ዉፐርላይት ባለአራት-ፒስተን calipers እና 13-ኢንች rotors የተሞላ፣ ይህ ሬስቶሞድ በቀላሉ ማዕዘኖችን ለማሸነፍ ዝግጁ ነው። የፈረስ ኃይሉ ብዛት እንዲሁ አስደናቂ ተንሳፋፊዎችን የመፍጠር አቅም አለው ፣ ይህም የኋላ ጎማዎቹን በፍንዳታ ጠርዝ ላይ ይተዋል ።
በዩኤስ ውስጥ ለዓመታት ከታዩት በጣም አስፈሪ የጀርመን ሬስቶሞዶች ውስጥ አንዱን ለመፍጠር የቱቺ ሆት ሮድስን ኮፍያዎች ያድርጉ። ይህ የተበጀው መርሴዲስ 190ኢ ለችሎታቸው ምስክር ነው፣ የሚቻለውን ድንበሮች በመግፋት እና አዲስ ህይወትን ወደ ክላሲክ ተሽከርካሪ የሚተነፍስ።