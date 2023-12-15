በደቡባዊ ስቴት ፓርክዌይ እና Meadowbrook State Parkway መካከል ያሉ ራምፖች ጊዜያዊ መዘጋት

የኒውዮርክ ስቴት የትራንስፖርት ዲፓርትመንት በደቡብ ስቴት ፓርክዌይ እና በሜዳውብሩክ ስቴት ፓርክዌይ መካከል በሄምፕስቴድ መካከል ያሉ የተወሰኑ መወጣጫዎች ጊዜያዊ መዘጋታቸውን አስታውቋል። መዝጊያዎቹ ሀሙስ ዲሴምበር 7 ከቀኑ 10 ሰአት እስከ ጧት 5 ሰአት የአየር ሁኔታ ይፈቀዳል። የሀይዌይ ጥገናን ለማመቻቸት ይህ መዘጋት አስፈላጊ ነው.
በመዘጋቱ ጊዜ፣ ከምስራቅ አቅጣጫ ወደ ደቡብ ስቴት ፓርክ ዌይ ወደ ሰሜን ወሰን Meadowbrook State Parkway በተለምዶ መውጫ 22Nን የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች በምትኩ መውጫ 24Nን ለመጠቀም አቅጣጫ ይቀየራሉ። በተመሳሳይ፣ ከደቡብ ወሰን Meadowbrook State Parkway ወደ ምስራቃዊ ደቡብ ፓርክ ዌይ መድረስ የሚፈልጉ ሁሉ Exit M7Eን እንደ አማራጭ መጠቀም አለባቸው።
በስራ ዞኖች ውስጥ በፍጥነት ለማሽከርከር የሚቀጡት ቅጣት በእጥፍ እንደሚጨምር ለአሽከርካሪዎች ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ, በዚህ አካባቢ በሚጓዙበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ እና የፍጥነት ገደቦችን ማክበር አስፈላጊ ነው.
በአጠቃላይ የእነዚህ መወጣጫዎች መዘጋት ጊዜያዊ ችግር ነው ነገር ግን የአውራ ጎዳናዎችን ቀጣይ ጥገና እና ደህንነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ነው. የኒውዮርክ ስቴት የትራንስፖርት ዲፓርትመንት በዚህ ጊዜ ውስጥ ስላሉ ማሻሻያዎች ወይም ለውጦች ለአሽከርካሪዎች ለማሳወቅ ቁርጠኛ ነው።
እባክዎን እነዚህ የመዘጋት ጊዜዎች እንደ የአየር ሁኔታ ሁኔታ ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ። መዘጋቱን በሚመለከት በማንኛውም ማስታወቂያዎች ወይም ማሳወቂያዎች ላይ እንደተዘመኑ መቆየት ይመከራል።