በዚህ የሳምንት መጨረሻ በኒው ጀርሲ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ከባድ የአየር ሁኔታ

ኃይለኛ ቀዝቃዛ ግንባር ወደ ኒው ጀርሲ እየተቃረበ ነው፣ እና ክልሉ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ ከባድ የአየር ሁኔታ ሊያጋጥመው ነው። ከባድ ዝናብ እና ኃይለኛ አውሎ ነፋሶች በአትክልት ስፍራው ይመታሉ ተብሎ ይጠበቃል ፣ መጥፎው የአየር ሁኔታ በእሁድ ምሽት የሚከሰት እና እስከ ሰኞ ጥዋት ጥድፊያ ሰዓት ድረስ ይቆያል። እነዚህ ሁኔታዎች ወደ ጎርፍ፣ የመብራት መቆራረጥ እና በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የበረዶ ዝናብ ሊያስከትሉ ይችላሉ።
የእሁድ ጥዋት ትንበያ የቀኑ ጸጥ ያለ ጅምር፣ በቀላል ጭጋግ፣ ጥቅጥቅ ያለ ደመና እና ሞቅ ያለ ንፋስ ያሳያል። ነገር ግን፣ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ፣ ዝናብ በመላው ኒው ጀርሲ ይሰራጫል፣ ከተበታተነ ጀምሮ ግን በአንዳንድ አካባቢዎች ከባድ ሊሆን ይችላል። ከሰአት በኋላ, አየሩ እየባሰ ይሄዳል, ዝናብ እየጠነከረ እና የበለጠ እየተስፋፋ ይሄዳል. መሬቱ እየጠገበ ሲሄድ, የመቆፈር እና የጎርፍ መጥለቅለቅ አሳሳቢነት እየጨመረ ነው, በተለይም የአውሎ ነፋሱ ፍሳሽ ሊጨናነቅ በሚችልባቸው አካባቢዎች.
የአውሎ ነፋሱ ከባድነት እሁድ ምሽት በፀሐይ መጥለቂያ እና በእኩለ ሌሊት መካከል ሊከሰት ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ጊዜ በነፋስ የሚመራ ከባድ ዝናብ ስለሚጠበቅ ተጨማሪ ተጽእኖ ይፈጥራል። ዝናቡ ከእኩለ ሌሊት በኋላ የሚቀጥል ሲሆን ቀዝቃዛው የፊት ክፍል ወደ ውስጥ ሲገባ የሙቀት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ሰኞ ማለዳ ላይ ዝናብ ከዝናብ ጋር ሊቀላቀል ወይም ወደ በረዶ ሊሸጋገር ይችላል በተለይም በሰሜን እና በምዕራብ የግዛቱ አካባቢዎች።
ኒው ጀርሲ ይህ ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተት ሊያስከትል ለሚችለው ተጽእኖ በዝግጅት ላይ ነው። የጎርፍ መጥለቅለቅ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ ነው፣ አጠቃላይ የዝናብ መጠኑ በአማካይ ወደ 2 ኢንች አካባቢ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ ምንም እንኳን አንዳንድ አካባቢዎች እስከ 3 ኢንች ሊደርሱ ይችላሉ። ይህ አውሎ ነፋስም ኃይለኛ ንፋስ ያመጣል፣ በባሕሩ ዳርቻ እስከ 50 ማይል በሰአት ይነፍሳል፣ ይህም የመንዳት ችግር እና አልፎ አልፎ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ሊያስከትል ይችላል።
አውሎ ነፋሱ በሚያልፍበት ጊዜ የሙቀት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል, ከፍተኛው ከዝቅተኛ እስከ 40 ዎቹ አጋማሽ ድረስ ለሳምንቱ በሙሉ ብቻ ይደርሳል. ሰኞ ማለዳ ወደ ክረምት ድብልቅ ወይም በረዶ የመሸጋገር እድል አለ ፣ በተለይም በሰሜን እና ምዕራባዊ የግዛቱ ክፍሎች።
የኒው ጀርሲ ነዋሪዎች ስለ ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ሁኔታ እንዲያውቁ እና በዚህ ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተት ደህንነታቸውን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራሉ።