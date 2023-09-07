ዋው የድራጎን በረራ ማስፋፊያ፡ እንደተጠበቀው ተወዳጅ አይደለም።

“የሶስተኛው ዘመን መጀመሪያ” ተብሎ ለገበያ ቢቀርብም እና ወደ ጨዋታው የክብር ቀናት ቢመለስም፣ የዋርክራፍት ድራጎን በረራ መስፋፋት የሚጠበቀውን ያህል መሆን አልቻለም። በ Raider.IO በተገኘው የወረራ መረጃ በተሰበሰበ አኃዛዊ መረጃ፣ Dragonflight እንደ ቀደሙት መስፋፋቶች ተመሳሳይ ተወዳጅነት አጋጥሞ አያውቅም።
እያንዳንዱ የዎው መስፋፋት ተመሳሳይ የህይወት ኡደት እንደሚከተል የሚታወቅ እውነታ ነው፡- የተጨዋቾች የመጀመሪያ ፍሰት ሲለቀቁ፣ ከዚያም የህዝብ ብዛት ቀስ በቀስ እየቀነሰ እና በአዲስ ሲዝን መጀመሪያ ላይ የተጫዋቾች መጠነኛ መነቃቃት ነው። ሆኖም፣ Dragonflight በመጀመሪያ የውድድር ዘመናቸው እንደ ባትል ፎር አዝሮት እና ሻዶላንድስ ካሉት የማስፋፊያ ስራዎች ጋር ተመሳሳይ የተጫዋች ቁጥር መጨመር አላየም።
ተጨማሪ ምርመራ ሲደረግ፣ ሁለቱም Battle for Azeroth እና Shadowlands ከድራጎን በረራ የበለጠ ተጫዋቾችን ማቆየት እንደቻሉ ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ መስፋፋቶች በመጀመሪያው እና በሁለተኛው የውድድር ዘመን መካከል በተደረጉት የተወረሩ አለቆች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሰዋል።
አንድ አስገራሚ ግኝት የድራጎን በረራዎች በተለይም የአበርሩስ ወረራ የማጠናቀቂያ ደረጃ ካለፉት ሁለት ማስፋፊያዎች ጋር ሲወዳደር ከፍ ያለ ነው። አበርሩስ ሆን ተብሎ የተነደፈው ለመደበኛ ተጫዋቾች ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆን ስለነበር ይህ ለወረራ አስቸጋሪነቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በአንፃሩ፣ Shadowlands ለ18 ቀናት የፈጀ “የመጀመሪያው ዓለም ውድድር” ያለው የታሪክ ፈታኝ ወረራ፣ የመጀመርያዎቹ ሴፑልቸር ነበራቸው።
የችሎታ ዛፎች በአዲስ መልክ ቢነደፉም፣ የድራጎሪዲንግ ማስተዋወቅ እና በጊዜ የተገደበ ይዘት ቢወገድም፣ Dragonflight ተጫዋቾችን ማሸነፍ አልቻለም። የቀደሙት ማስፋፊያዎች ጦርነት ለአዝሮት እና ሻዶላንድስ የተጫዋቾችን ትዕግስት በመፈተሽ ብዙዎች ወደ ሌላ ቦታ መዝናኛ እንዲፈልጉ አድርጓል። ይህ በተለይ በ Shadowlands Patch 9.0 እና 9.1 መካከል በነበረው የይዘት ድርቅ ወቅት በግልጽ ታይቷል።
የዎው የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም፣ እና ተጫዋቾች የልብ ለውጥ እንደሚኖራቸው የሚያውቀው ጊዜ ብቻ ነው። ሆኖም ፣ Dragonflight ያለፉትን የማስፋፊያዎች ስኬት እንደገና ለመፍጠር እንዳልቻለ ግልፅ ነው። የማህበረሰቡን ስሜት ተረድተው ተጫዋቾቹን እንዲሳተፉ ለማድረግ አስፈላጊውን ለውጥ እንዲያደርጉ የገንቢዎች ጉዳይ ነው።
ምንጭ፡- ኢዛቤላ ቶማኪክ፣ ዶት እስፖርትስ