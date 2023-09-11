በሬዲዮ ቴሌስኮፕ ድረ-ገጾች ላይ የድምጽ ጣልቃገብነትን ለመቀነስ የSMART ሳጥኖችን መንደፍ

ሁለገብ የባለሙያዎች ቡድን በሬዲዮ ቴሌስኮፕ ጣቢያዎች ላይ የድምፅ ጣልቃገብነትን ለመቀነስ አዲስ መፍትሄ አዘጋጅቷል። የሬዲዮ ቴሌስኮፖች ከሩቅ የጠፈር ምንጮች ደካማ የሬዲዮ ምልክቶችን በማንሳት ላይ ይመረኮዛሉ, እና ማንኛውም አይነት ጫጫታ እነዚህን ምልክቶች ሊያስተጓጉል ወይም ሊያዛባ ይችላል, የስነ ከዋክብት ጥናቶችን ያደናቅፋል. ስለዚህ በቴሌስኮፕ ቦታ ላይ ጸጥ ያለ አካባቢን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው.
ይህንን ችግር ለመፍታት ቡድኑ በምዕራብ አውስትራሊያ የሚገኘውን የስኩዌር ኪሎሜትር አራራይ ሎው ፍሪኩዌንሲ (SKA-Low) ቴሌስኮፕን ለማንቀሳቀስ የላቀ የ"SMART ሳጥኖችን" ነድፏል። እነዚህ SMART ሳጥኖች እንደ ዋይ ፋይ፣ ሞባይል ስልኮች፣ ቴሌስኮፕ ማሽኖች እና ሌሎች መሳሪያዎች በሬዲዮ ተቋሙ ውስጥ የሚፈጠሩትን ጫጫታ ለማስወገድ የታጠቁ ናቸው።
በ SKA ሳይት ላይ ለመጫን ዝግጁ የሆኑ 24 የ SMART ሳጥኖች፣ ባለሙያዎቹ ትክክለኛ የስነ ከዋክብት ምልከታዎችን ለማካሄድ ከድምፅ ነጻ የሆነ አካባቢ ለመፍጠር አላማ አላቸው። ለቴሌስኮፕ ንጹህ የኃይል አቅርቦት በማቅረብ፣ እነዚህ SMART ሳጥኖች ደካማ የሬዲዮ ምልክቶችን እንዳያገኙ የሚያደናቅፍ ማንኛውንም የድምፅ ጣልቃገብነት በብቃት ይከላከላሉ።
የ SMART ሳጥኖች ማንኛውንም የኤሌክትሪክ ወይም የሜካኒካል ጩኸት በማስወገድ በተቻለ መጠን ጸጥ እንዲሉ ለማድረግ በጥንቃቄ ተዘጋጅተዋል። ይህ የሬዲዮ ቴሌስኮፕን ስሜታዊነት ለመጠበቅ እና ትክክለኛ መረጃ መሰብሰብን ለማስቻል አስፈላጊ ነው።
የዚህ ተነሳሽነት ስኬት በሬዲዮ ቴሌስኮፕ ቦታዎች ላይ የውጭ የድምፅ ምንጮችን ተፅእኖ በመቀነስ ለተሻሻሉ የስነ ፈለክ ጥናቶች መንገድ ይከፍታል. ቡድኑ ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎችን በማጣመር ለሳይንሳዊ ፈተናዎች አዳዲስ መፍትሄዎችን በማፈላለግ የትብብርን አስፈላጊነት አሳይቷል።
ይህ እድገት የስነ ፈለክ ድንበሮችን ለመግፋት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እየተደረገ ያለውን ጥረት አጉልቶ ያሳያል። የ SMART ሳጥኖችን በመትከል በምእራብ አውስትራሊያ የሚገኘው የኤስኬ-ሎው ቴሌስኮፕ በሬዲዮ አስትሮኖሚ መስክ ላይ ጠቃሚ ግኝቶችን ለማቅረብ በሚገባ የታጠቀ ይሆናል።
ትርጓሜዎች
– የሬዲዮ ቴሌስኮፖች፡- በሰለስቲያል ነገሮች የሚለቀቁትን የሬዲዮ ሞገዶች ለመለየት እና ለማጥናት የሚያገለግሉ መሳሪያዎች።
- የጩኸት ጣልቃገብነት፡ የሚፈለጉትን የሬድዮ ሲግናሎች መቀበልን የሚያውኩ የማይፈለጉ ምልክቶች ወይም ረብሻዎች።
- SMART ሳጥኖች፡- በራዲዮ ቴሌስኮፕ ጣቢያዎች ላይ የድምፅ ጣልቃገብነትን ለመቀነስ የተነደፉ የላቀ የኤሌክትሪክ ኃይል ሥርዓቶች።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ.