አዲስ መጣጥፍ፡ ራድ የቪዲዮ ዥረት ከድር 3.0 ውህደት ጋር አብዮት።

ራድ፣ መሰረቱን የጣለው የቪዲዮ ዥረት መድረክ፣ በ Ayre Ventures በሚመራው የቅርብ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ዙርያ ጉልህ እመርታዎችን አድርጓል። ነገር ግን እውነተኛው አብዮት ከ BSV Blockchain ጋር በመዋሃድ መልክ ይመጣል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ይዘቶችን የማተም እና የመግዛት መንገድ ይለውጣል። አሁን፣ ራድ በፍላጎት (TVOD) ልምድ፣ ከተከፈቱ ወይም ከተገደበ NFT ቪዲዮዎች ጋር እንከን የለሽ የግብይት ቪዲዮ ያቀርባል።
የራድ ይዘትን ለማግኘት በአሳሽ ፕለጊኖች ላይ የምንታመንበት ጊዜ አልፏል። በ BSV Blockchain ውህደት አማካኝነት ተጠቃሚዎች አሁን በተሳለጠ የአሰሳ እና የግዢ ልምድ በመድረክ በኩል መደሰት ይችላሉ። የሶስተኛ ወገን ተሰኪዎችን ፍላጎት በማስወገድ ራድ ፈጣሪዎችን እና ሸማቾችን ያበረታታል፣ ይህም ይዘታቸውን ለመመርመር እና ገቢ ለመፍጠር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ያደርገዋል።
ግን ያ ብቻ አይደለም; ራድ ክፍያዎችን ለማቃለል ከዋና ዋና የሞባይል እና የድር ኪስ ቦርሳ ጋር አጋርነት ፈጥሯል። ተጠቃሚዎች አሁን በቀጥታ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የገንዘብ ልውውጦችን በመፍቀድ የ HandCash ቦርሳቸውን ከሬድ ጋር ማገናኘት ይችላሉ። የሚወዷቸውን የይዘት ፈጣሪዎች መደገፍ ወይም የተገደበ NFT ቪዲዮዎችን መግዛት፣ የራድ ከHandCash ጋር መቀላቀል ከችግር ነጻ የሆነ የክፍያ ሂደትን ያረጋግጣል።
ይህ መሠረተ ልማት በዥረት ኢንዱስትሪ ውስጥ ወደፊት ለሚደረጉ እድገቶች መንገድ ይከፍታል። በቀላሉ ወደ ሌሎች የክፍያ ዓይነቶች የማስፋፋት ችሎታ፣ ራድ በድር 3.0 ዘመን ውስጥ የማሽከርከር ፈጠራ ግንባር ቀደም ነው። ከHandCash ጋር ባለው አጋርነት እና የ BSV Blockchain ውህደት አማካኝነት ራድ መሰናክሎችን አስወግዶ ዥረት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተደራሽ አድርጓል።
የዥረት መልክዓ ምድሩን በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል፣ ራድ ፈጣሪዎችን እና ሸማቾችን የሚያስቀድም እጅግ በጣም ጥሩ መድረክ ለማቅረብ ቁርጠኛ ሆኖ ይቆያል። በድፍረት እይታው፣ራድ ለቪዲዮ ዥረት አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል፣ይህም ኢንደስትሪውን ወደፊት ወደ ዌብ 3.0 ይመራዋል።
በየጥ:
ጥ፡ በፍላጎት ላይ የሚደረግ የግብይት ቪዲዮ (TVOD) ምንድን ነው?
መ፡ TVOD ተጠቃሚዎች ለቪዲዮ ይዘቶች በግለሰብ ደረጃ የሚከፍሉበት እና የሚደርሱበት ሞዴልን ነው፣ ይልቁንም ያልተገደበ የይዘት ቤተ-መጽሐፍትን ለሚያቀርብ አገልግሎት መመዝገብ ነው።
ጥ፡ NFT ቪዲዮዎች ምንድናቸው?
መ: NFT ቪዲዮዎች የማይበገር ማስመሰያ ቪዲዮዎች ናቸው፣ እነዚህም ሊገዙ፣ ሊሸጡ እና በባለቤትነት ሊያዙ የሚችሉ ልዩ ዲጂታል ንብረቶች ናቸው። ኤንኤፍቲዎች በኪነጥበብ እና በዲጂታል የስብስብ ዓለማት ውስጥ ተወዳጅነትን አግኝተዋል፣ ይህም ፈጣሪዎች ስራቸውን እንዲያሳዩ እና ለአድናቂዎች የተወሰነ እትሞችን እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ BSV Blockchain ምንድን ነው?
መ፡ BSV Blockchain ተጠቃሚዎች ዲጂታል ንብረቶችን ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ እንዲያከማቹ እና እንዲያስተላልፉ የሚያስችል የብሎክቼይን ፕሮቶኮል ነው። የቪዲዮ ይዘትን ለማተም እና ለመግዛት የራድ ውህደትን ጨምሮ ለተለያዩ መተግበሪያዎች ያልተማከለ አውታረ መረብ ያቀርባል።
ጥ፡ HandCash እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ HandCash ደህንነታቸው የተጠበቀ እና እንከን የለሽ የገንዘብ ልውውጦችን ለማመቻቸት ተጠቃሚዎች ዲጂታል የኪስ ቦርሳቸውን ከተለያዩ መተግበሪያዎች፣ ጨዋታዎች እና ድረ-ገጾች ጋር እንዲያገናኙ የሚያስችል የሞባይል እና የድር ቦርሳ ነው። ከHandCash ጋር በማዋሃድ፣ራድ ተጠቃሚዎች በመድረክ ውስጥ በቀጥታ ክፍያ እንዲፈጽሙ ያስችላቸዋል።