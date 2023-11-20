አዲስ ርዕስ፡ የመጨረሻውን የበጀት ካሜራ ስልክ በ200ሜፒ ካሜራ ማሰስ

ባንኩን የማይሰብር ልዩ ካሜራ ያለው ስማርትፎን ይፈልጋሉ? ይኹን እምበር፡ ኣይትፈልጥን። The Honor 90 በሚያስደንቅ ባህሪው ሊያስደንቃችሁ ነው ሁሉም በማይታመን ዝቅተኛ ዋጋ ይገኛሉ። በዚህ ጥቁር አርብ £299 ብቻ የቀረበው ይህ ስልክ በአድናቆት ይተውዎታል።
ብዙ የበጀት ምቹ የሆኑ ስማርትፎኖች በካሜራ ጥራት ላይ ቢጣሱም፣ Honor 90 ሁሉንም የሚጠበቁትን ይቃወማል። ይህ መሳሪያ በሚያስደንቅ የ200ሜፒ የኋላ ካሜራ እና 50ሜፒ የራስ ፎቶ ካሜራ የታጠቀው ይህ መሳሪያ ለፎቶግራፍ አድናቂዎች እውነተኛ ዕንቁ ነው። ጓደኞችዎን እና ቤተሰብዎን በሚያስደንቅ ሁኔታ አስደናቂ ፎቶዎችን በልዩ ግልጽነት እና ዝርዝር ያንሱ።
ነገር ግን Honor 90 ከሚያስደንቅ ካሜራው በላይ ነው። በሃይል የታጨቀው ይህ ስልክ 8GB RAM እና 256GB ማከማቻ አቅም አለው ይህም ለሁሉም መተግበሪያዎችዎ እና ሚዲያዎ ምቹ አፈጻጸምን ያረጋግጣል። እና ያ በቂ ካልሆነ ለተጨማሪ £12 ወደ 512GB RAM እና 50GB ማከማቻ ሞዴል ማሻሻል ይችላሉ። ሆኖም ለአብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች የመሠረት ሞዴል ከበቂ በላይ ይሆናል።
የ Honor 90 ልዩ ባህሪያት አንዱ አስደናቂ የባትሪ ህይወት ነው። በ5000mAh ባትሪ ይህ ስልክ አስደናቂ የሆነ የ19.5 ሰአታት ተከታታይ ቪዲዮ መልሶ ማጫወት ያቀርባል፣ ይህም በእለት ከእለት እንቅስቃሴዎ ከሞተ ባትሪ ጋር እንደተያያዙ እንዳይቀሩ ያረጋግጣል።
በማጠቃለያው፣ Honor 90 በጥራት ላይ መደራደር እንደሌለብህ የሚያረጋግጥ ለየት ያለ የበጀት ተስማሚ ስልክ ነው። በሚያስደንቅ የካሜራ ችሎታው፣ ኃይለኛ አፈጻጸም እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የባትሪ ህይወት፣ ለዋጋው የላቀ ዋጋ ይሰጣል። ይህ የማይበገር የጥቁር አርብ አቅርቦት እንዳያመልጥዎ - ዛሬውኑ ክብር 90 ላይ እጅዎን ያግኙ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. ከ £200 ባነሰ ዋጋ 300ሜፒ ካሜራ ያለው ስልክ ማግኘት እችላለሁን?
አዎ፣ Honor 90 200MP የኋላ ካሜራ ያቀርባል እና በዚህ ጥቁር አርብ £299 ብቻ ይገኛል።
2. በክብር 90 ላይ ማከማቻውን እና ራም ማሻሻል እችላለሁን?
በፍፁም! ቤዝ ሞዴሉ 8GB RAM እና 256GB ማከማቻ አለው ነገርግን ለተጨማሪ £12 ወደ 512GB RAM እና 50GB ማከማቻ ማሻሻል ትችላለህ።
3. የ Honor 90 ባትሪ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
Honor 90 እስከ 5000 ሰአታት ተከታታይ ቪዲዮ መልሶ ማጫወትን የሚያቀርብ ኃይለኛ 19.5mAh ባትሪ አለው።
4. ክብር 90 ለፎቶግራፍ ጥሩ ስልክ ነው?
በእርግጠኝነት! በ200ሜፒ የኋላ ካሜራ እና 50ሜፒ የራስ ፎቶ ካሜራ፣ Honor 90 ለፎቶግራፍ አድናቂዎች ድንቅ ምርጫ ነው። አስደናቂ ፎቶዎችን በልዩ ግልጽነት እና ዝርዝር ያንሱ።