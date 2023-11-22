አዲስ ምርምር ዓላማው የኳንተም ቴክኖሎጂን በመጠቀም የቆዳ ካንሰር ሕክምናን ለመቀየር ነው።

በሲድኒ ናኖ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ዌልኮም ሊፕ የኳንተም ቴክኖሎጂን በባዮሎጂካል እና በጤናው ዘርፍ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ውል ተሰጥቷቸዋል። ኳንተም ፎር ባዮ (Q4Bio) የተሰኘው ባለብዙ ሚሊዮን ዶላር መርሃ ግብር በሰዎች ጤና ላይ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ የኳንተም ኮምፒዩተሮች መፈጠር ተጠቃሚ የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን ለመለየት እና ለማሳየት ያለመ ነው።
በሲድኒ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ቡድን የኳንተም ቴክኖሎጂን በመጠቀም የቆዳ ካንሰርን ለማከም እና የፀሐይ መከላከያዎችን ለማሻሻል አዳዲስ ሞለኪውሎችን በማዘጋጀት ላይ ያተኩራል። የተለመዱ ኮምፒውተሮች በአሁኑ ጊዜ በሞለኪውሎች ውስጥ ያለውን የኳንተም ኬሚካል ተለዋዋጭነት በትክክል ለመተንበይ ይታገላሉ፣ይህም ለመድኃኒት ልማት ትልቅ ማነቆ ነው። አዳዲስ የኳንተም መፍትሄዎችን ፈር ቀዳጅ በመሆን እና ለትክክለኛ የኳንተም ማስመሰያዎች ስልተ ቀመሮችን በማዘጋጀት ቡድኑ የፎቶአክቲቭ ኬሚካላዊ ግብረመልሶችን ሞዴልነት በእጅጉ ለማሻሻል ተስፋ ያደርጋል።
እነዚህ ምላሾች በከፍተኛ ፍጥነት ስለሚከሰቱ በእውነተኛ ጊዜ ሊታዩ ስለማይችሉ አሰራሮቻቸውን ለመረዳት እና ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርገዋል። ሳይንቲስቶች የአናሎግ ኳንተም ሲሙሌሽንን በመጠቀም እነዚህን ሂደቶች በትክክል ለመመልከት እና ለመተንተን በ100 ቢሊዮን ጊዜ ፍጥነት መቀነስ ይችላሉ። ቡድኑ ይህን አስደናቂ መቀዛቀዝ በኳንተም ሲሙሌሽን የሚያሳዩ ጥናቶችን በቅርቡ አሳትሟል።
በዶ/ር ቲንግሬ ታን፣ በተባባሪ ፕሮፌሰር ኢቫን ካሳል እና ፕሮፌሰር ፓብሎ ፈርናንዴዝ ፔናስ የሚመራው ሁለገብ ቡድን እነዚህን ውስብስብ ተግዳሮቶች ለመቅረፍ በኳንተም ቴክኖሎጂ፣ ኬሚስትሪ እና የህክምና ምርምር እውቀትን ለማምጣት ያለመ ነው። የእነሱ ምርምር በሽታዎችን ለመረዳት እና ለማከም ፣ እንዲሁም ለህክምና አፕሊኬሽኖች አዳዲስ ሞለኪውሎችን ለመንደፍ ወደ አዲስ አቀራረብ ሊያመራ ይችላል።
የኳንተም ቴክኖሎጂ ገና በጅምር ደረጃ ላይ ነው፣ነገር ግን የመድኃኒት ዲዛይን፣ የቁሳቁስ ሳይንስ እና ክሪፕቶግራፊን ጨምሮ የተለያዩ መስኮችን አብዮት የመፍጠር ተስፋ አለው። አጠቃላይ እና አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የምርምር አቅም ያለው የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ይህንን ጥናት ለማካሄድ ጥሩ ተቋም ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ኳንተም ለባዮ (Q4Bio) ምንድነው?
መ፡ Q4Bio በሰው ጤና ላይ የኳንተም ቴክኖሎጂ አተገባበርን ለመለየት፣ ለማዳበር እና ለማሳየት ያለመ ፕሮግራም ነው።
ጥ፡ በQ4Bio ውስጥ የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ዋና ትኩረት ምንድን ነው?
መ፡ የምርምር ቡድኑ የኳንተም ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለቆዳ ካንሰር ህክምና የሚሆኑ አዳዲስ ሞለኪውሎችን በማዘጋጀት እና የፀሐይ መከላከያዎችን ለማሻሻል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው።
ጥ፡ ለምንድነው የኳንተም ቴክኖሎጂ በመድኃኒት ልማት ውስጥ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ የኳንተም ቴክኖሎጂ የኳንተም ኬሚካላዊ ለውጦች በሞለኪውሎች ውስጥ በትክክል ሊተነብይ ይችላል፣ይህም በመድኃኒት ልማት ውስጥ የተለመደው ኮምፒውተሮች የሚታገሉት ወሳኝ አካል ነው።
ጥ፡ የአናሎግ ኳንተም ማስመሰያዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ የአናሎግ ኳንተም ማስመሰያዎች ሳይንቲስቶች በፍጥነት የሚከሰቱ ምላሾችን በቅጽበት ለመከታተል እና ለማጥናት ሂደቶችን በ100 ቢሊዮን ጊዜ እንዲያዘገዩ ያስችላቸዋል።
ጥ: ይህ ጥናት በሕክምናው መስክ ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል?
መ፡ ጥናቱ በሽታዎችን ለመረዳት እና ለማከም አዳዲስ አቀራረቦችን እንዲሁም ለህክምና አፕሊኬሽኖች የፈጠራ ሞለኪውሎች ዲዛይን ማድረግ ይችላል።
ጥ፡ ለምንድነው የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ምርምር ተስማሚ የሆነው?
መ: የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ሰፊ እና ጥልቅ ከሆኑ የኳንተም ቴክኖሎጂ ፕሮግራሞች አንዱ አለው፣ በኳንተም ቲዎሪ፣ ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ልማት ውስጥ ካሉ አለም አቀፍ ባለሙያዎች ጋር።