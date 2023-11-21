የ Qualcomm አዲስ Snapdragon ፕሮሰሰሮች ፈጠራን እና ተግዳሮቶችን ተቀብለዋል።

Qualcomm የቅርብ ጊዜውን የሞባይል ፕሮሰሰር አስተዋውቋል፣ Snapdragon 8 Gen 3 እና Snapdragon 7 Gen 3፣ ይህም ተጨማሪ ማሻሻያ ከሚያስፈልጉ አካባቢዎች ጎን ለጎን አስደሳች እድገቶችን አምጥቷል። የXiaomi's Xiaomi 14 Pro ታዋቂ የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን የሚያቀርበውን Snapdragon 8 Gen 3ን ያሳያል ነገር ግን ከፍተኛ የኃይል ፍጆታ። በሌላ በኩል፣ Snapdragon 7 Gen 3 chipset ከቀደምቶቹ ጋር ሲወዳደር መጠነኛ ግኝቶችን ብቻ ያሳያል።
የ Snapdragon 8 Gen 3 SoC አንድ ዋና ኮር፣ አምስት የአፈጻጸም ኮሮች እና ሁለት የውጤታማነት ኮሮች ባካተተ ውስብስብ ውቅር ጎልቶ ይታያል። ከቀድሞው Snapdragon 28 Gen 8 Plus ሞዴል ጋር ሲነጻጸር በአንድ ዋት የኃይል ፍጆታ በ2 በመቶ ጨምሯል፣ ውጤታማነቱ በ11 በመቶ ቀንሷል። ነገር ግን፣ Qualcomm የላፕቶፕ-ደረጃ ቺፖችን እና የፈጠራ ኦርዮን ኮሮችን የያዘውን Snapdragon X Elite የመሳሪያ ስርዓቱን ስለሚጠብቅ ስለወደፊቱ ማሻሻያዎች ተስፈኛ ነው።
በአንፃሩ፣ Snapdragon 7 Gen 3 chipset በ AI የአፈጻጸም ብቃት ላይ ማሻሻያዎችን ያቀርባል፣ ይህም የተሻሻሉ የሞባይል ጌም ተሞክሮዎችን በተሻሉ AI ችሎታዎች እና በተግባሮች ላይ ቀልጣፋ የሃይል አጠቃቀምን ይሰጣል። ጥቅሉ የላቁ የካሜራ ተግባራትን እና የላቁ የWi-Fi እና የብሉቱዝ ዝመናዎችን ጨምሮ እጅግ በጣም ጥሩ የግንኙነት ባህሪያትን ይዟል። እንደ HONOR እና vivo ያሉ ብራንዶች በዚህ ወር መጨረሻ በዚህ ፕሮሰሰር የተጎላበቱ መሳሪያዎችን እንደሚለቁ ይጠበቃል።
ምንም እንኳን Snapdragon 7 Gen 3 ከአሮጌው Snapdragon 7 Gen 1 በ Geekbench ላይ መጠነኛ ማሻሻያዎችን ቢያሳይም፣ አፈፃፀሙን የበለጠ ለማሳደግ ሶፍትዌሮችን ለማመቻቸት ቦታ አለ። ለምሳሌ፣ አዲሱ ቺፕሴት የተገጠመለት Honor 100 ባለ አንድ ኮር ነጥብ 1,139 እና ባለብዙ ኮር ነጥብ 3,375 አግኝቷል። እነዚህ ውጤቶች ከቀዳሚው ክብር 90 በመጠኑ የተሻሉ ናቸው፣ ለነጠላ ኮር ፈተና 1,119 እና ለባለብዙ ኮር ፈተና 3,261 አስመዝግቧል።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ Qualcomm ስለ ቀጣዩ ትውልድ ቺፕሴትስ አዎንታዊ ሆኖ ይቆያል፣ በተለይም ከ Snapdragon X Elite መድረክ ኦርዮን ኮሮች አቅም ጋር፣ ይህም ወደፊት ለሚመጡ መሳሪያዎች አፈጻጸም እና ቅልጥፍና አዲስ መመዘኛዎችን ሊፈጥር ይችላል። ቴክኖሎጂ እየተሻሻለ ሲመጣ፣ Qualcomm በሞባይል ማቀነባበሪያ ኢንደስትሪ ውስጥ ለፈጠራ ደረጃ በማዘጋጀት ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥሏል።
በየጥ
1. የ Snapdragon 8 Gen 3 እና Snapdragon 7 Gen 3 ፕሮሰሰሮች ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የ Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር የአንድ ዋና ኮር፣ አምስት የአፈጻጸም ኮር እና ሁለት የውጤታማነት ኮሮች ውቅር አለው። የ Snapdragon 7 Gen 3 ፕሮሰሰር በ AI አፈጻጸም ብቃት ላይ ያተኩራል፣ ተስፋ ሰጪ የተሻሻሉ የጨዋታ ልምዶች እና የላቀ የግንኙነት ባህሪያት።
2. ስለ Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር ስጋቶች አሉ?
የ Snapdragon 8 Gen 3 ፕሮሰሰር ጉልህ የሆነ የአፈጻጸም ማሻሻያዎችን ሲያቀርብ፣ ከቀድሞው የ Snapdragon 8 Gen 2 Plus ሞዴል ጋር ሲነጻጸር ጉልህ የሆነ የኃይል ፍጆታ ጭማሪ አለ። ሆኖም፣ Qualcomm በ Snapdragon X Elite የመሳሪያ ስርዓት ወደፊት ማሻሻያዎችን በንቃት እየሰራ ነው።
3. Snapdragon 7 Gen 3 ቺፕሴት ከቀድሞዎቹ ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
የ Snapdragon 7 Gen 3 ቺፕሴት በአፈጻጸም ረገድ ከአሮጌው Snapdragon 7 Gen 1 chipset ላይ ትንሽ ማሻሻያዎችን ብቻ ያሳያል። የሶፍትዌር ማመቻቸት አቅሙን የበለጠ ለማሳደግ ቁልፍ ነገር ሊሆን ይችላል።
4. የትኞቹ ብራንዶች በ Snapdragon 7 Gen 3 chipset የተጎለበተ መሳሪያዎችን ለመልቀቅ ይጠበቃሉ?
እንደ HONOR እና vivo ያሉ ብራንዶች የተሻሻሉ AI ችሎታዎችን፣ የተሻሻሉ የጨዋታ ልምዶችን እና የላቀ የግንኙነት ባህሪያትን በማቅረብ በ Snapdragon 7 Gen 3 chipset መሣሪያዎችን በዚህ ወር ለማስጀመር ይጠበቃሉ።