Triathletes መሳሪያዎቹን ነቅለው ያለ ሰዓት መዋኘት አለባቸው?

የሶስት አትሌቶች ስልጠናቸውን እና አፈፃፀማቸውን ለማሳደግ ከሚጠቀሙባቸው የመግብሮች ዝርዝር ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመጣው የመግብሮች ዝርዝር መካከል፣ አንድ ጥያቄ አለ - ትራይአትሌቶች ያለ ሰዓት መዋኘት አለባቸው? እነዚህ መሳሪያዎች ጠቃሚ መረጃዎችን እንደሚያቀርቡ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ሰውነታችን በተፈጥሮ ከላከልን ምልክቶች ጋር እንደገና ስለመገናኘት አንድ ነገር አለ ።
ዛሬ በቴክኖሎጂ በሚመራው ዓለም፣ ትሪአትሌቶች በስልጠና ወቅት በርካታ መሳሪያዎችን መጠቀም መቀበላቸው ምንም አያስደንቅም። እነዚህ መግብሮች ከልብ ምት መቆጣጠሪያ እስከ የኃይል ፔዳል እና የብስክሌት ኮምፒተሮች ድረስ ወደ ስፖርታችን የምንቀርብበትን መንገድ ቀይረዋል። የእኛን ስልጠና እና እሽቅድምድም ለመምራት የሚያስችል ብዙ መረጃ በማቅረብ እያንዳንዱን የውሂብ ነጥብ እንድንመረምር እና እንድናወጣ ያስችሉናል።
ይሁን እንጂ በእነዚህ መሳሪያዎች ላይ በጣም ጥገኛ የመሆን አደጋ አለ. አትሌቶች ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጥንካሬ እስከ የመልሶ ማግኛ ጊዜ ድረስ ሁሉንም ነገር እንዲወስኑ በመፍቀድ ወደ ኮምፒውተሮች በማዛወር እራሳቸውን ማግኘት ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ መሳሪያዎች የላቁ ቢሆኑም፣ በአእምሯችን እና በአካላችን መካከል ያለውን የተወሳሰበ ግንኙነት ሙሉ በሙሉ መድገም አይችሉም።
ሰውነታችን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት በዝግመተ ለውጥ ከግል ፍላጎቶቻችን ጋር በተጣጣሙ የውስጥ ግብረ መልስ ስርዓቶች። ባህሪያችንን ለመቆጣጠር ሁል ጊዜ በውጫዊ መሳሪያዎች ላይ በመተማመን፣ እነዚህን ውስጣዊ የግብረ-መልስ ስርዓቶችን ችላ የማለት አደጋን እንፈጥራለን። ሰውነታችንን እንዴት ማዳመጥ እንደምንችል እና ለፍላጎታቸው ምላሽ መስጠት እንደምንችል ልንረሳው እንችላለን።
ለዛም ነው ሰዓቱን ከወቅቱ ውጪ ማድረግን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ የሆነው። የአፈፃፀሙ ጫና ሲቀንስ እና ሩጫዎች ወራቶች ሲቀሩ፣ በስልጠናችን የጥራት ገፅታዎች ላይ ለማተኮር ትክክለኛው ጊዜ ነው። በተወሰነ ፍጥነት መሮጥ ምን ይሰማዋል? ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ በኋላ ጡንቻዎቻችን ምን ያህል ደክመዋል? ከእነዚህ የውስጥ ምልክቶች ጋር በመስማማት ከሰውነታችን ጋር የበለጠ ሊታወቅ የሚችል ግንኙነት መፍጠር እንችላለን።
ይህ ማለት ቴክኖሎጂን ሙሉ በሙሉ መራቅ ማለት አይደለም። ይልቁንም፣ በመሳሪያዎቻችን የቀረበውን መረጃ ከተፈጥሯዊ ስሜታችን ጋር ስለማዋሃድ ነው። ውሎ አድሮ መሳሪያዎቻችንን መልሰን ስናስተዋውቅ ውሂባቸውን ለውስጣችን ግብረመልስ እንደ ማሟያ ልንጠቀምባቸው እንችላለን፣ ግንዛቤያችንን እናሻሽላለን።
ስለዚህ, triathletes ያለ ሰዓት መዋኘት አለባቸው? ሁሉንም መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ መተው የማይቻል ቢሆንም, ከቋሚው የውሂብ ፍሰት ማቋረጥ እና ከሰውነታችን ጋር እንደገና መገናኘት ጥቅሞች አሉት. በቴክኖሎጂ እና በእውቀት መካከል ያለውን ሚዛን በመፈለግ፣ ስልጠናችንን ከሚያሳውቅ ዲጂታል እና ኦርጋኒክ “ዳታ” ጋር በማጣጣም ችሎታችንን በማጎልበት የተሻሉ አትሌቶች መሆን እንችላለን።
በየጥ:
ጥ፡- ትሪአትሌቶች በቴክኖሎጂ ላይ በጣም ይተማመናሉ?
መ፡ ቴክኖሎጂ ጥቅሙ ቢኖረውም፣ ትሪአትሌቶች በመሳሪያዎች ላይ ከመጠን በላይ ጥገኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ስጋት አለ፣ ይህም የራሳቸውን ሰውነታቸውን ተፈጥሯዊ የግብረ-መልስ ስርዓቶችን ችላ ይላሉ።
ጥ፡- የሶስት አትሌቶች ሰዓት ሳይኖር መዋኘትን ለምን ማሰብ አለባቸው?
መ፡ ከውድድር ውጪ ባሉበት ወቅት የማያቋርጥ የመረጃ ክትትል እረፍት መውሰዱ አትሌቶች ከአካላቸው ጋር እንዲገናኙ እና ስለስልጠናቸው የበለጠ ግንዛቤን እንዲያዳብሩ ያስችላቸዋል።
ጥ፡- የሶስት አትሌቶች ቴክኖሎጂን ሙሉ በሙሉ መተው አለባቸው?
መ: አይ፣ ግቡ በቴክኖሎጂ እና በውስጣዊ ግብረመልስ መካከል ሚዛን ማምጣት ነው። በመሳሪያዎች የቀረበውን መረጃ ከተፈጥሯዊ ስሜታችን ጋር ማቀናጀት አጠቃላይ አፈፃፀሙን ሊያሳድግ ይችላል።