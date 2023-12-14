ለበለጠ ፍጻሜ ሕይወት በ12ዎቹ ውስጥ ወደ ኋላ የሚቀሩ 60 ልማዶች

ወደ 60ዎቹ ዕድሜ ስንገባ፣ ደስተኛ እና የበለጠ አርኪ ህይወትን ለማረጋገጥ ልማዶቻችንን እና የአኗኗር ዘይቤዎቻችንን እንደገና መገምገም አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ልማዶች ባለፈው ጊዜ ጥሩ ሆነውን አገልግለው ይሆናል፣እነሱ እንደ እርጅና ጠቃሚ ላይሆኑ ይችላሉ። 12 ዓመት ከሞሉ በኋላ ማቋረጥን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያሉ 60 ልማዶች እዚህ አሉ
1. ማህበራዊ ግንኙነቶችን ማስቀደም፡- በማህበራዊ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ለአእምሮ ጤና ወሳኝ ነው። በቤተሰብ ስብሰባዎች ላይ ለመገኘት፣ አዲስ ሰዎችን ለመገናኘት እና እንደተገናኙ ለመቆየት በማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ ጥረት ያድርጉ።
2. መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ቁልፍ ነው፡ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጤናን እና እንቅስቃሴን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። እንደ መራመድ፣ መዋኘት ወይም ዮጋ ያሉ በመገጣጠሚያዎች ላይ ረጋ ያሉ ልምምዶችን ይምረጡ።
3. ጤናማ የአመጋገብ ልማዶችን ተለማመዱ፡- በዕድሜ እየገፋን ስንሄድ የአመጋገብ ፍላጎታችን ይለወጣል። በፍራፍሬ፣ አትክልት እና ሙሉ እህሎች የበለፀገ ሚዛናዊ አመጋገብ ላይ አተኩር እና የተሻሻሉ ምግቦችን ይቀንሱ።
4. አዲስ ቴክኖሎጂን ተቀበሉ፡ የቴክኖሎጂ እድገትን አትቃወሙ። እሱን መቀበል ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር ከመቀጠል ጀምሮ መረጃን እና አገልግሎቶችን እስከማግኘት ድረስ ህይወትዎን በብዙ መንገድ ሊያሳድግ ይችላል።
5. ዝርክርክነትን ይልቀቁ፡ የመኖሪያ ቦታዎን መጨናነቅ ወደ ንጹህ አእምሮ ሊመራ እና ጭንቀትን ይቀንሳል። ከአሁን በኋላ የማይጠቀሙባቸውን እቃዎች መቀነስ ወይም ማስወገድ ያስቡበት።
6. መደበኛ የጤና ምርመራዎች፡- በዕድሜ እየገፉ ሲሄዱ መደበኛ ምርመራዎች ይበልጥ አስፈላጊ ይሆናሉ። ወደ ሐኪምዎ አዘውትሮ ጉብኝትን በማቀድ በጤናዎ ላይ ይቆዩ።
7. ለአዲስ ገጠመኞች ክፍት ሁኑ፡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች አጽናኝ ሲሆኑ፣ ለአዲስ ልምዶች ክፍት መሆን ህይወትዎን ያበለጽጋል። አዲስ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን ይሞክሩ፣ ወደ አዲስ ቦታዎች ይጓዙ ወይም አዲስ ነገር ይማሩ።
8. የአእምሮ ጤና ጉዳዮች፡- እንደ ማሰላሰል፣ ማማከር ወይም የድጋፍ ቡድኖችን መቀላቀል ባሉ የአዕምሮ ደህንነትን በሚያበረታቱ ተግባራት ውስጥ ይሳተፉ። የአእምሮ ጤና ልክ እንደ አካላዊ ጤንነት አስፈላጊ ነው.
9. ከቴክኖሎጂ ጋር ይወቁ፡- ከዜና እረፍት መውሰዱ ጠቃሚ ቢሆንም፣ በዙሪያዎ ስላለው ዓለም ማወቅ ኃይልን እና ማራኪ ሊሆን ይችላል።
10. ቆዳዎን ይንከባከቡ፡- ቆዳዎ በእድሜዎ ላይ ተጨማሪ እንክብካቤ ያስፈልገዋል። ቆዳዎን ጤናማ ለማድረግ የፀሐይ መከላከያን በመደበኛነት ይጠቀሙ እና በየቀኑ እርጥበት ያድርጉ።
11. ይቅርታን ተለማመዱ፡- ቂምን ትተህ ይቅርታን ተለማመድ። ያለፉትን ቅሬታዎች መያዝ ለአእምሮ ጤናዎ ጎጂ ሊሆን ይችላል። በህይወታችሁ ውስጥ የበለጠ ሰላም አምጡ።
12. ፋይናንስዎን ያቅዱ፡ ፋይናንሣችሁን ለማቀድ መቼም አልረፈደም። ከፋይናንስ አማካሪዎች ምክር ይጠይቁ እና የእርስዎን የፋይናንስ ደህንነት ለማረጋገጥ እቅድ ያውጡ።
ለማጠቃለል ያህል፣ እድሜዎ እየገፋ ሲሄድ አንዳንድ ልማዶችን መተው ስለ ውስንነት ሳይሆን ለተሻለ የህይወት ጥራት መላመድ ነው። ከእርጅና ጋር የሚመጡትን ለውጦች እና ተግዳሮቶች ይቀበሉ፣ እና ያስታውሱ፣ ደስተኛ እና ጤናማ ህይወት መኖር ለመጀመር ጊዜው አልረፈደም። እነዚህን ልማዶች ከጓደኞች እና ከቤተሰብ ጋር ይካፈሉ፣ እና ከ60 በኋላ ለደስተኛ ህይወት እነዚህን አወንታዊ ለውጦች እንዲያደርጉ እርስ በርሳችሁ ተበረታቱ!