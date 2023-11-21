የpTron የቅርብ ጊዜ ስማርት ሰዓቶችን በማስተዋወቅ ላይ፡ ትክክለኛው የቅጥ እና የተግባር ውህደት

ታዋቂው የቴክኖሎጂ ብራንድ pTron በቴክኖሎጂ የሰለጠነ የህንድ ገበያን ለማቅረብ ሁለት ስማርት ሰዓቶችን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። እነዚህ ዘመናዊ መሣሪያዎች፣ ማለትም Reflect MaxPro እና Reflect Flash፣ ሸማቾችን እንደሚማርኩ እርግጠኛ የሆኑ ብዙ ልዩ ባህሪያትን ይኮራሉ። እነዚህ አስደናቂ ስማርት ሰዓቶች ምን እንደሚያቀርቡ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
አስማጭ ማሳያ
Reflect MaxPro smartwatch ተጠቃሚዎችን በ2.01Hz የማደስ ፍጥነት ያለው አስደናቂ ባለ 60 ኢንች ኤችዲ ማሳያ ያሳያል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ Reflect Flash በትንሹ በትንሹ 1.32 ኢንች ማሳያ ይመካል፣ ይህም የታመቀ ግን የሚያምር የእይታ ተሞክሮ ይሰጣል። ሁለቱም መሳሪያዎች 2.5D ጠመዝማዛ ብርጭቆን ለስላሳ እና እንከን የለሽ መልክ፣ ከከፍተኛው የ600 ኒት ብሩህነት ጋር በጠራራ ፀሐይ ውስጥም ቢሆን ተነባቢነትን የሚያረጋግጥ ነው።
አጠቃላይ የአካል ብቃት ክትትል
pTron ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን አስፈላጊነት ይገነዘባል፣ ለዚህም ነው Reflect MaxPro እና Reflect Flash smartwatches የአካል ብቃት ክትትልን ቅድሚያ የሚሰጡት። በ8 ንቁ የስፖርት ሁነታዎች እና በተቀናጀ የጤና ስብስብ ተጠቃሚዎች የልብ ምታቸውን፣ የደም ግፊታቸውን፣ የSPO2 ደረጃቸውን፣ የእንቅልፍ ሁኔታቸውን፣ የእርምጃ ቆጠራቸውን፣ የተቃጠሉ ካሎሪዎችን እና የተከደነ ርቀትን በቀላሉ መከታተል ይችላሉ። ተነሳሽነት ይኑርዎት እና በእነዚህ በዋጋ ሊተመን በማይችሉ ባህሪያት የጤና ግቦችዎን ያሳኩ ።
ያልተስተካከለ ዘላቂነት
በIP68 ደረጃ የታጠቁ፣ ሁለቱም ስማርት ሰዓቶች የተገነቡት ንቁ የአኗኗር ዘይቤን ለመቋቋም ነው። በንጹህ ውሃ አከባቢዎች እስከ 1.5 ሜትር ጥልቀት ለ 30 ደቂቃዎች ልዩ የውሃ መከላከያ ይሰጣሉ. በገንዳው ውስጥ እየረጩም ሆነ ባልተጠበቀ የዝናብ ሻወር ውስጥ ከተያዙ፣ የእርስዎ ስማርት ሰዓት ምንም ጉዳት ሳይደርስበት እና ለድርጊት ዝግጁ እንደሚሆን እርግጠኛ ይሁኑ።
እንከን የለሽ ግንኙነት
የብሉቱዝ v5.0 ባህሪን በመጠቀም ከጓደኞች፣ ቤተሰብ እና የስራ ባልደረቦች ጋር ያለችግር ይቆዩ። ሁለቱም አንጸባራቂ MaxPro እና Reflect Flash smartwatches አብሮ በተሰራ ማይክሮፎን የታጠቁ ናቸው፣ ይህም እንከን የለሽ ጥሪን በቀጥታ ከእጅ አንጓዎ ያስችለዋል። ክሪስታል-ግልጽ የሆነ የድምፅ ጥራት ይለማመዱ እና በሄዱበት ቦታ ከእጅ-ነጻ የመግባቢያ ምቾት ይደሰቱ።
የተራዘመ የባትሪ ህይወት
Reflect MaxPro በአንድ ቻርጅ ላይ አስደናቂ የ5 ቀናት አጠቃቀምን ቃል ገብቷል፣ የመጠባበቂያ ጊዜ እስከ 15 ቀናት ድረስ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ አንጸባራቂ ፍላሽ የ10 ቀናት የመጠባበቂያ ጊዜን ይሰጣል፣ ይህም ያልተቋረጠ የእለት ተእለት ተግባርዎን ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ ስማርት ሰዓቶች የማግኔት ቻርጅንግ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ፣ ይህም በ3 ሰዓታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ መሙላት ያስችላል።
ተጨማሪ ባህርያት
ከዋና ተግባራቸው ባሻገር፣ Reflect MaxPro እና Reflect Flash smartwatches የተጠቃሚውን ልምድ የሚያሻሽሉ ተጨማሪ ባህሪያትን ይሰጣሉ። እውቂያዎችዎን ያለምንም ችግር ያመሳስሉ፣ የእውነተኛ ጊዜ የማህበራዊ ሚዲያ ማሳወቂያዎችን ይቀበሉ፣ የስማርትፎንዎን ካሜራ በርቀት ይቆጣጠሩ እና በድምጽ ረዳት ድጋፍ ይደሰቱ። ሌሎች ትኩረት የሚሹ ባህሪያት የማሳደግ እና የመቀስቀስ ተግባራትን፣ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን፣ የፍለጋ ሰዓት ባህሪን እና ሌሎችንም ያካትታሉ።
Reflect MaxPro እና Reflect Flash ስማርት ሰዓቶችን በማስተዋወቅ pTron በተለባሽ የቴክኖሎጂ ኢንደስትሪ ውስጥ ለፈጠራ ደረጃ እንደገና አስቀምጧል። በእነዚህ አስደናቂ የጊዜ ሰሌዳዎች ውስጥ የታሸገውን ፍጹም የአጻጻፍ ዘይቤ እና ተግባራዊነት ይለማመዱ።
በየጥ
1. እነዚህ ስማርት ሰዓቶች የእኔን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መከታተል ይችላሉ?
አዎ፣ ሁለቱም Reflect MaxPro እና Reflect Flash smartwatches የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችዎን ለመከታተል 8 ንቁ የስፖርት ሁነታዎች እና አጠቃላይ የጤና ስብስብ ይሰጣሉ።
2. እነዚህ ስማርት ሰዓቶች ውሃ የማይገባቸው ናቸው?
በእርግጥ እነዚህ ስማርት ሰዓቶች ከ IP68 ደረጃ ጋር ይመጣሉ ይህም በንጹህ ውሃ ውስጥ እስከ 1.5 ሜትር ጥልቀት ለ 30 ደቂቃዎች የውሃ መቋቋምን ያረጋግጣል.
3. ባትሪው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
Reflect MaxPro ለ 5 ቀናት የአጠቃቀም እና የ15 ቀናት የመጠባበቂያ ጊዜ በሙሉ ኃይል ይሰጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ አንጸባራቂ ፍላሽ እስከ 10 ቀናት የሚደርስ የመጠባበቂያ ጊዜ ይሰጣል።
4. በእነዚህ ስማርት ሰዓቶች መደወል እችላለሁ?
በፍፁም! ሁለቱም ስማርት ሰዓቶች በብሉቱዝ v5.0 እና አብሮገነብ ማይክሮፎን የተገጠሙ ሲሆን ይህም በተመቸ ሁኔታ ጥሪዎችን እንዲያደርጉ ያስችልዎታል።
5. እነዚህ ስማርት ሰዓቶች ምን ሌሎች ባህሪያትን ይሰጣሉ?
እነዚህ ስማርት ሰዓቶች የእውቂያ ማመሳሰልን፣ የማህበራዊ ሚዲያ ማሳወቂያዎችን፣ የካሜራ የርቀት መቆጣጠሪያን፣ የድምጽ ረዳት ድጋፍን እና ሌሎችንም ጨምሮ በርካታ ባህሪያትን ይሰጣሉ።