ግሩቭዎን ያግኙ፡ PlayStation 5 ባለቤቶች ነጻ የአፕል ሙዚቃን ማስመዝገብ ይችላሉ።

ለሁሉም የ PlayStation 5 ባለቤቶች በመደወል ላይ! የሙዚቃ አፍቃሪ ከሆንክ እና የጨዋታ ልምድህን ለማሻሻል የምትፈልግ ከሆነ ለአንተ አንዳንድ አስደሳች ዜናዎችን አግኝተናል። ለተወሰነ ጊዜ፣ PlayStation 5 ተጠቃሚዎች አሁን በኮንሶሎቻቸው እስከ ስድስት ወር የሚደርስ ነጻ አፕል ሙዚቃን መደሰት ይችላሉ።
አዲስ የደንበኝነት ተመዝጋቢም ሆኑ ተመላሽ፣ ይህ ልዩ ቅናሽ ጆሮዎትን ማሰማቱ አይቀርም። አዲስ የአፕል ሙዚቃ ተጠቃሚዎች ያለ ምንም ወጪ ለስድስት ወራት ያህል ሰፊ በሆነው ቤተ-መጽሐፍት እና በተለያዩ የዘፈኖች ስብስብ ውስጥ መደሰት ይችላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ተመላሽ ተመዝጋቢዎች በቤቱ ውስጥ ለአምስት ወራት ያህል በዜማ ጥሩነት መደሰት ይችላሉ።
ይህን ድንቅ ስምምነት ለመጠየቅ፣ ወደ አፕል ሙዚቃ መተግበሪያ በታማኝ PS5 ላይ እንደ መሄድ ቀላል ነው። ወደ የፍለጋ አሞሌው ይሂዱ ወይም በሚዲያ ትር ውስጥ ባለው 'ሁሉም መተግበሪያዎች' ክፍል ስር ያግኙት። አንዴ ካገኙት በኋላ፣ ወደ አፕል መታወቂያ መለያዎ መግባት ብቻ ያስፈልግዎታል እና voila! ደስ የሚል ጉዞ ይጀምር።
አፕል ሙዚቃ በካናዳ በወር በ$10.99 በመደበኝነት፣ ይህ አቅርቦት እንደየደንበኝነት ምዝገባዎ ሁኔታ በድምሩ $54.95 ወይም $65.94 ይቆጥብልዎታል። ይመለከቷቸው ወደ እነዚያ ጨዋታ ወይም የኮንሰርት ቲኬቶች ልታስቀምጠው የምትችለው ጤናማ ለውጥ ነው።
በተለይም አፕል እና ፕሌይስቴሽን ተጠቃሚዎቻቸውን በነጻ ክፍያ ለማጥባት ሲተባበሩ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በዓመቱ መጀመሪያ ላይ አፕል የስድስት ወር አፕል ቲቪ+ን ለ PlayStation ተጠቃሚዎች አቅርቧል፣ይህ ተለዋዋጭ ዱዮ ታማኝ ደጋፊዎቻቸውን እንዴት መያዝ እንዳለበት እንደሚያውቅ አረጋግጧል። በተጨማሪም፣ አፕል ቲቪ መተግበሪያ PS5ን ከሰጡ የመጀመሪያዎቹ የሚዲያ መተግበሪያዎች አንዱ ነበር፣ ይህም በእነዚህ የቴክኖሎጂ ሃይሎች መካከል ያለውን ትስስር የበለጠ አጠናክሮታል።
ስለዚህ፣ የመጫወቻ መሳሪያዎን ይያዙ፣ የእርስዎን PS5 ያቃጥሉ እና በአፕል ሙዚቃ ለመልቀቅ ይዘጋጁ - ለመጨረሻው የጨዋታ እና የሙዚቃ ጀብዱ ፍጹም ተስማሚ ድብልቅ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ይህንን የአፕል ሙዚቃ አቅርቦት በማንኛውም የ PlayStation ኮንሶል ላይ ማግኘት እችላለሁ?
አይ፣ ይህ አቅርቦት ለ PlayStation 5 ባለቤቶች ብቻ ይገኛል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የቆዩ የ PlayStation ሞዴሎች ያላቸው ተጠቃሚዎች ብቁ አይደሉም።
2. አሁን ያለ የአፕል ሙዚቃ ተመዝጋቢ ከሆንኩ ቅናሹን ማስመለስ እችላለሁን?
አዎ፣ የአፕል ሙዚቃ ተመዝጋቢዎች ተመላሽ የሚሆኑት በዚህ ቅናሽ መጠቀም ይችላሉ። ስምምነቱ የአፕል ሙዚቃን ለአምስት ወራት በነጻ እንዲጠቀም ፈቅዶላቸዋል።
3. የአፕል መታወቂያ ከሌለኝስ?
ይህንን አቅርቦት ለመጠየቅ የ Apple ID ያስፈልግዎታል። እስካሁን ከሌለዎት በቀላሉ በአፕል ድረ-ገጽ ላይ ወይም በአፕል ሙዚቃ መተግበሪያ በኩል መለያ መፍጠር ይችላሉ።
4. የነጻ ሙከራው ጊዜ ካለቀ በኋላ ምን ይሆናል?
አንዴ የነጻ ሙከራው ካለቀ፣የእርስዎ የአፕል ሙዚቃ መዳረሻ በራስ-ሰር ወደ የሚከፈልበት የደንበኝነት ምዝገባ ይቀየራል። አገልግሎቱን መጠቀም ለመቀጠል የማይፈልጉ ከሆነ ሙከራው ከማብቃቱ በፊት መሰረዝዎን ያረጋግጡ።
5. ዘፈኖችን ከአፕል ሙዚቃ ወደ PS5 ማውረድ እችላለሁ?
አይ, ዘፈኖችን የማውረድ ችሎታ በ PlayStation 5 ላይ አይደገፍም, ነገር ግን ሙዚቃን በቀጥታ በኮንሶልዎ ላይ በ Apple Music መተግበሪያ በኩል ማስተላለፍ ይችላሉ.