PS5 ቀጭን፡ አጭበርባሪ እና ተጨማሪ ተጣጣፊ የጨዋታ ኮንሶል።

የጨዋታው ኢንዱስትሪ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ፣ ሶኒ በተከታታይ በ PlayStation ኮንሶሎቹ አማካኝነት የፈጠራ ድንበሮችን ገፍቶበታል። የእነርሱ አሰላለፍ የቅርብ ጊዜ መጨመር፣ PlayStation 5 (PS5) በኃይለኛ አፈጻጸም እና መሳጭ የጨዋታ ልምድ ገበያውን አውሎታል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ተጫዋቾች ስለ ግዙፍ ዲዛይኑ ስጋታቸውን ገልጸዋል.
ለሸማች ግብረ መልስ፣ Sony የ PS5 Slim፣ የቀጭን-ወደታች የዋናው ኮንሶል ስሪት መውጣቱን አስታውቋል። PS5 Slim የ x86-64-AMD Ryzen “Zen 2” 3.5 gigahertz ማዕከላዊ ፕሮሰሲንግ አሃድ፣ AMD Radeon RDNA ግራፊክስ ካርድ እና 16 ጊጋባይት የዘፈቀደ መዳረሻ ማህደረ ትውስታን በማሳየት ከቀድሞው ጋር ተመሳሳይ የማስላት ሃይል ይሰጣል።
PS5 Slimን የሚለየው በተለዋዋጭነት እና ምርጫ ላይ ማተኮር ነው። ከዋናው PS30 ጋር ሲነጻጸር የኮንሶሉ ቅርፅ በ18% እና ክብደቱ በ5% ቀንሷል። ይህ በመዝናኛ ውቅሮች ውስጥ ለመገጣጠም ወይም በጉዞ ላይ ለጨዋታ መዞር የበለጠ የታመቀ እና ቀላል ያደርገዋል። PS5 Slim እንዲሁ በሁለት ልዩነቶች ይመጣል፡- ዲጂታል-ብቻ ኮንሶል እና አብሮ የተሰራ የዲስክ ድራይቭ ያለው ኮንሶል።
የ PS5 Slim አንድ አስደሳች ባህሪ በቀላሉ ግላዊነትን ለማላበስ የሚያስችል ተንቀሳቃሽ ሽፋን ፓነሎች ነው። ሶኒ ሁለንተናዊ ጥቁር ቀለም እና ጥልቅ የምድር ስብስብ ቀለሞች በእሳተ ገሞራ ቀይ ፣ ኮባልት ብሉ እና ስተርሊንግ ሲልቨርን ጨምሮ የተለያዩ ባለቀለም ፓነሎችን ይለቀቃል።
በተጨማሪም ሶኒ የዲስክ ድራይቭ እንደ የተለየ ግዢ እንደሚገኝ ገልጿል. ይህ ማለት መጀመሪያ ላይ ዲጂታል-ብቻውን ሞዴል ከገዙ ሁል ጊዜ የዲስክ ድራይቭን በኋላ ላይ ማከል ይችላሉ። ሶኒ የዋናው PS5 የአክሲዮን ደረጃዎች አንዴ ከተሸጡ በኋላ፣ PS5 Slim ብቸኛው የ PlayStation 5 ኮንሶል እንደሚሆን ገልጿል።
በየጥ:
ጥ: PS5 Slim ከመጀመሪያው PS5 ጋር ተመሳሳይ የጨዋታ አፈጻጸም ይኖረዋል?
መ: አዎ፣ PS5 Slim ከመጀመሪያው ኮንሶል ጋር ተመሳሳይ የማስላት ሃይል እና የአፈጻጸም ችሎታዎችን ይዞ ይቆያል።
ጥ: ለማበጀት የ PS5 Slim የሽፋን ፓነልን መለወጥ እችላለሁን?
መ: አዎ፣ PS5 Slim ከተንቀሳቃሽ የሽፋን ፓነሎች ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም የኮንሶሉን ገጽታ ለግል እንዲያበጁ ያስችልዎታል።
ጥ: PS5 Slim በዲስክ አንፃፊ ይገኛል?
መ: አዎ, PS5 Slim በሁለት ልዩነቶች ይመጣል: ዲጂታል-ብቻ ኮንሶል እና ኮንሶል አብሮ የተሰራ የዲስክ አንፃፊ.
ጥ: የዲስክ ድራይቭን ወደ ዲጂታል-ብቻ PS5 Slim ሞዴል ማከል እችላለሁን?
መ: አዎ፣ ሶኒ የዲስክ ድራይቭን ለብቻው ይሸጣል፣ ስለዚህ በኋላ ላይ ወደ ዲጂታል-ብቻ ሞዴል ማከል ይችላሉ።
ጥ: የ PS5 Slim መቼ ነው ለግዢ የሚገኘው?
መ: PS5 Slim በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል።
በአጠቃላይ ፣ PS5 Slim የ Sony ኮንሶሎች የሚታወቁትን ልዩ የጨዋታ አፈፃፀም እየጠበቀ ቆንጆ ዲዛይን እና የበለጠ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል። ተራ ተጫዋችም ሆኑ ቀናተኛ አድናቂዎች፣ PS5 Slim ለጨዋታ ፍላጎቶችዎ ምርጥ ምርጫ ነው።
ይህ ጽሑፍ በልብ ወለድ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ እና እውነተኛ የምርት ማስታወቂያዎችን ወይም ልቀቶችን የማያንጸባርቅ መሆኑን እባክዎ ልብ ይበሉ።