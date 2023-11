ሶኒ በህዳር ወር ላይ ለ PlayStation Plus አስደሳች ሰልፍን ይፋ አደረገ

ሶኒ በህዳር ወር የ PlayStation Plus Premium እና ተጨማሪ የጨዋታ ካታሎግን የጨዋታ አሰላለፍ አሳውቋል። ከአዳዲስ የተለቀቁ እና የታወቁ አርእስቶች ቅልቅል ጋር፣ ተመዝጋቢዎች ለህክምና ላይ ናቸው። የሰልፍ ድምቀቱ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው RPG፣ Dragon's Dogma: Dark Arisen፣ በህዳር 21 ወደ አገልግሎቱ እየሄደ ያለው ነው።

በ Capcom የተሰራ፣ የድራጎን ዶግማ በመጀመሪያ በ 2012 ለ PS3 እና Xbox 360 ተለቋል። በኋላ ላይ የተሻሻለ እትም ተቀበለ ፣ ጨለማ አሪስ ፣ ለ PS4 እና Xbox One በ 2017። ጨዋታው ተጫዋቾች በጨዋታው ላይ የሚወስዱትን አስደናቂ የታሪክ መስመር ያሳያል። የአሪስን ሚና፣ ዘንዶን ለማሸነፍ እና የተተነበየውን አፖካሊፕስ ለመከላከል ጥረት ያደረገ ኃያል ጀግና። በአስደናቂው አፈ ታሪክ፣ በአሳታፊ የውጊያ መካኒኮች እና በፈጠራው የፓውን ተጓዳኝ ስርዓት፣ የድራጎን ዶግማ ባለፉት አመታት ውስጥ ራሱን የቻለ የደጋፊ መሰረት አግኝቷል።

ከድራጎን ዶግማ፡ ጠቆር አሪስ በተጨማሪ፣ የኖቬምበር አሰላለፍ የተለያዩ የማዕረግ ስሞችን ያካትታል። ከPS5 የ Teardown ወደብ፣ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ እንደ Grandia እና PaRappa the Rapper 2 ያሉ ክላሲኮች፣ ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር አለ። RPG አድናቂዎች በተለይ ከኢዩደን ዜና መዋዕል፡ መነሣት እና የኖቡናጋ ምኞት፡ ታይሺ ጋር በዝርዝሩ ላይ ይገኛሉ።

የእነዚህ አዳዲስ ጨዋታዎች መምጣት አስደሳች ዜና ቢሆንም አንዳንድ ርዕሶች በኖቬምበር 21 ከ PlayStation ፕላስ ጨዋታ ካታሎግ እንደሚወጡ ልብ ሊባል ይገባል ። አድናቂዎች እስከዚያ ድረስ እንደ የባህር ምግብ ፣ ዳንዳራ: የፍርሃት እትም ያሉ ጨዋታዎችን መደሰት አለባቸው ። በፖርቲያ የእኔ ጊዜ።

የPlayStation ፕላስ ተመዝጋቢዎች በህዳር ወር በድርጊት የተሞላ ወር በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ፣ ለመደሰት በሚያስደንቅ የጨዋታ መስመር። RPGs ደጋፊም ሆኑ ሌሎች ዘውጎችን ይመርጣሉ፣ እርስዎን ለማዝናናት ብዙ ነገር አለ። እነዚህ አስደሳች አዳዲስ ርዕሶች ሲገኙ ለኖቬምበር 21 ቀን መቁጠሪያዎ ላይ ምልክት ማድረግዎን ያረጋግጡ።

ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች

1. አዲሶቹ ጨዋታዎች መቼ ነው ወደ PlayStation Plus Premium እና ተጨማሪ ጨዋታ ካታሎግ የሚታከሉት?

አዲሶቹ ጨዋታዎች ህዳር 21 ላይ ለመጨመራቸው ታቅዶላቸዋል።

2. የድራጎን ዶግማ፡ የጨለማ አሪሰን መጫወት ተገቢ ነውን?

በፍፁም! የድራጎን ዶግማ፡ ጨለማ አሪሴን በአስደናቂ የታሪክ መስመር፣ አስደሳች የውጊያ መካኒኮች እና ልዩ የአጃቢ ስርዓት ያለው ዝቅተኛ ደረጃ የተሰጠው የአምልኮ ሥርዓት-ክላሲክ RPG ተደርጎ ይወሰዳል። በእርግጠኝነት መፈተሽ ተገቢ ነው።

3. በኖቬምበር ውስጥ ከ PlayStation Plus ጨዋታ ካታሎግ የሚወጡት ጨዋታዎች የትኞቹ ናቸው?

በኖቬምበር 21 ካታሎግ የሚወጡት ጨዋታዎች Ace of Seafood፣ Dandara: Trials of Fear Edition እና My Time at Portia እና ሌሎችንም ያካትታሉ።