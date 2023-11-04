PS Plus ካታሎግ ከአዲስ PS5 ጨዋታ እና የሙከራ ስሪቶች ጋር ለፕሪሚየም ተመዝጋቢዎች ያዘምናል።

በሚገርም እንቅስቃሴ፣ በርካታ ጨዋታዎች በፀጥታ ወደ PS Plus Extra እና Premium የደንበኝነት ምዝገባ ፓኬጆች ገብተዋል። በአንድ በኩል፣ አሁን የPS5 ስሪት የሚያቀርብ በUbisoft የታተመ ትንሽ ጨዋታ አለን ፣ በሌላ በኩል ፣ በሙከራ ስሪቶች በኩል ለጨዋታዎች የተለያዩ አርእስቶች አሉ። ዋና RPG ከSquare Enix እና በተለቀቀ ጊዜ ስሜትን የፈጠረ የድብደባ ጨዋታን ጨምሮ ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር አለ። እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
አዲስ የዩቢሶፍት ጨዋታ ለPS Plus Extra
በመጀመሪያ ደረጃ፣ Ubisoft ከትንንሽ ጨዋታዎች ውስጥ የአንዱን አዲስ ስሪት ያለምንም ቅድመ ማስታወቂያ አውጥቷል። አታሚው የ UNO ጨዋታቸውን PS5 እትም አክለዋል። አዎ፣ በትክክል አንብበውታል። እና ጨዋታው በጣም ተወዳጅ ስለሆነ እሱን ለማሰናበት አትቸኩል። አዲስ እትም የተለቀቀው በአጋጣሚ አይደለም። ይህ የ UNO የPS5 እትም አሁን የUbisoft+ ካታሎግ አካል ነው እና እንደ "መስቀል ግዢ" እንኳን ለPS4 ከመጀመሪያው የ UNO ጨዋታ ጋር ቀርቧል። በመሆኑም ጨዋታው በPS Plus Extra በኩል የሚገኘውን ስብስብ ተቀላቅሏል። ይህ የPS5 እትም አሁን ካለው መመዘኛዎች ጋር ለማጣጣም የተለያዩ የግራፊክ እና የድምጽ ማሻሻያዎችን ያመጣል።
የማስታወስ ችሎታህን ለማደስ UNO የቤተሰብ ካርድ ጨዋታ ሲሆን አላማው በእጅህ ያሉትን ካርዶች ከተቃዋሚዎችህ በፊት ማስወገድ ነው። ያልተጠበቁ ሽክርክሪቶች ያሉት አስደሳች እና አስደሳች ጨዋታ ነው። ዩቢሶፍት የዚህ ዝነኛ ጨዋታ ማስተካከያዎችን ለዓመታት ሲያቀርብ ቆይቷል፣ እና በእያንዳንዱ ጊዜ ትንሽ ስኬት መፍጠር ችለዋል።
በPS Plus Premium ውስጥ ብዙ አዳዲስ ማሳያዎች
በመቀጠል፣ የPS Plus ፕሪሚየም ተመዝጋቢዎች አዲስ የማሳያ ሞገድ ስለመጣ ለመደሰት ምክንያት አላቸው። በምናሌው ውስጥ በተግባር RPG ከFinal Fantasy 7 Crisis Core Reunion ጋር፣ ያልተወሳሰቡ ተኳሾች እንደ Evil West፣ እና እንደ TT Isle of Man እና MotoGP 23 ያሉ በርካታ የእሽቅድምድም ማስመሰያዎችን ያካትታል። ከማሳያዎቹ መካከል ትኩረት የሚስበው ሲፉ ነው፣ ከፍተኛ ድብደባ ያስከተለ ድብደባ ሲለቀቅ፣ ለቆንጆ ኮሪዮግራፊዎቹ እና ለየት ያለ የጥበብ አቅጣጫ ምስጋና ይግባው። በመጨረሻ፣ ከDevolver የቅርብ ጊዜ ጨዋታዎች አንዱ የሆነው ጠንቋይ ጠመንጃ ያለው፣ የዚህ ሰልፍ አካል መሆኑን መጥቀስ ተገቢ ነው።
አዲስ የሙከራ ስሪቶች በPS Plus Premium
- ኤኤፍኤል 23
- የቀውስ ኮር፡ Final Fantasy VII ዳግም መገናኘት
- ሳይበርቲዲ
- እርኩስ ምዕራብ
- ተዛማጅ ነጥብ
- MotoGP 23
- ሮለርኮስተር ታይኮን አድቬንቸር ዴሉክስ
- ሰይፉ
- Tri6፡ ማለቂያ የሌለው
- TT የሰው ደሴት፡ ጠርዝ 3 ላይ ይጋልቡ
- ጠንቋይ በጠመንጃ
እያንዳንዱ የሙከራ ስሪት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ሰዓቶችን የጨዋታ ጨዋታ ያቀርባል. እንደተለመደው እነዚህን አዳዲስ ጨዋታዎች በቀጥታ በማሳያ ትር ውስጥ ወይም በእያንዳንዱ አርእስት የመደብር ገጽ በኩል ማግኘት ይችላሉ፣ እና ቋሚ ግዢ ለማድረግ ከወሰኑ ሁሉም እድገቶችዎ ይድናሉ። የማወቅ ጉጉትዎን ለማርካት እና እነዚህን አስደሳች ርዕሶች ለመሞከር ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው!
በየጥ
የመጀመሪያው PS5 ስሪት ባለቤት ከሆንኩ የ UNOን PS4 ስሪት መጫወት እችላለሁን?
አዎ፣ የ UNO PS5 እትም እንደ መስቀለኛ ግዢ ይገኛል። ስለዚህ፣ በPS4 ላይ ዋናው የ UNO ጨዋታ ባለቤት ከሆኑ፣ የPS5 ሥሪቱን ያለ ምንም ተጨማሪ ወጪ ማግኘት ይችላሉ።
የሙከራ ስሪቶችን በPS Plus Premium ምን ያህል መጫወት እችላለሁ?
እያንዳንዱ የሙከራ ስሪት የተወሰነ የጨዋታ ሰዓት ብዛት ያቀርባል። ለእያንዳንዱ ጨዋታ የሚቆይበት ጊዜ ሊለያይ ይችላል፣ስለዚህ ዝርዝሩን በጨዋታው መግለጫ ውስጥ ወይም በሱቅ ገፅ መፈተሽ ጥሩ ነው።
የሙከራ ስሪቱን ከተጫወትኩ በኋላ ጨዋታ ለመግዛት ከወሰንኩ እድገቴ ይድናል?
አዎ፣ ጨዋታውን በቋሚነት ለመግዛት ከመረጡ በሙከራ ስሪቱ ወቅት ያደረጉት ማንኛውም እድገት ይድናል እና ይተላለፋል።