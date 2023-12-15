የተስፋፋው የአምትራክ አገልግሎት ወደ ኦሃዮ መምጣት፡ ክሊቭላንድ፣ ኮሎምበስ፣ ዴይተን እና ሲንሲናቲ በማገናኘት ላይ

ለኦሃዮ የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ጉልህ በሆነ እድገት፣ ክሊቭላንድ፣ ኮሎምበስ፣ ዴይተን እና ሲንሲናቲ የሚያገናኝ የተስፋፋ የአምትራክ አገልግሎት ለማጥናት የፌደራል መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ሰጥቷል። ይህ የ3C+D መስመር በመባል የሚታወቀው በኦሃዮ ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተስፋፋውን የመንገደኞች ባቡር ለማቀድ እና ለማልማት የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ ከሚያገኙ ከአራቱ አንዱ ነው።
የፌደራል የባቡር ሀዲድ አስተዳደር በክሊቭላንድ፣ ቶሌዶ እና ዲትሮይት መካከል ያለውን አዲስ እና የተስፋፋ አገልግሎት ለአገናኝ መንገዱ ልማት መርሃ ግብሩ መርጧል። የአገልግሎት ልማት እቅድ ለማዘጋጀት እያንዳንዳቸው እነዚህ መስመሮች 500,000 ዶላር ይሰጣቸዋል, ወጪዎችን, የአሽከርካሪዎች አቅምን, የጉዞ ጊዜን እና ሌሎች አገልግሎቱን ለማስፋፋት ዋና ዋና ጉዳዮችን ይዘረዝራል.
የኦሃዮ ሴናተር ሼሮድ ብራውን ይህን ዜና የኦሃዮ ኢኮኖሚን ለማጠናከር እንደ አንድ አዎንታዊ እርምጃ ነው የሚመለከቱት። የአምትራክ አገልግሎት መስፋፋት ትልቅ እድሎችን እንደሚሰጥ፣ የንግድ ዕድገትን እንደሚያሳድግ፣ ስራ እንደሚፈጥር እና በመካከለኛው ምዕራብ ያሉ ማህበረሰቦችን እንደሚያገናኝ ያምናል። ብራውን የአምትራክን መስፋፋት በኦሃዮ እውን ለማድረግ አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ጠንካራ ተሟጋች ነበር እናም ለወሳኝ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ትግሉን ለመቀጠል ቃል ገብቷል።
ይህ የገንዘብ ድጋፍ ለተስፋፋ አገልግሎት የበርካታ ዓመታት ጥናት የመጀመሪያ ደረጃን የሚያመለክት ቢሆንም፣ የሁሉም አቦርድ ኦሃዮ የቀድሞ ስራ አስፈፃሚ ስቱ ኒኮልሰን ብሩህ ተስፋን ይገልፃል። ሁሉም ነገር በእቅዱ መሰረት ከሆነ ከአራት እስከ አምስት ዓመታት ውስጥ ኦሃዮ አዲስ የመንገደኞች የባቡር አገልግሎት ማየት እንደሚችል ያምናል.
ለወደፊት የመንገደኞች ባቡር ማስፋፊያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ የሚገኘው በኮሪደሩ መለያ እና ልማት ፕሮግራም በ2021 መገባደጃ ላይ በኮንግረሱ የፀደቀው የሁለትዮሽ መሠረተ ልማት ህግ አካል ነው። Amtrak ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ኦሃዮ ለማስፋፋት ኢላማ አድርጓል። የመንገደኞች ባቡር.
በኦሃዮ ውስጥ የታቀደው የአምትራክ አገልግሎት ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ባቡር ሳይሆን አሁን ያሉትን ትራኮች እና መሠረተ ልማት በማሻሻል ላይ ያተኩራል። አሁን ያሉት ግምቶች እንደሚጠቁሙት በክሊቭላንድ እና በሲንሲናቲ መካከል ያለው ጉዞ መጀመሪያ ላይ በግምት 5 1/2 ሰአታት ይወስዳል ነገር ግን ከትራክ ማሻሻያዎች ጋር ወደ 4 ሰዓታት እና 55 ደቂቃዎች ሊቀንስ ይችላል።
ይህ መስፋፋት ለኦሃዮአውያን የተጨማሪ ግንኙነት እና የመጓጓዣ አማራጮችን ይሰጣል፣ ይህም ሁለቱንም ነዋሪዎችን እና ንግዶችን ይጠቀማል። ለዕቅድ እና ለልማት በተገኘ የፌደራል ፈንድ፣ ኦሃዮ በስቴቱ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ከተሞችን የሚያገናኝ የተስፋፋ የአምትራክ አገልግሎትን ራዕይ እውን ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነች።