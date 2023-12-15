በሰሜን ኦኖንዳጋ ካውንቲ ውስጥ አዲስ የማሪዋና ሱቅ ይከፈታል።

ፕሮፌሽናል ተዋጊ እና የቀድሞ የትግል አራማጅ በኦኖንዳጋ ካውንቲ ሰሜናዊ ክፍል የችርቻሮ ማሪዋና ሱቅ ለመክፈት በዝግጅት ላይ ናቸው። ቤንጃሚን ዱየር እና ጆሽ ጄኔሬት በኒውዮርክ ሁኔታዊ የአዋቂዎች-የችርቻሮ ችርቻሮ አቅርቦት ፕሮግራም ስር ማከፋፈያ እንዲሰሩ በቅርቡ ከስቴቱ ፈቃድ አግኝተዋል።
ቢን ሃሚን በሚል ስም የሚታገል ዱየር ከትግል ወደ ካናቢስ ኢንዱስትሪ በመሸጋገሩ ያለውን ደስታ ገልጿል። ዱየር “እኔ የካናቢስ ባለሙያ ነኝ፣ እና ከሙያዊ ትግል መውጫ መንገድ እፈልግ ነበር። "ይህ የወደፊት ዕጣዬ ሊሆን ይችላል."
በ Raven Dispensaries LLC ስር የሚሰራው ባለ ሁለትዮሽ መሸጥ ለመጀመር ከስቴቱ የመጨረሻውን ፍተሻ እየጠበቀ ነው። የመጀመርያ ምርጫቸው ለአንደኛ ደረጃ ት/ቤት በጣም ቅርብ መሆኑን ካወቁ በኋላ፣ Marketfair North in Clayን እንደ አካባቢያቸው መርጠዋል። እንደ ስቴፕልስ፣ጆአን ጨርቃጨርቅ እና ትልቅ ከላይፍ ኮሚክስ ያሉ ቸርቻሪዎች መኖሪያ የሆነው የገበያ አደባባይ ለአዲሱ ስራቸው ተስፋ ሰጪ ይመስላል።
ጄኔሬት ማሪዋናን በግሉ ባይጠቀምም ፣ ይህንን እድል በገበያው ውስጥ እንደ አዲስ እና የተለየ ነገር አድርጎ ይመለከተዋል። ጥንዶቹ የቤት እንስሳ ጉዲፈቻዎችን ስፖንሰር ለማድረግ እና በመደብራቸው በኩል ሌሎች ከማህበረሰብ ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ አቅደዋል።
በመንገዱ ላይ የመንገድ መዝጋት ቢያጋጥመውም ሁለቱ ተጨዋቾች በፅናት ቆይተዋል። Jeanneret በመዘግየቶች ፊት ብሩህ አመለካከት እና ተለዋዋጭ የመቆየትን አስፈላጊነት ያጎላል። "እሱን ብቻ መሳቅ አለብህ" ሲል ተናግሯል። "ሁሉም ነገር በፈለከው ፍጥነት አይከሰትም።"
የዚህ አዲስ የማሪዋና ሱቅ መመስረት በአካባቢው ላሉ ነዋሪዎች ልዩ የችርቻሮ አማራጭ ብቻ ሳይሆን ከማሪዋና ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን በማስፈጸም ረገድ ያለፉትን ኢፍትሃዊነት ለመፍታት ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ያደርጋል። የመጨረሻው ማረጋገጫ በመጠባበቅ ላይ፣ ማህበረሰቡ በሰሜናዊ ኦኖንዳጋ ካውንቲ የሬቨን ዲስፐንሳርሪዎችን ለመክፈት በጉጉት ይጠብቃል።