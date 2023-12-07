የፋርስ ልዑል፡ የጠፋው አክሊል ተጎታች ፍንጣቂዎች፣ መጪውን ሊጫወት የሚችል ማሳያ ያሳያል

በከፍተኛ ሲጠበቅ የነበረው የፐርሺያ ልዑል፡ የጠፋው ዘውድ የተለቀቀው የፊልም ማስታወቂያ በይነመረብን በማዕበል ወስዷል። በ PlayStation ብራዚል በአጋጣሚ የተጫነው እና ከዚያ በኋላ የተወገደው የፊልም ማስታወቂያ በጥር 11 ሊጫወት የሚችል ማሳያ መውጣቱን ጨምሮ ስለጨዋታው አዳዲስ ዝርዝሮችን ይፋ አድርጓል።
ፍንጥቁ ደጋፊዎቸ በዚህ አመት የጨዋታ ሽልማቶች ላይ በጠፋው ማስታወቂያ ቢያሳዝኑም፣ በእርግጥ ብዙ ጉጉትን እና ጉጉትን ቀስቅሷል። ፈጣን አስተሳሰብ ያላቸው ደጋፊዎች ቀረጻውን ለመቅረጽ እና እንደገና ለመጫን ችለዋል፣ይህም ሰፋ ያለ ተመልካች ጨዋታው ምን እንደሚሰጥ እንዲመለከቱ አስችሏል።
አዲስ የተገለጠው የፊልም ማስታወቂያ በጨዋታው ማራኪ የታሪክ መስመር ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን ስለ ጨዋታው ራሱ ተጨማሪ ግንዛቤን ይሰጣል። ሞትን ከሚቃወሙ የመድረክ ክፍሎች አንስቶ እስከ ከፍተኛ የውጊያ ቅደም ተከተሎች ድረስ ያለው የሁለት ደቂቃ ተጎታች የጨዋታውን በእይታ የሚገርሙ ግራፊክስን ያሳያል እና ተጫዋቾችን የጨዋታውን ዋና ገፀ ባህሪ ሳርጎን ያስተዋውቃል።
የፋርስ ልዑል፡ የጠፋው ዘውድ፣ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ይፋ የሆነው፣ በUbisoft ተወዳጅ የድርጊት-ጀብዱ ፍራንቺስ ላይ አዲስ እርምጃን ያሳያል። አሳታሚው አሁንም በፋርስ ልዑል፡ የዘመን አሸዋ ዳግም ስራ ላይ እየሰራ ሳለ፣ የጠፋው ዘውድ ከፈጠራ መካኒኮች እና ምስሎች ጋር ልዩ የሆነ ታሪክ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።
በሰኔ ወር ውስጥ እድለኛ ተጫዋቾች የጨዋታውን ቅድመ-እይታ ለማየት እድል ነበራቸው። አስተያየቱ እጅግ በጣም አወንታዊ ነበር፣ ተጫዋቾች ጨዋታውን ወደ 2ዲ ሜትሮይድቫኒያ ዘይቤ ያደረገውን ለውጥ በማድነቅ ነበር። ይህ ያልተጠበቀ አካሄድ ለተከታታዩ አዲስ ህይወት እንዲነፍስ አድርጓል፣ ይህም አድናቂዎችን እንዲደሰቱ እና ለሚመጣው ነገር እንዲጓጉ አድርጓል።
በቅርቡ፣ በኔንቲዶ ዳይሬክት የዝግጅት አቀራረብ ወቅት፣ ተጨማሪ የጨዋታ ቀረጻዎች ተገለጡ፣ ይህም የጨዋታውን ተለዋዋጭ ባህሪ ያሳያል። በእያንዳንዱ እይታ፣ የፋርስ ልዑል፡ የጠፋው ዘውድ መማረኩን እና ለመጪው የሚለቀቀውን ጉጉት ማሳደግ ቀጥሏል።
ደጋፊዎቹ ሊጫወት የሚችል ማሳያውን መምጣት በጉጉት ሲጠባበቁ፣ የፐርሺያ ልዑል፡ የጠፋው ዘውድ ለተጫዋቾች አጓጊ አዳዲስ ልምዶችን እያቀረበ ከሥሩ ጋር የሚቆይ ጨዋታ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ጥር 2024 ቶሎ መምጣት አይችልም!