አዲሱ የፐርሺያ ልዑል ጨዋታ፡ ፍራንቼዝ ላይ መንፈስን የሚያድስ

በሚገርም ሁኔታ ዩቢሶፍት ከአድናቂዎች ግምት የተለየ አዲስ የፋርስ ልዑል ጨዋታ ለቋል። “የጠፋው አክሊል” የሚል ርዕስ ያለው ይህ ጨዋታ ደጋፊዎቻቸው በመገረም ጭንቅላታቸውን የሚቧጥጡበት የሜትሮይድቫኒያ አይነት የጨዋታ አጨዋወትን በማሳየት ለፍራንቺስ አዲስ አቀራረብ ይሰጣል።
ደጋፊዎቹ በጉጉት ሲጠብቁት ከነበረው የተወደደው የ2003 “The Sands of Time” ጨዋታ በተለየ መልኩ፣ “የጠፋው ዘውድ” ወደ ሌላ አቅጣጫ ይዘላል። ፋርስን የመጠበቅ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ኢምሞትታሎች አንዱ የሆነው ሳርጎን ሆኖ በመጫወት ላይ ያሉ ተጫዋቾች ከ20-25 ሰአታት ጀብዱ ክሮኖ በተረገመው የቃፍ ተራራ ላይ ትልቅ ክህደት ፈጸሙ።
ከጨዋታው ጎልቶ ከሚታዩ ባህሪያት ውስጥ አንዱ የውጊያ ስርዓቱ ነው፣ እሱም ወደ መጀመሪያው የፋርስ ልዑል ጨዋታ ይመለሳል። ተጫዋቾቹ የተለያዩ መሳሪያዎችን ከያዙ ጠላቶች ለሚሰነዘሩ ጥቃቶች ፈጣን ምላሽ ማሳየት አለባቸው። ትግሉ ፈታኝ ነው እና ለመቆጣጠር ትክክለኛ ጊዜን ይፈልጋል። የአለቃ ጦርነቶች ደስታን ይጨምራሉ፣ ነገር ግን ፈታኝ እና ተስፋ አስቆራጭ በመሆን መካከል ጥሩ ሚዛን ያመጣሉ።
ከጠንካራ ውጊያው በተጨማሪ “የጠፋው ዘውድ” የፋርስ ተከታታይ ልዑል ትክክለኛ የመድረክ ባህሪን ይጠብቃል። ተጫዋቾቹ አታላይ አካባቢዎችን ማሰስ አለባቸው፣ እና አለመሳካቱ ፈጣን ሞትን ባያመጣም፣ የጤና አሞሌውን የተወሰነ ክፍል ያጠፋል፣ ይህም ፈታኙን ይጨምራል።
ጨዋታው በተጨማሪ የሜትሮይድቫኒያ አይነት ካርታን ያስተዋውቃል፣ ተጫዋቾችም የተለያዩ መንገዶችን እንዲያስሱ እና እየገፉ ሲሄዱ አካባቢዎችን እንደገና እንዲጎበኙ ይጠይቃል። አንዳንድ ተጫዋቾች ይህን የማቋረጥ ጉዞ አስቸጋሪ ሆኖ ሊያገኙት ቢችሉም በጨዋታው ላይ ጥልቀትን ይጨምራል እና የባለታሪኩን ችሎታ የሚያሻሽሉ ማሻሻያዎችን እና ክታቦችን ለማግኘት ያስችላል።
በግራፊክ፣ "የጠፋው ዘውድ" ለመሻሻል ቦታ ይተዋል፣ ነገር ግን Ubisoft በሁሉም መድረኮች ላይ ለስላሳ 60fps አፈጻጸም ቃል ገብቷል። ኩባንያው አሁንም ጨዋታውን በጥሩ ሁኔታ እያስተካከለ ነው፣ እና በቅድመ-እይታ ወቅት ያጋጠሙ ጥቃቅን የአፈጻጸም ችግሮች በጥር ወር አጋማሽ ላይ ከመጀመሩ በፊት መፍትሄ ያገኛሉ።
የመሳፈር ሂደት ለአንዳንድ ተጫዋቾች የውዝግብ ነጥብ ሊሆን ቢችልም፣ የውጊያ ሜካኒኮች ለመከፈት ጊዜ ስለሚወስድ፣ “የጠፋው ዘውድ” ጥልቅ የሆነ፣ ምንም ትርጉም የሌለው የሜትሮይድቫኒያ ልምድ ያቀርባል፣ ይህም የፋርስ ልዑል ደጋፊዎችን እንደሚያስደስት እርግጠኛ ነው። በፍራንቻይዝ እና መንፈስን የሚያድስ የጨዋታ መካኒኮች ባለው ልዩ ባህሪ የ2024ን የጨዋታ አመት በከፍተኛ ደረጃ የመጀመር አቅም አለው።