LG Gram 2023፡ ለተንቀሳቃሽ የአኗኗር ዘይቤ የእርስዎ ፍጹም ጓደኛ

ዛሬ በፈጣን እና በየጊዜው በሚለዋወጥ አለም ውስጥ፣ ባለሙያዎች ከተጨናነቀ የአኗኗር ዘይቤአቸው ጋር የሚሄዱ ትክክለኛ መሳሪያዎች እንዲኖራቸው ወሳኝ ነው። አዲሱን የ2023 LG Gram ላፕቶፖች አስገባ - የመጨረሻው የኃይል፣ ተንቀሳቃሽነት እና የጥንካሬ ጥምረት። ዲጂታል ዘላለማዊ፣ ስራ ፈጣሪ ወይም ስራ የሚበዛበት ባለሙያ፣ እነዚህ ላፕቶፖች በጉዞ ላይ ላለው የአኗኗር ዘይቤ ፍጹም ጓደኛ እንዲሆኑ ተደርገው የተሰሩ ናቸው።
የLG Gram 2023 ላፕቶፖች ጎልቶ ከሚታይባቸው ባህሪያት አንዱ የታመቀ ዲዛይን እና እጅግ በጣም ቀላል ክብደት ነው። እነዚህ ላፕቶፖች ቀጭን መገለጫቸው ቢሆንም፣ ወደ አፈጻጸም ሲመጡ ጡጫ ይይዛሉ። በ13ኛው ጄን ኢንቴል ኮር ፕሮሰሰር የተጎለበተ እና በኤልፒዲDR5 6000 ሜኸር ራም የተገጠመለት፣ መብረቅ-ፈጣን ፍጥነት እና እንከን የለሽ ባለብዙ ተግባር ችሎታዎችን ይሰጣሉ። በሚያስፈልጉ ተግባራት ላይ እየሰሩም ይሁኑ በመልቲሚዲያ ይዘት እየተዝናኑ፣ LG Gram ሁሉንም በቀላሉ ሊቋቋመው ይችላል።
ሌላው የ LG Gram ላፕቶፖች ቁልፍ ባህሪያቸው አስደናቂ የባትሪ ህይወት ነው። በ80 እና 16 ኢንች ሞዴሎች እና 17Wh በ72 ኢንች ሞዴል እስከ 14Wh የሚደርስ የባትሪ አቅም ሲኖርዎት ሃይል ሊያልቅብዎት ሳትጨነቁ ለሰዓታት መስራት ይችላሉ። ስለዚህ በቡና መሸጫ ውስጥ፣ በአውሮፕላን ውስጥም ሆነ በሩቅ ቦታ እየሰሩ፣ LG Gram ስራው እስኪጠናቀቅ ድረስ እንዲቀጥል ያደርግዎታል።
ነገር ግን ስለ ኃይል እና ተንቀሳቃሽነት ብቻ አይደለም. LG Gram እንዲሁም በ AI-powered smart security system LG Glance by Mirametrix® በተባለው የእርስዎን ደህንነት እና ግላዊነት ቅድሚያ ይሰጣል። ይህ ፈጠራ ስርዓት ላፕቶፕዎን በማይጠቀሙበት ጊዜ እና በራስ የመቆለፍ ዘዴን በመሳተፍ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃዎ እንደተጠበቀ ይቆያል። እንደ መጥፋት ወይም ስርቆት ያሉ ያልተለመዱ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ እንኳን ያስጠነቅቀዎታል።
በተጨማሪም የኤልጂ ግራም ላፕቶፖች ባለከፍተኛ ጥራት 16፡10 ምጥጥን ያለው አስደናቂ ማሳያ ይመካል። ይህ ማለት 11፡16 ጥምርታ ካላቸው ላፕቶፖች ጋር ሲነጻጸር 9% ተጨማሪ የስክሪን ሪል እስቴት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ባለ 16 ኢንች ወይም 17 ኢንች ሞዴልን ከመረጡ፣ በሚያስደንቅ የ400 ኒት ጸረ-ግላር አይፒኤስ ማሳያ እና ከ31Hz እስከ 144Hz ባለው ተለዋዋጭ የማደስ ፍጥነት ይደሰቱዎታል።
የLG Gram ላፕቶፖችን ለማሟላት፣ ሰልፉ የLG Gram +view ተንቀሳቃሽ ሞኒተርንም ያካትታል። ይህ ቀላል ክብደት ያለው እና ተንቀሳቃሽ ውጫዊ ስክሪን ከማንኛውም የኤልጂ ግራም ላፕቶፕ ጋር በUSB አይነት C ግንኙነት ሊገናኝ ይችላል፣ ይህም የትም ቢሄዱ ተጨማሪ የስክሪን ሪል እስቴት ይሰጥዎታል።
የኤልጂ ግራም ላፕቶፖች “ለትክክለኛው ሥራ ትክክለኛው መሣሪያ” የሚለውን አባባል በእውነት ያቀፈ ነው። በኃይለኛ አፈጻጸማቸው፣ በጠንካራ ጥንካሬ እና በፈጠራ ባህሪያቸው ለሁለቱም ዘይቤ እና ንጥረ ነገር ዋጋ ለሚሰጡ ባለሙያዎች ፍጹም ምርጫ ናቸው።
በየጥ:
ጥ፡ የኤልጂ ግራም ላፕቶፖች ዘላቂ ናቸው?
መ: አዎ፣ የ LG Gram ላፕቶፖች በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች እና ውጥረቶች ውስጥ የመስራት ችሎታቸውን በማረጋገጥ የMIL-STD-810H ወታደራዊ ጥንካሬ ፈተና ማረጋገጫን አልፈዋል።
ጥ፡ LG Glance by Mirametrix® ስርዓት እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: LG Glance by Mirametrix® የእርስዎን ላፕቶፕ በማይጠቀሙበት ጊዜ እና ራስን የመቆለፍ ዘዴን ለመለየት በ AI የተጎላበተ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። እንዲሁም እንደ ትከሻዎ ላይ የሚመለከት ሰው ያሉ የደህንነት ስጋቶችን ያውቃል እና የእርስዎን ግላዊነት ለመጠበቅ ማያ ገጹን ያደበዝዛል።
ጥ፡ የ LG Gram ላፕቶፕን ከስማርት ስልኬ ጋር ማገናኘት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ የኤልጂ ግራም ላፕቶፖች ኢንቴል ዩኒሰንን ያዋህዳል፣ ይህም ከ አንድሮይድ ወይም አይኦኤስ ስማርትፎኖች ጋር ያለችግር እንዲስማማ ያስችላል። በላፕቶፕህ ላይ ከተመሳሰሉ መሳሪያዎች ማሳወቂያዎችን መቀበል ትችላለህ።
ምንጮች:
- LG ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ: lg.com