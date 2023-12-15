በሪድስቪል ውስጥ በሜታምፌታሚን ይዞታ የተያዘ ሰው

የሬይድስቪል ፖሊስ ዲፓርትመንት የ20 ዓመቱ የቲጁአና ነዋሪ የሆነውን አሌክሳንደር ራፋኤል ካርሞና ሞራሌስን በአደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪነት፣ ለመሸጥ በማሰብ መያዝ እና ሌሎች ከአደንዛዥ እጽ ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ላይ በበርካታ ክሶች ተይዟል። ይህ በቁጥጥር ስር የዋለው የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት በኦፕራሲዮኑ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው ሜታፌታሚን ከተያዙ በኋላ ነው።
እንደ ባለስልጣናት ገለጻ፣ በተያዘበት ጊዜ ወደ ስምንት ፓውንድ የሚጠጋ methamphetamine ከ ‹Fantanyl› ጋር ተጣብቋል የተባለው ከሞራሌስ ተወስዷል። በዚህ ጉዳይ ላይ የ fentanyl ተሳትፎ በጣም አሳሳቢ ነው, ምክንያቱም ኃይለኛ ሰው ሰራሽ ኦፒዮይድ በመሆኑ ለሞት የሚዳርግ ከመጠን በላይ የመጠጣት አደጋን በእጅጉ ይጨምራል. ከሜትምፌታሚን ጋር ተቀላቅሎ መገኘቱ በመላ አገሪቱ ላሉ የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል።
ሞራሌስ አሁን ድርጊቱ የሚያስከትላቸውን ከባድ የህግ ውጤቶች ተጋርጦበታል፣ ቦንድ በሚያስገርም ሁኔታ 1 ሚሊዮን ዶላር ተቀምጧል። ከፍተኛ የቦንድ ገንዘቡ የተከሰሱበትን ክስ ክብደት የሚያንፀባርቅ ሲሆን ይህም የህግ አስከባሪ አካላት በማህበረሰባችን ውስጥ አደገኛ የአደንዛዥ ዕፅ ስርጭትን እና ሽያጭን ለመዋጋት ያለውን ቁርጠኝነት አጽንኦት ሰጥቷል።
እንደነዚህ ያሉት አጋጣሚዎች ከህገወጥ መድሃኒቶች ጋር እየተካሄደ ያለውን ጦርነት እና በግለሰብ እና በማህበረሰብ ላይ የሚያደርሱትን ጎጂ ተጽእኖ ለማስታወስ ያገለግላሉ. በሪድስቪል ውስጥ የዚህ አይነት ከፍተኛ መጠን ያለው መድሃኒት በቁጥጥር ስር ማዋል እና መያዝ ህገ-ወጥ የመድሃኒት ንግድን ለማደናቀፍ እና ህዝቡን ለመጠበቅ እየተደረገ ያለውን ጥረት ያሳያል።
የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ህገ-ወጥ ንጥረ ነገሮችን በማሰራጨት እና በመያዝ ላይ የተሳተፉ ግለሰቦችን በመለየት፣ በመያዝ እና ክስ ለመመስረት ያላሰለሰ ስራቸውን ቀጥለዋል። ህግን ለማክበር እና የህብረተሰባችንን ደህንነት ለመጠበቅ ያላቸው ቁርጠኝነት የአደገኛ መድሃኒቶችን ጎጂ ውጤቶች ለመከላከል በሚደረገው ትግል ወሳኝ ነው.