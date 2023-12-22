በጥናት የቡና ፍጆታ የልብ ህመም ስጋትን ከመቀነሱ ጋር የተያያዘ መሆኑን አረጋግጧል

ማጠቃለያ፡- በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ቡናን አዘውትሮ መጠቀም ለልብ ህመም ተጋላጭነት ዝቅተኛ ነው። ጥናቱ የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ችግሮች ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች የመከላከያ እርምጃን የሚያረጋግጥ ጉልህ የሆነ ግኝት አቅርቧል.
አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ቡና ወዳዶች በየቀኑ የሚጠጡት የጆ ጽዋ በጠዋት ከመውሰድ የበለጠ ጥቅም ሊኖረው እንደሚችል አዲስ ጥናት አመልክቷል። የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ያካሄደው ጥናት በቡና ፍጆታ እና በልብ ሕመም መካከል ያለውን ግንኙነት መርምሯል. የሚገርመው ነገር ግኝታቸው ቡናቸውን አዘውትረው የሚበሉት ከልብ ጋር በተያያዙ ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ መሆኑን ያሳያል።
ጽሑፉን በምርምር ግኝቶች ከመጀመር ይልቅ, አማራጭ አቀራረብ ቡና በልብ ጤና ላይ ያለውን አዎንታዊ ተጽእኖ ማጉላት ነው. የተሻሻለው ጽሁፍ ቡና ያለውን ጠቀሜታ እና የልብ ህመም ተጋላጭነትን በመቀነስ ረገድ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል።